1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского
319. Типы уральских казаков
316. Кладбище
318. Угольный городок на реке Ай. Угольные печи
320. Казачка
321. Семья казака
322. Точильный станок для веретен
323. Кручение веревок
327. Изба казака Оренбургской губ.
328. Изба казака и надворные постройки
330. Тип дома в Оренбургской степи
331. Улица в степной деревне
333. Дом, двор и земляная баня
334. Ворота и хлев
335. Близ Миаса, угол двора
343. Ветрянные мельницы близ Троицка
349. Деревянный плуг
354. Обед обозников
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