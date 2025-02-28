ФИНАЛ для Украины: Зеленский ГОТОВ заключить сделку с США?!
Визит Зеленского в США: конец для Украины? Разбираем сделку США и Украины по продаже ресурсов! Зеленский вызван "на ковёр" к Трампу для подписания сделки о продаже украинских ресурсов. Обсуждаем, что именно планируется продавать, кому достанется прибыль и как это повлияет на экономику России в условиях санкций. Путин высказался о сделке, намекая на контроль России над большей частью обсуждаемых ресурсов. Анализируем риски финансового пузыря вокруг редкоземельных металлов на Украине и выгоды для Киева. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
00:00 Встреча Зеленского и Трампа. Судьба Украины решена
00:45 Соглашение о недрах: о чем договорились Украина и США?
01:30 Кому пойдет прибыль с продажи украинских ресурсов?
02:18 Ресурсы Украины: Что продает Зеленский?
03:20 Добыча нефти и газа на Украине и удары России
04:30 Редкоземельные металлы на Украине
05:10 Залежи лития на Украине, которых НЕТ?!
05:45 Путин о сделке США и Украины. Кому принадлежат ресурсы?
07:00 Что контролирует Зеленский? Территории под контролем России
08:32 Финансовый пузырь вокруг сделки США и Украины
10:05 Выгодно ли России падение цен на нефть? Экономика РФ
12:40 Сотрудничество России и США. Осторожность и санкции
13:50 Трамп допустил снятие санкций с России: хорошо или плохо?
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Соглашение США и Украины о создании фонда:
– США вызвали Владимира Зеленского для подписания соглашения о создании фонда, которому будут отходить доходы от продажи украинских ресурсов (нефть, газ, уголь, редкоземельные металлы, литий и др.).
– До конца неясно, что именно будут продавать, кому и как, но схема раздела доходов уже определена.
2. Состояние ресурсов Украины:
– Запасы нефти и газа на Украине невелики, добыча слабая, особенно после ударов России по энергетической инфраструктуре.
– Редкоземельных металлов не так много, рынок узкий, а их добыча осложнена геологическими условиями (например, сложное залегание лития).
– Австралийская компания ранее проводила геологоразведку, но сочла разработку экономически нецелесообразной.
3. Контроль над территориями:
– Значительная часть ресурсов, о которых идет речь, находится на территориях, контролируемых Россией (ДНР, ЛНР, части Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей).
– Возникает вопрос: как Зеленский может гарантировать доходы от активов, которые Украина не контролирует?
4. Заявление Владимира Путина:
– Путин намекнул, что США и Зеленский могут подписывать соглашения, но реальные ресурсы находятся под контролем России.
– Предложение вести переговоры с Россией, так как она контролирует не только спорные территории, но и обладает значительными запасами на "старых" российских землях.
5. Фиктивный характер сделки:
– Сделка может быть скорее финансовым "пузырем", чем практическим проектом, напоминая "зеленую повестку" в США: много шума, инвестиций и бумаг, но мало реального результата.
– Возможно создание инвестиционных фондов, которые привлекут деньги, но добыча ресурсов останется под вопросом.
6. Реакция патриотического сообщества России:
– Есть возмущение, что ресурсы, которые Россия считает своими, пытаются "продать". Однако Россия сама успешно добывает эти ресурсы.
– Если американские компании начнут работать на этих территориях с Россией, это может стать международным признанием их российского статуса.
7. Экономика США и Трамп:
– Трамп хочет вернуть США к реальной экономике (производству), а не виртуальной (услуги, бумаги).
– Возможное сотрудничество с Россией может быть выгодно, но пока санкции и напряженность сохраняются.
8. Влияние на Россию:
– Снятие санкций облегчило бы жизнь российской экономике, но возвращение к зависимости от западных технологий нежелательно.
– Падение цен на нефть и курса рубля снижает доходы бюджета РФ, но взаимодействие с миром (включая США) могло бы смягчить изоляцию, как у Ирана.
Вывод:
Беседа раскрывает скептический взгляд на соглашение между США и Украиной как на потенциально фиктивный проект, направленный на создание финансового "пузыря" без реальной добычи ресурсов. Основная проблема — отсутствие контроля Украины над территориями с ресурсами, что делает сделку сомнительной. Россия, напротив, позиционирует себя как реального владельца этих активов и предлагает США договариваться с ней, что может укрепить международный статус спорных территорий как российских. Для США это часть политики Трампа по возвращению к реальной экономике, но для России выгода сомнительна из-за санкций и рисков зависимости. Скорее всего, сделка останется на уровне громких заявлений и финансовых спекуляций, не принеся значимых практических результатов.
Зеленский не готов а Зеленский подписал. В этом есть разница.
у КОЛОНЕЛЯ др.информация..с Бильд..
“По итогам.
Кокаинового фюрера попросили на выход из Белого Дома.
Совместный ужин отменен.
Совместной пресс-конференции не будет.
Сделка по украинским недрам сегодня также подписана не будет.
У этого конечно будут последствия.
Отчасти приятственные нам и однозначно печальные для Украины.
PS. “Трамп выгнал Зеленского” (с) Bild
t.me/boris_rozhin
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Ну чё, ККК-клоун сыграл, как надо. Теперь можно пиндосам сваливать с 404 и финансово, и технически, и по-душно.
Наверно фразу “Редкоземельные металлы” надо как-то, по другому понимать, чем это принято в широкой общественности. Скорей всего смысл всей этой возни в том, чтоб притащить американиса, неважно под каким предлогом. Это тактика такая.
https://skeptimist.livejournal.com/6636902.html…встреча маленького ж/ка с шерифами…