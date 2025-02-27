За гранью известного. Вехи выхода из КОЛЛАПСА
00:00 – Начало
01:08 – Приветствие
02:39 – Истоки кризисов
05:10 – Наше поколение столкнулось с коллапсом?
06:54 – Что характеризует безбожие?
08:18 – Религиозный опыт Виктора Алексеевича
13:50 – Глобальная миссия православия
18:58 – На чем строится вера?
19:53 – Внимание
22:07 – То, во что верим мы
23:01 – Пророки своего времени? Феномен Сталина и Жириновского
31:06 – Кто пишет глобальные сценарии?
32:00 – С каким глобальным сценарием нам предстоит столкнуться?
35:39 – Как построить новое общество?
36:30 – Какую трансформацию должен пройти для себя каждый человек?
38:47 – Что такое различение?
43:38 – Упражнения на примере различения
50:11 – Заключение
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Глобальный кризис и коллапс:
– Современный кризис отличается от предыдущих, это не просто циклический кризис, а коллапс, который затрагивает все стороны жизни общества, включая религиозную сферу.
– Коллапс требует пересмотра мировоззрения и выхода на новый уровень понимания бытия.
2. Роль веры и религии:
– Вера в Бога и религиозные ценности играют ключевую роль в преодолении кризиса.
– Безбожие, как в случае с СССР, привело к краху цивилизации. Современное общество должно осознать своё божественное предназначение.
3. Исторический контекст:
– Кризисы имеют историческую причинность и управляемы. Они заложены в технологии глобального управления.
– Современное человечество унаследовало знания от предыдущих цивилизаций, таких как Атлантида, но не смогло их правильно применить.
4. Роль личности и общества:
– Каждый человек уникален и несёт ответственность за свою роль в обществе. Осознание своей уникальности и реализация своего потенциала — ключ к созданию экосистемы созидания.
– Общество должно поддерживать связь с объективными закономерностями бытия, чтобы быть успешным.
5. Различение добра и зла:
– Различение добра и зла даётся человеку от Бога. Это не абстрактное понятие, а конкретное, зависящее от ситуации.
– Пример атомной энергетики: в краткосрочной перспективе она может казаться благом, но в долгосрочной — несёт угрозу.
6. Практическое применение веры:
– Вера в Бога должна быть не только умственной, но и чувственной, основанной на доверии. Бог говорит с человеком через случайные жизненные обстоятельства.
– Практика — критерий истины. Если человек поступает по-божески, он получает поддержку свыше.
7. Роль образования и воспитания:
– Преподаватели, как первые наставники детей, должны быть высоко оценены обществом. Низкая оплата труда преподавателей — одна из главных проблем, ведущих к кризису.
8. Политика и управление:
– Политика — это игра по установленным правилам. Прогнозирование, программирование и блокирование чужих программ — ключевые элементы управления.
– Сталин и Жириновский рассматриваются как фигуры, которые понимали глобальные сценарии развития, но их роли в истории различны.
Выводы:
1. Кризис как возможность для трансформации: Современный кризис — это не просто временное явление, а сигнал к необходимости глубоких изменений в мировоззрении и общественном устройстве. Коллапс требует перехода на новый уровень осознания, где вера и духовные ценности играют ключевую роль.
2. Вера и практика: Вера в Бога должна быть не только теоретической, но и практической. Человек, живущий по-божески, получает поддержку свыше, что подтверждается жизненным опытом.
3. Роль личности и общества: Каждый человек уникален и должен осознать свою роль в обществе. Только через реализацию своего потенциала можно создать экосистему созидания, где каждый вносит свой вклад в общее благо.
4. Образование и воспитание: Кризис начинается с недооценки роли преподавателей и воспитателей. Чтобы преодолеть кризис, необходимо пересмотреть отношение к образованию и повысить статус учителей.
5. Различение добра и зла: Человек должен научиться различать добро и зло в конкретных ситуациях, а не абстрактно. Это различение даётся от Бога и требует нравственного подхода.
6. Политика и управление: В глобальной политике важно понимать, что прогнозирование и программирование — это инструменты управления. Блокирование чужих программ и создание своих — ключ к успеху в управлении обществом.
В целом, беседа подчёркивает необходимость перехода к новому мировоззрению, основанному на вере, нравственности и осознании своей уникальной роли в мире.