В России создали свои мощные турбины. Это сложнее чем авиадвигатель
Российские инженеры создали новую мощную газовую турбину ГТЭ-170, которая позволит заменить импортные аналоги и усилит энергетическую безопасность страны. Это настоящее высокотехнологичное изделие, доступное считанным странам мира. Юлия Шустрая расскажет суть события быстро и без воды.
Если вы хотите ближе познакомиться с ведущей проекта «Время – вперёд!», то вот ссылки на её соцсети.
Telegram: https://t.me/uroki_ot_shustroy
YouTube: https://www.youtube.com/@julia_shustraya
ВК: https://vk.com/julia_shustraya
Instagram: https://www.instagram.com/julia_shustraya
Юлия Шустрая – профессиональный журналист и специалист по эффективным коммуникациям. В её профилях вы тоже найдёте много интересного.
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Российские инженеры создали новую мощную газовую турбину Т-170, которая позволит заменить импортные аналоги и усилить энергетическую безопасность страны.
2. Производство мощных газовых турбин — технологически сложная задача, доступная лишь нескольким странам мира, среди которых лидируют США, Германия и Япония.
3. В СССР и постсоветской России не было налажено серийное производство мощных газовых турбин, что создало технологическую зависимость от иностранных поставщиков.
4. Первые проблемы с поставками иностранных турбин возникли в 2014 году, когда Siemens отказался поставлять оборудование для ТЭЦ в Крыму.
5. В 2022 году произошел массовый уход иностранных поставщиков из России, были отменены контракты и прекращено обслуживание уже установленного оборудования.
6. Несмотря на пессимистичные прогнозы, Россия смогла:
– Наладить самостоятельное обслуживание имеющихся турбин
– Довести до конца собственные разработки
7. Были успешно запущены отечественные турбины:
– GTD-110M от Объединенной двигателестроительной корпорации на ТЭС в Краснодарском крае
– Т-170 от компании "Силовые машины" для проекта Каширской ТЭС
8. В настоящее время в производстве находятся 12 турбин Т-170, также ведутся работы по созданию еще более мощных образцов.
Вывод:
Россия успешно преодолела технологическую зависимость в сфере производства мощных газовых турбин, несмотря на западные санкции и уход иностранных компаний. Создание отечественных турбин Т-170 и GTD-110M позволило стране войти в число мировых лидеров энергетического турбиностроения и обеспечить энергетическую безопасность. Это демонстрирует способность российской промышленности решать сложные технологические задачи в условиях внешних ограничений и развивать стратегически важные направления импортозамещения.
12 лет прошло с первого выпуска”Время-вперёд!” ……
За это время в этой педераче было создано столько “прорывных технологий”,что РФ должна была бы уже Марс колонизировать,однако видать что-то пошло не так или кто врёт.
А поподробней можешь? Сколько и какие,прорывные технологии..
Так посмотри”Время вперёд!”,узнаешь.Я с первых выпусков её смотрел,там ведущий был кажется фамилия Войтенков,радовали меня их выпуски,лет пять наверное смотрел,а потом понял что большинство из сказанного туфта.
П.С.Кстати,начни просмотр с первых выпусков,первые из которых вышли 12 лет назад.Потом нам расскажешь есть ли в наличии.
Нет не врут. Просто такой уровень у России был. Только в этом году вернули государству химическую промышленность. Еще нет в серийном выпуске самолетов, авто, и прочего.
Не надо так злорадствовать. Россия пока еще находится в состоянии войны и неплохо справляется с бытовыми проблемами и нет голода. Денег намного меньше чем у США Китая Индии, но все таки живет пока Россия.