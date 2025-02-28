Можно искренне веселиться над наивными и инфантильными возмущениями современной молодежи, которая не понимает, почему они должны работать на неприятной и скучной работе (спойлер – отдыхали, когда нужно было учиться и заниматься), исполнять требования "токсичных" и "душных" начальников, следовать какой-то там трудовой дисциплине, вместо того, чтобы получать удовольствие от жизни. Как так вообще можно, заставлять живого, чувствующего и свободного человека работать не для радости, а за еду. Почему государство не раздаёт бесплатно квартиры, не обеспечивает комфортный уровень жизни всем гражданам и множество столь же наивных и идиотских вопросов.

Выросшие дети так и не повзрослели, не поняли, что ничего не берётся из ниоткуда, что еда, вещи, комфорт и даже электричество у них не просто так, а потому что за них работали их родители. Причём последние не смогли / не захотели объяснить своим детям эти простые истины, не приучили к труду и обязанностям, даже на минимальном уровне, продолжали смотреть на своих «малышей» влюблёнными глазами, оберегая от стрессов и неудобств.

Грустно наблюдать, как мешавшие практически любому нормальному, соответствующему возрасту общению со сверстниками, социализации, родители ближе к 30 годам начинают волноваться, почему их дитятко такое несамостоятельное, никак не женится и не порадует их внуками. Причинно-следственные связи остаются за бортом рассмотрения. Нечто похожее наблюдается у людей, что искренне верят словам, которые политики говорят для сокрытия своих целей и намерений.

Много лет объясняю мотивы, интересы, цели и логику каждого крупного геополитического игрока, вопреки всем словам, призывам и текущей конъюнктуре. Очень часто слова ими говорятся не для того, чтобы делать, а потому, что это нужно сейчас сказать, не надо воспринимать буквально. В последние недели Дональд Трамп резко ускорил изменения, но никаких новых сюжетов и стратегий не появилось.

В этих условиях плохой стратегией для России будет жёсткое и демонстративное требование передать нам под контроль Восточную Европу, демонстрируя этим отсутствие конструктивности, уподобляясь странам ЕС, Британии и киевскому режиму. Оптимальна демонстрация показного дружелюбия, не несущего за собой ничего. У многих людей странная одержимость прямолинейностью в политике, видно очень нравятся высказывания европейских руководителей, что нужно заключить с Россией перемирие и опять её обмануть. К дипломатии и геополитике это не имеет отношения. В настоящее время Россия предлагает США заключить пакт о ненападении, выражает готовность присоединиться к ограблению Европы. Не требуя этого, а выражая интерес.

Вся публичная риторика максимально конструктивна, чтобы даже не дать странам ЕС зацепиться за слова и кричать про российскую угрозу. На все причитания, Москва посылает сигналы – «Вы бредите, у вас галлюцинации и мания преследования. Лечитесь». Умение формально говорить правду, чтобы другие обманули себя сами, важный навык для политиков. Никто ничего нашего отдавать не будет, но вместе грабить веселее.

И, да, забавно наблюдать, как США позволили своим сателлитам высказаться в ничего не решающем голосовании Генеральной ассамблеи ООН, а потом жёстко придавили и не позволили никому проголосовать против в Совете безопасности, дрессура…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Современная молодежь наивно возмущается необходимостью работать на неприятной работе и следовать трудовой дисциплине.

2. Молодые люди не осознают, что блага и комфорт обеспечиваются трудом, а не даются бесплатно.

3. Родители не приучили детей к труду и обязанностям, оберегая их от стрессов, что привело к несамостоятельности молодого поколения.

4. В геополитике политики часто говорят не то, что собираются делать, а то, что выгодно сказать в данный момент.

5. Для России оптимальной стратегией является демонстрация дружелюбия, а не жесткие требования в отношении Восточной Европы.

6. Россия предлагает США пакт о ненападении и выражает готовность к совместным действиям против Европы.

7. Российская публичная риторика нацелена на конструктивность, чтобы не дать странам ЕС обвинять Россию в агрессии.

8. США контролируют голосование своих сателлитов в ООН, позволяя им свободу только в несущественных вопросах.

Вывод

Автор проводит параллель между инфантильностью современной молодежи и наивностью людей, верящих публичным заявлениям политиков. Ключевая мысль статьи заключается в том, что "умение формально говорить правду, чтобы другие обманули себя сами" является важным навыком в политике. По мнению автора, в геополитике не следует воспринимать буквально заявления лидеров, а нужно анализировать их истинные мотивы и интересы. Россия, согласно автору, использует стратегию показного дружелюбия, не требуя ничего напрямую, но выражая интерес к сотрудничеству с США, что более эффективно, чем прямолинейные требования.