Вновь коснусь темы тактики и применения вооружений. Многие видели в интернете ужасные кадры, как украинский дрон подлетает к нашему бойцу (таких видео было несколько), а тот замирает в надежде, что дрон его не видит. Всё это исходит либо от тупого инструктора, либо от пресловутой слонячки, где не разобрались, что дрон не видит движение издалека, если человек находится в растительности.

Если боец стоит в лесополке, то услышав звук дрона лучше и правда замереть, не суетится и внимательно наблюдать за небом. Увидев приближающуюся к тебе вражескую птицу принять решение, сбить её огнём, либо укрыться, тут выбор сугубо индивидуальный, если конечно тебе не поставлена задача уничтожать дроны.

Вторая абсолютно дикая слонячка, за которую надо нещадно избивать ногами заключается в том, что по летящей Бабе Яге нельзя открывать огонь, иначе «она тебя спалит». Да, в какие-то то моменты, например для замаскированной группы это возможно является верным решением, но когда тяжёлый дрон прилетает на опорник, а бойцы боятся открыть огонь из десятка стволов, это не просто беспробудная тупость, но и самое настоящее воинское преступление.

Оператор бабы яги и так знает, куда он прилетел, у него есть цель, он видит ее в тепловизор и только массированный огонь спасёт от того, что ТМка упадёт на ваш «блинчик». Обращусь опять опыту 3 мсд 20 ОА, там спецназ ПВО бегает за Бабой Ягой, а не наоборот. Охотничий азарт настолько велик, что случаются даже перепалки по поводу того, на кого же записать очередную уничтоженную украинскую ведьму. Старая воинская аксиома: «Кто ссыт – тот гибнет», в вопросе противодействия дронам ещё больше приобретает актуальность.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы из статьи:

1. Существует неправильное понимание того, как реагировать на вражеские дроны:

– Миф о том, что нужно замирать при любом обнаружении дрона

– Миф о том, что нельзя открывать огонь по тяжелым дронам ("Бабам Ягам")

2. Правильная тактика при обнаружении дрона в лесополосе:

– Замереть при услышанном звуке дрона, если находишься среди растительности

– Внимательно наблюдать за небом

– При приближении принять решение: сбить огнем или укрыться

3. Ошибочная тактика в отношении тяжелых дронов:

– Боязнь открывать огонь по тяжелым дронам из опасения "быть спаленными"

– Оператор дрона уже знает цель и видит ее в тепловизор

4. Положительный пример:

– Опыт спецназа ПВО 3 мсд 20 ОА, где активно охотятся за вражескими дронами

– Даже возникают споры о том, кому записать сбитый дрон

Вывод:

Статья критикует неправильное обучение и понимание тактики борьбы с вражескими дронами. Автор подчеркивает, что в некоторых ситуациях (лесополоса) замирание может быть оправдано, но отказ от открытия огня по тяжелым дронам, особенно когда они атакуют укрепленные позиции, является серьезной ошибкой. Основной посыл статьи заключается в том, что активное противодействие дронам (а не пассивное ожидание) значительно повышает шансы на выживание.