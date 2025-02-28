О ядерных арсеналах европейских сателлитов США



Вновь активизировались дискуссии по вопросу евросдерживателей, в первую очередь в формате материализации французского ядерного зонтика в Германии и возможного привлечения Великобритании к соответствующим задачам.

Дали комментарий для материала (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2025/02/26/1094484-mozhet-li-frantsiya-zaschitit-evropu-yadernim-oruzhiem) "Ведомостей", ниже расширенная версия.

Пока речь идет о весьма гипотетических сценариях. У французов есть довольно специфическая ядерная "нога" в виде "Рафалей" со сверхзвуковыми ракетами в ядерном оснащением ASMP-А (к слову, испытания ее модернизированной версии были продемонстрированы практически параллельно с началом российско-белорусских учений по подготовке к применению НСЯО). Причем "Рафали" из "ядерных" эскадрилий иногда оказываются над Прибалтикой в рамках натовского "Балтийского воздушного патрулирования" (Baltic Air Policing).

Кроме того, во Франции регулярно проводятся учения "Покер" с отработкой нанесения ядерных ударов с авиационных носителей и всестороннего обеспечения таких ударов в части разведки, целеуказания, дозаправки и прикрытия носителей ядерных ракет с помощью "обычной" авиации. В экспертных кругах порой обсуждают теоретическую возможность вовлечения "неядерных" европейских стран путем предоставления своей авиации и/или авиабаз в подобные учения в качестве первого этапа своего рода "совместных ядерных миссий ЕС".

Имеет ли смысл развертывание французских самолетов и складирование их ракет непосредственно в Германии — большой вопрос. С военной точки зрения устойчивость такого "передового базирования" всегда вызывает вопросы, но, с другой стороны, и существующая практика хранения американских ядерных бомб на европейских авиабазах носит в первую очередь политический, если не сказать символический, характер.

Что касается второй части французской ядерной диады, баллистических ракет подводных лодок, то, в принципе, даже исходя из существующей французской декларативной политики в ядерной сфере можно сделать вывод, что безопасность Европы (в части ЕС) является жизненно важным интересом, а жизненно важные интересы Париж защищает в том числе с помощью ядерного сдерживания. При этом Франция находится вне контуров ядерного планирования НАТО, хотя и имеет весьма развитое сотрудничество с Великобританией в сфере ядерного оружия.

У Великобритании ситуация несколько иная: британские подводные лодки несут американские баллистические ракеты, но с британскими ядерными боеголовками (пусть и в высокой степени унифицированными с американскими аналогами).

Более того, по некоторым сообщениям, случается, что американские подводные лодки обеспечивают боевое дежурство британских. Собственно, "лизинг" БРПЛ Трайдент-2 является яркой иллюстрацией, скажем так, ограниченного ядерного суверенитета Великобритании.

Лондон в полной мере участвует в Группе ядерного планирования НАТО, при этом Соединенное королевство вышло из ЕС. Как этот парадокс предполагают разрешать в Германии — пока представить сложно.

Что касается достаточности французского и британского ядерных потенциалов для прикрытия всей Европы, то однозначный ответ на этот вопрос вряд ли кто-то даст, критерии устойчивости ядерного сдерживания у каждой страны свои.

Да, конечно, французский и британский арсеналы значительно уступают российскому и американскому, в первую очередь в части количества и разнообразия. Однако и абсолютные цифры не всегда играют ключевую роль, и после нескольких раундов сокращений относительный "вес" их боеголовок значительно вырос. Отсюда и российское требование учитывать эти арсеналы в возможных будущих переговорах с США.

В целом же для России такое развитие событий особо ничего не меняет. Конечно, замена совместных ядерных миссий НАТО на аналогичные миссии ЕС, условно, не приведет к резкому улучшению ситуации в сфере европейской безопасности. Однако, если это будет сопровождаться выводом американских бомб с континента, то, наверное, можно даже аккуратно порадоваться.

https://t.me/vatfor/9880 – цинк

В прекращение гонки ракетно-ядерных вооруений в ближайшие годы не верится от слова совсем, как и в сокращение ядерных арсеналов. Скорее картина будет обратной.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Возобновление дискуссий о ядерном сдерживании в Европе: Обсуждается идея создания французского ядерного зонтика для Германии и возможное подключение Великобритании к этим задачам.

2. Французский ядерный потенциал:

– Франция обладает ядерными ракетами ASMP-А, запускаемыми с самолетов "Рафаль", которые участвуют в патрулировании Прибалтики в рамках НАТО.

– Регулярно проводятся учения "Покер" для отработки ядерных ударов, включая разведку, целеуказание и прикрытие.

– Теоретически возможно вовлечение неядерных стран ЕС в "совместные ядерные миссии" через предоставление авиации или баз.

3. Размещение французского оружия в Германии:

– С военной точки зрения передовое базирование в Германии вызывает вопросы устойчивости.

– Хранение американских ядерных бомб в Европе носит скорее политический и символический характер.

4. Французская ядерная диада:

– Баллистические ракеты на подлодках защищают "жизненно важные интересы" Франции, включая безопасность ЕС.

– Франция не участвует в ядерном планировании НАТО, но сотрудничает с Великобританией в этой сфере.

5. Британский ядерный арсенал:

– Великобритания использует американские ракеты "Трайдент-2" с британскими боеголовками, что ограничивает её ядерный суверенитет.

– Британские подлодки иногда поддерживаются американскими.

– Лондон участвует в ядерном планировании НАТО, но находится вне ЕС, что создает сложности для интеграции в европейские планы.

6. Достаточность арсеналов Франции и Великобритании:

– Их арсеналы меньше американского и российского, но их относительная значимость выросла после сокращений.

– Россия настаивает на учете этих арсеналов в переговорах с США.

7. Перспективы для России:

– Замена миссий НАТО на миссии ЕС не улучшит безопасность Европы.

– Вывод американских бомб с континента мог бы быть позитивным шагом для Москвы.

– Гонка ядерных вооружений продолжится, сокращение арсеналов маловероятно.

Вывод:

Статья рассматривает гипотетические сценарии усиления ядерного потенциала Европы через Францию и Великобританию в условиях, когда американское влияние остается ключевым, но вызывает вопросы о самостоятельности европейских сателлитов США. Французский и британский арсеналы, несмотря на меньший масштаб по сравнению с Россией и США, играют важную роль в ядерном сдерживании, однако их интеграция в общую европейскую систему осложнена политическими и военными факторами, включая зависимость Великобритании от США и выход из ЕС, а также автономию Франции от НАТО. Для России это не меняет стратегической картины, но вывод американского оружия из Европы мог бы стать позитивным сигналом, хотя общая тенденция указывает на усиление гонки вооружений, а не её сокращение.