Визит Зеленского в США: конец для Украины? Разбираем сделку США и Украины по продаже ресурсов! Зеленский вызван "на ковёр" к Трампу для подписания сделки о продаже украинских ресурсов. Обсуждаем, что именно планируется продавать, кому достанется прибыль и как это повлияет на экономику России в условиях санкций. Путин высказался о сделке, намекая на контроль России над большей частью обсуждаемых ресурсов. Анализируем риски финансового пузыря вокруг редкоземельных металлов на Украине и выгоды для Киева. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Встреча Зеленского и Трампа. Судьба Украины решена

00:45 Соглашение о недрах: о чем договорились Украина и США?

01:30 Кому пойдет прибыль с продажи украинских ресурсов?

02:18 Ресурсы Украины: Что продает Зеленский?

03:20 Добыча нефти и газа на Украине и удары России

04:30 Редкоземельные металлы на Украине

05:10 Залежи лития на Украине, которых НЕТ?!

05:45 Путин о сделке США и Украины. Кому принадлежат ресурсы?

07:00 Что контролирует Зеленский? Территории под контролем России

08:32 Финансовый пузырь вокруг сделки США и Украины

10:05 Выгодно ли России падение цен на нефть? Экономика РФ

12:40 Сотрудничество России и США. Осторожность и санкции

13:50 Трамп допустил снятие санкций с России: хорошо или плохо?

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Соглашение США и Украины о создании фонда:

– США вызвали Владимира Зеленского для подписания соглашения о создании фонда, которому будут отходить доходы от продажи украинских ресурсов (нефть, газ, уголь, редкоземельные металлы, литий и др.).

– До конца неясно, что именно будут продавать, кому и как, но схема раздела доходов уже определена.

2. Состояние ресурсов Украины:

– Запасы нефти и газа на Украине невелики, добыча слабая, особенно после ударов России по энергетической инфраструктуре.

– Редкоземельных металлов не так много, рынок узкий, а их добыча осложнена геологическими условиями (например, сложное залегание лития).

– Австралийская компания ранее проводила геологоразведку, но сочла разработку экономически нецелесообразной.

3. Контроль над территориями:

– Значительная часть ресурсов, о которых идет речь, находится на территориях, контролируемых Россией (ДНР, ЛНР, части Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей).

– Возникает вопрос: как Зеленский может гарантировать доходы от активов, которые Украина не контролирует?

4. Заявление Владимира Путина:

– Путин намекнул, что США и Зеленский могут подписывать соглашения, но реальные ресурсы находятся под контролем России.

– Предложение вести переговоры с Россией, так как она контролирует не только спорные территории, но и обладает значительными запасами на "старых" российских землях.

5. Фиктивный характер сделки:

– Сделка может быть скорее финансовым "пузырем", чем практическим проектом, напоминая "зеленую повестку" в США: много шума, инвестиций и бумаг, но мало реального результата.

– Возможно создание инвестиционных фондов, которые привлекут деньги, но добыча ресурсов останется под вопросом.

6. Реакция патриотического сообщества России:

– Есть возмущение, что ресурсы, которые Россия считает своими, пытаются "продать". Однако Россия сама успешно добывает эти ресурсы.

– Если американские компании начнут работать на этих территориях с Россией, это может стать международным признанием их российского статуса.

7. Экономика США и Трамп:

– Трамп хочет вернуть США к реальной экономике (производству), а не виртуальной (услуги, бумаги).

– Возможное сотрудничество с Россией может быть выгодно, но пока санкции и напряженность сохраняются.

8. Влияние на Россию:

– Снятие санкций облегчило бы жизнь российской экономике, но возвращение к зависимости от западных технологий нежелательно.

– Падение цен на нефть и курса рубля снижает доходы бюджета РФ, но взаимодействие с миром (включая США) могло бы смягчить изоляцию, как у Ирана.

Вывод:

Беседа раскрывает скептический взгляд на соглашение между США и Украиной как на потенциально фиктивный проект, направленный на создание финансового "пузыря" без реальной добычи ресурсов. Основная проблема — отсутствие контроля Украины над территориями с ресурсами, что делает сделку сомнительной. Россия, напротив, позиционирует себя как реального владельца этих активов и предлагает США договариваться с ней, что может укрепить международный статус спорных территорий как российских. Для США это часть политики Трампа по возвращению к реальной экономике, но для России выгода сомнительна из-за санкций и рисков зависимости. Скорее всего, сделка останется на уровне громких заявлений и финансовых спекуляций, не принеся значимых практических результатов.