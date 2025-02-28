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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского

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319. Типы уральских казаков
319. Типы уральских казаков

316. Кладбище.png
316. Кладбище

318. Угольный городок на реке Ай. Угольные печи.jpg
318. Угольный городок на реке Ай. Угольные печи

320. Казачка.jpg
320. Казачка

321. Семья казака.jpg
321. Семья казака

322. Точильный станок для веретен.jpg
322. Точильный станок для веретен

323. Кручение веревок.jpg
323. Кручение веревок

327. Изба казака Оренбургской губ..jpg
327. Изба казака Оренбургской губ.

328. Изба казака и надворные постройки.jpg
328. Изба казака и надворные постройки

329. Изба казака и надворные постройки.jpg

330. Тип дома в Оренбургской степи.jpg
330. Тип дома в Оренбургской степи

331. Улица в степной деревне..jpg
331. Улица в степной деревне

332. Двор и надворные постройки.jpg


333. Дом, двор и земляная баня.jpg
333. Дом, двор и земляная баня

334. Ворота и хлев..jpg
334. Ворота и хлев

335. Близ Миаса, угол двора.jpg
335. Близ Миаса, угол двора

343. Ветрянные мельницы близ Троицка.jpg
343. Ветрянные мельницы близ Троицка

349. Деревянный плуг.jpg
349. Деревянный плуг

354. Обед обозников.jpg
354. Обед обозников
Источник: https://humus.livejournal.com/10262143.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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