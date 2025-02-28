Клим Жуков. Леон. Симфония правды.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции о фильме "Леон" (Люк Бессон, 1994):
1. Общая оценка фильма:
– "Леон" — гениальное творение, заслуженно занимающее место в топе лучших фильмов всех времён (по IMDb и Кинопоиску).
– Фильм актуален на все времена, раскрывает новые смыслы при повторных просмотрах спустя годы.
2. Сюжет и герои:
– Простая история о девочке Матильде (12 лет, Натали Портман) из неблагополучной семьи и наёмном убийце Леоне (Жан Рено).
– Матильда теряет семью из-за продажного полицейского Нормана Стэнсфилда (Гэри Олдман), после чего сближается с Леоном.
– Отношения героев — сложная дружба с элементами платонической любви, но без сексуального подтекста.
– Леон — "большой ребёнок", возможно, с признаками аутизма, живущий по законам своего ремесла.
– Матильда — невинный ребёнок с пробуждающимися чувствами, обременённый тяжёлым жизненным опытом.
3. Талант создателей:
– Люк Бессон как режиссёр и сценарист создал шедевр, демонстрирующий подлинный талант и любовь к искусству.
– Актёрская игра: Жан Рено идеально воплощает Леона, Натали Портман (11 лет на момент съёмок) потрясающе играет сложную роль, Гэри Олдман создаёт культового злодея.
– Бессон тонко выстроил невинный эротизм отношений героев, избегая пошлости или намёков на "Лолиту" Набокова.
4. Ключевые темы и смыслы:
– Любовь двух невинных существ — "ангельская", бесполая, но мощная.
– Персонажные арки: Леон из одиночки становится человеком, жертвующим собой ради другого; Матильда обретает смысл через любовь и утрату.
– Противопоставление Леона (меньшее зло) и Стэнсфилда (абсолютное зло).
– Свобода воли и перерождение через поступки.
5. Режиссёрская и актёрская работа:
– Бессон мастерски выстроил химию между героями, избегая банальных трактовок (отец-дочь, брат-сестра, романтика).
– Натали Портман показала невероятный талант, несмотря на отсутствие опыта, что вызывает вопросы о гениальности её работы и режиссуры Бессона.
– Гэри Олдман создал эталонного злодея без "серой морали", импровизация добавила образу театральности и яркости.
6. Недостатки и ляпы:
– Логические несоответствия: странности с оружием (глушители, компенсаторы, выбор спецназа), натяжки в поведении полиции, оставленные улики Леона.
– Эти "косяки" не умаляют величия фильма, так как главную роль играют актёрская игра, режиссура и атмосфера.
7. История создания и влияние:
– "Леон" — "филлер", снятый за 90 дней как промежуточный проект перед "Пятым элементом".
– Фильм дал старт карьере многих актёров и мог стать франшизой ("Матильда"), но Бессон потерял права на продолжение.
– Лектор считает, что отсутствие сиквела — благо, учитывая поздние неудачные работы Бессона ("Анна", "Валериан").
8. Личное отношение автора:
– "Леон" — вершина творчества Бессона, достаточная, чтобы закрепить за ним статус великого режиссёра.
– Повторный просмотр спустя годы усиливает впечатление от фильма.
Вывод:
Фильм "Леон" — это шедевр кинематографа, ценность которого заключается в тонком балансе невинной любви, мощной драматургии и актёрском мастерстве. Люк Бессон создал уникальную историю, избегая шаблонов и моральных компромиссов, а исполнители главных ролей (Рено, Портман, Олдман) воплотили её с невероятной глубиной. Несмотря на мелкие недочёты, фильм остаётся культовым благодаря своей эмоциональной силе и художественной цельности. Лектор подчёркивает, что "Леон" — это не просто кино, а произведение искусства, которое могло бы стать единственным достижением Бессона, обеспечив ему место в истории кино.