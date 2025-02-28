Подготовка и решение задач на ЭВМ, 1976
Фильм рассказывает об устройстве ЭВМ серии ЕС.
Свердловская киностудия, 1976 г.
Комментарий редакции
Тезисы выпуска "Подготовка и решение задач на ЭВМ, 1976":
1. Логистика и оптимизация:
– Пример с доставкой хлеба иллюстрирует задачу оптимизации транспортных перевозок. Для обеспечения магазинов свежим хлебом требуется учитывать множество факторов: время, маршруты, грузоподъёмность машин.
– Миллионы вариантов организации перевозок делают задачу слишком сложной для человека. ЭВМ (электронная вычислительная машина) способна за минуты найти оптимальный план.
2. Применение ЭВМ:
– ЭВМ решают широкий спектр задач: управление энергоснабжением, технологическими процессами, снабжением, торговлей, движением транспорта и др.
– Используются ЭВМ второго и третьего поколений, отличающиеся по совместимости и производительности.
3. ЭВМ второго и третьего поколений:
– Второе поколение: программы писались заново для каждой машины из-за различий в конструкции и устройствах.
– Третье поколение: программная совместимость в рамках единой системы (ЕС ЭВМ), единообразие конструкции процессоров и устройств ввода-вывода (ЕС-1020, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1050), одинаковый набор команд и форматы программ.
4. Аппаратная часть ЭВМ:
– Состоит из процессора, оперативной памяти, периферийных устройств и устройств ввода-вывода.
– Информация хранится в двоичном коде (байты, полуслова, слова). Процессор обрабатывает данные с помощью типовых элементов замены (ТЭЗ) — печатных плат с интегральными схемами.
– Устройства разделены на четыре уровня: процессор с памятью (1-й), каналы и управление вводом-выводом (2-й и 3-й), периферия (4-й). Стандартизированный интерфейс ввода-вывода обеспечивает совместимость.
5. Математическое обеспечение:
– Включает операционные системы (например, дисковые), программы техобслуживания и прикладные пакеты.
– Операционная система состоит из управляющих программ (загрузка, супервизор, управление заданиями) и обрабатывающих (трансляторы, сервисные программы).
– Программы хранятся на магнитных дисках, а в процессе работы — в оперативной памяти.
6. Процесс программирования:
– Начинается с анализа задачи и создания блок-схемы, затем текст программы переносится на перфокарты.
– Трансляторы переводят программы с языков (например, Fortran) на машинный код, редактор связывает модули в готовую программу.
7. Режимы работы ЭВМ:
– Однопрограммный режим: задачи обрабатываются последовательно, процессор простаивает во время ввода-вывода.
– Мультипрограммный режим: одновременная обработка нескольких задач (2-3 потока), оперативная память делится на разделы, супервизор управляет приоритетами (программа переднего плана имеет высший приоритет).
8. Взаимодействие человека и машины:
– Оператор задаёт параметры через пульт, ЭВМ выполняет подготовку и решение задач, минимизируя ручной труд.
Вывод:
Выпуск "Подготовка и решение задач на ЭВМ, 1976" демонстрирует, как ЭВМ третьего поколения (ЕС ЭВМ) революционизировали решение сложных задач управления и оптимизации. Благодаря программной совместимости, стандартизированному оборудованию и развитому математическому обеспечению, машины могли эффективно обрабатывать большие объёмы данных и одновременно решать несколько задач в мультипрограммном режиме. Это позволило автоматизировать процессы, ранее недоступные человеку, такие как оптимизация логистики или управление технологическими системами, подчёркивая симбиоз человека и машины: "ЭВМ работают вместе с нами, они работают на нас".