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В России создали свои мощные турбины. Это сложнее чем авиадвигатель

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Российские инженеры создали новую мощную газовую турбину ГТЭ-170, которая позволит заменить импортные аналоги и усилит энергетическую безопасность страны. Это настоящее высокотехнологичное изделие, доступное считанным странам мира. Юлия Шустрая расскажет суть события быстро и без воды.

Если вы хотите ближе познакомиться с ведущей проекта «Время – вперёд!», то вот ссылки на её соцсети.

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Юлия Шустрая – профессиональный журналист и специалист по эффективным коммуникациям. В её профилях вы тоже найдёте много интересного.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Российские инженеры создали новую мощную газовую турбину Т-170, которая позволит заменить импортные аналоги и усилить энергетическую безопасность страны.

2. Производство мощных газовых турбин — технологически сложная задача, доступная лишь нескольким странам мира, среди которых лидируют США, Германия и Япония.

3. В СССР и постсоветской России не было налажено серийное производство мощных газовых турбин, что создало технологическую зависимость от иностранных поставщиков.

4. Первые проблемы с поставками иностранных турбин возникли в 2014 году, когда Siemens отказался поставлять оборудование для ТЭЦ в Крыму.

5. В 2022 году произошел массовый уход иностранных поставщиков из России, были отменены контракты и прекращено обслуживание уже установленного оборудования.

6. Несмотря на пессимистичные прогнозы, Россия смогла:
   – Наладить самостоятельное обслуживание имеющихся турбин
   – Довести до конца собственные разработки

7. Были успешно запущены отечественные турбины:
   – GTD-110M от Объединенной двигателестроительной корпорации на ТЭС в Краснодарском крае
   – Т-170 от компании "Силовые машины" для проекта Каширской ТЭС

8. В настоящее время в производстве находятся 12 турбин Т-170, также ведутся работы по созданию еще более мощных образцов.

Вывод:

Россия успешно преодолела технологическую зависимость в сфере производства мощных газовых турбин, несмотря на западные санкции и уход иностранных компаний. Создание отечественных турбин Т-170 и GTD-110M позволило стране войти в число мировых лидеров энергетического турбиностроения и обеспечить энергетическую безопасность. Это демонстрирует способность российской промышленности решать сложные технологические задачи в условиях внешних ограничений и развивать стратегически важные направления импортозамещения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VFhUsX-BtOw
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 19527 18283
    KT час назад

      12 лет прошло с первого выпуска”Время-вперёд!” ……
      За это время в этой педераче было создано столько “прорывных технологий”,что РФ должна была бы уже Марс колонизировать,однако видать что-то пошло не так или кто врёт.

      • 1608 1520
        ВикторKT 28 мин. назад

          А поподробней можешь? Сколько и какие,прорывные технологии..

          • 19527 18283
            KTВиктор только что

              Так посмотри”Время вперёд!”,узнаешь.Я с первых выпусков её смотрел,там ведущий был кажется фамилия Войтенков,радовали меня их выпуски,лет пять наверное смотрел,а потом понял что большинство из сказанного туфта.
              П.С.Кстати,начни просмотр с первых выпусков,первые из которых вышли 12 лет назад.Потом нам расскажешь есть ли в наличии.

          • 13460 10532
            chuKT 14 мин. назад

              Нет не врут. Просто такой уровень у России был. Только в этом году вернули государству химическую промышленность. Еще нет в серийном выпуске самолетов, авто, и прочего.
              Не надо так злорадствовать. Россия пока еще находится в состоянии войны и неплохо справляется с бытовыми проблемами и нет голода. Денег намного меньше чем у США Китая Индии, но все таки живет пока Россия.

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