Фильм рассказывает об устройстве ЭВМ серии ЕС.

Свердловская киностудия, 1976 г.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска "Подготовка и решение задач на ЭВМ, 1976":

1. Логистика и оптимизация:

– Пример с доставкой хлеба иллюстрирует задачу оптимизации транспортных перевозок. Для обеспечения магазинов свежим хлебом требуется учитывать множество факторов: время, маршруты, грузоподъёмность машин.

– Миллионы вариантов организации перевозок делают задачу слишком сложной для человека. ЭВМ (электронная вычислительная машина) способна за минуты найти оптимальный план.

2. Применение ЭВМ:

– ЭВМ решают широкий спектр задач: управление энергоснабжением, технологическими процессами, снабжением, торговлей, движением транспорта и др.

– Используются ЭВМ второго и третьего поколений, отличающиеся по совместимости и производительности.

3. ЭВМ второго и третьего поколений:

– Второе поколение: программы писались заново для каждой машины из-за различий в конструкции и устройствах.

– Третье поколение: программная совместимость в рамках единой системы (ЕС ЭВМ), единообразие конструкции процессоров и устройств ввода-вывода (ЕС-1020, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1050), одинаковый набор команд и форматы программ.

4. Аппаратная часть ЭВМ:

– Состоит из процессора, оперативной памяти, периферийных устройств и устройств ввода-вывода.

– Информация хранится в двоичном коде (байты, полуслова, слова). Процессор обрабатывает данные с помощью типовых элементов замены (ТЭЗ) — печатных плат с интегральными схемами.

– Устройства разделены на четыре уровня: процессор с памятью (1-й), каналы и управление вводом-выводом (2-й и 3-й), периферия (4-й). Стандартизированный интерфейс ввода-вывода обеспечивает совместимость.

5. Математическое обеспечение:

– Включает операционные системы (например, дисковые), программы техобслуживания и прикладные пакеты.

– Операционная система состоит из управляющих программ (загрузка, супервизор, управление заданиями) и обрабатывающих (трансляторы, сервисные программы).

– Программы хранятся на магнитных дисках, а в процессе работы — в оперативной памяти.

6. Процесс программирования:

– Начинается с анализа задачи и создания блок-схемы, затем текст программы переносится на перфокарты.

– Трансляторы переводят программы с языков (например, Fortran) на машинный код, редактор связывает модули в готовую программу.

7. Режимы работы ЭВМ:

– Однопрограммный режим: задачи обрабатываются последовательно, процессор простаивает во время ввода-вывода.

– Мультипрограммный режим: одновременная обработка нескольких задач (2-3 потока), оперативная память делится на разделы, супервизор управляет приоритетами (программа переднего плана имеет высший приоритет).

8. Взаимодействие человека и машины:

– Оператор задаёт параметры через пульт, ЭВМ выполняет подготовку и решение задач, минимизируя ручной труд.

Вывод:

Выпуск "Подготовка и решение задач на ЭВМ, 1976" демонстрирует, как ЭВМ третьего поколения (ЕС ЭВМ) революционизировали решение сложных задач управления и оптимизации. Благодаря программной совместимости, стандартизированному оборудованию и развитому математическому обеспечению, машины могли эффективно обрабатывать большие объёмы данных и одновременно решать несколько задач в мультипрограммном режиме. Это позволило автоматизировать процессы, ранее недоступные человеку, такие как оптимизация логистики или управление технологическими системами, подчёркивая симбиоз человека и машины: "ЭВМ работают вместе с нами, они работают на нас".