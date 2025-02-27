Российские инженеры создали новую мощную газовую турбину ГТЭ-170, которая позволит заменить импортные аналоги и усилит энергетическую безопасность страны. Это настоящее высокотехнологичное изделие, доступное считанным странам мира. Юлия Шустрая расскажет суть события быстро и без воды.

Если вы хотите ближе познакомиться с ведущей проекта «Время – вперёд!», то вот ссылки на её соцсети.

Telegram: https://t.me/uroki_ot_shustroy

YouTube: https://www.youtube.com/@julia_shustraya

ВК: https://vk.com/julia_shustraya

Instagram: https://www.instagram.com/julia_shustraya

Юлия Шустрая – профессиональный журналист и специалист по эффективным коммуникациям. В её профилях вы тоже найдёте много интересного.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Российские инженеры создали новую мощную газовую турбину Т-170, которая позволит заменить импортные аналоги и усилить энергетическую безопасность страны.

2. Производство мощных газовых турбин — технологически сложная задача, доступная лишь нескольким странам мира, среди которых лидируют США, Германия и Япония.

3. В СССР и постсоветской России не было налажено серийное производство мощных газовых турбин, что создало технологическую зависимость от иностранных поставщиков.

4. Первые проблемы с поставками иностранных турбин возникли в 2014 году, когда Siemens отказался поставлять оборудование для ТЭЦ в Крыму.

5. В 2022 году произошел массовый уход иностранных поставщиков из России, были отменены контракты и прекращено обслуживание уже установленного оборудования.

6. Несмотря на пессимистичные прогнозы, Россия смогла:

– Наладить самостоятельное обслуживание имеющихся турбин

– Довести до конца собственные разработки

7. Были успешно запущены отечественные турбины:

– GTD-110M от Объединенной двигателестроительной корпорации на ТЭС в Краснодарском крае

– Т-170 от компании "Силовые машины" для проекта Каширской ТЭС

8. В настоящее время в производстве находятся 12 турбин Т-170, также ведутся работы по созданию еще более мощных образцов.

Вывод:

Россия успешно преодолела технологическую зависимость в сфере производства мощных газовых турбин, несмотря на западные санкции и уход иностранных компаний. Создание отечественных турбин Т-170 и GTD-110M позволило стране войти в число мировых лидеров энергетического турбиностроения и обеспечить энергетическую безопасность. Это демонстрирует способность российской промышленности решать сложные технологические задачи в условиях внешних ограничений и развивать стратегически важные направления импортозамещения.