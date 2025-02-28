С 22 по 28 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего.

Кроме того, поражались цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 боевых бронированных машин и 157 автомобилей.

Уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская реактивная система залпового огня MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и гаубицу М777 производства США, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов.



▫️ В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял свыше 1340 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям «Иностранного легиона» и бригады спецназначения «Азов».

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями улучшили тактическое положение и завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три танка «Leopard» производства ФРГ, 32 боевые бронированные машины, в том числе пять западного производства, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

Противник потерял более 1180 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки калибра 155-мм производства стран НАТО, а также три склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, пяти бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

ВСУ потеряли свыше 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.



▫️ За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 13 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 42 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 702 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44834 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21932 танка и другие боевые бронированные машины, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22149 орудий полевой артиллерии и минометов, 32305 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России