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За гранью известного. Вехи выхода из КОЛЛАПСА

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00:00 – Начало
01:08 – Приветствие
02:39 – Истоки кризисов
05:10 – Наше поколение столкнулось с коллапсом?
06:54 – Что характеризует безбожие?
08:18 – Религиозный опыт Виктора Алексеевича
13:50 – Глобальная миссия православия
18:58 – На чем строится вера?
19:53 – Внимание
22:07 – То, во что верим мы
23:01 – Пророки своего времени? Феномен Сталина и Жириновского
31:06 – Кто пишет глобальные сценарии?
32:00 – С каким глобальным сценарием нам предстоит столкнуться?
35:39 – Как построить новое общество?
36:30 – Какую трансформацию должен пройти для себя каждый человек?
38:47 – Что такое различение?
43:38 – Упражнения на примере различения
50:11 – Заключение

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Глобальный кризис и коллапс:
   – Современный кризис отличается от предыдущих, это не просто циклический кризис, а коллапс, который затрагивает все стороны жизни общества, включая религиозную сферу.
   – Коллапс требует пересмотра мировоззрения и выхода на новый уровень понимания бытия.

2. Роль веры и религии:
   – Вера в Бога и религиозные ценности играют ключевую роль в преодолении кризиса.
   – Безбожие, как в случае с СССР, привело к краху цивилизации. Современное общество должно осознать своё божественное предназначение.

3. Исторический контекст:
   – Кризисы имеют историческую причинность и управляемы. Они заложены в технологии глобального управления.
   – Современное человечество унаследовало знания от предыдущих цивилизаций, таких как Атлантида, но не смогло их правильно применить.

4. Роль личности и общества:
   – Каждый человек уникален и несёт ответственность за свою роль в обществе. Осознание своей уникальности и реализация своего потенциала — ключ к созданию экосистемы созидания.
   – Общество должно поддерживать связь с объективными закономерностями бытия, чтобы быть успешным.

5. Различение добра и зла:
   – Различение добра и зла даётся человеку от Бога. Это не абстрактное понятие, а конкретное, зависящее от ситуации.
   – Пример атомной энергетики: в краткосрочной перспективе она может казаться благом, но в долгосрочной — несёт угрозу.

6. Практическое применение веры:
   – Вера в Бога должна быть не только умственной, но и чувственной, основанной на доверии. Бог говорит с человеком через случайные жизненные обстоятельства.
   – Практика — критерий истины. Если человек поступает по-божески, он получает поддержку свыше.

7. Роль образования и воспитания:
   – Преподаватели, как первые наставники детей, должны быть высоко оценены обществом. Низкая оплата труда преподавателей — одна из главных проблем, ведущих к кризису.

8. Политика и управление:
   – Политика — это игра по установленным правилам. Прогнозирование, программирование и блокирование чужих программ — ключевые элементы управления.
   – Сталин и Жириновский рассматриваются как фигуры, которые понимали глобальные сценарии развития, но их роли в истории различны.

Выводы:

1. Кризис как возможность для трансформации: Современный кризис — это не просто временное явление, а сигнал к необходимости глубоких изменений в мировоззрении и общественном устройстве. Коллапс требует перехода на новый уровень осознания, где вера и духовные ценности играют ключевую роль.

2. Вера и практика: Вера в Бога должна быть не только теоретической, но и практической. Человек, живущий по-божески, получает поддержку свыше, что подтверждается жизненным опытом.

3. Роль личности и общества: Каждый человек уникален и должен осознать свою роль в обществе. Только через реализацию своего потенциала можно создать экосистему созидания, где каждый вносит свой вклад в общее благо.

4. Образование и воспитание: Кризис начинается с недооценки роли преподавателей и воспитателей. Чтобы преодолеть кризис, необходимо пересмотреть отношение к образованию и повысить статус учителей.

5. Различение добра и зла: Человек должен научиться различать добро и зло в конкретных ситуациях, а не абстрактно. Это различение даётся от Бога и требует нравственного подхода.

6. Политика и управление: В глобальной политике важно понимать, что прогнозирование и программирование — это инструменты управления. Блокирование чужих программ и создание своих — ключ к успеху в управлении обществом.

В целом, беседа подчёркивает необходимость перехода к новому мировоззрению, основанному на вере, нравственности и осознании своей уникальной роли в мире.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ACPWJhm1ERc
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