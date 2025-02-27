Товарищи! Революция в эволюционной биологии! Дарвин был не прав! Докинз устарел! Современные эволюционные биологи, прихвостни старого режима, замалчивают настоящую правду о происхождении видов. В эволюции не место случайности! Природа занимается упорным трудом, направленной генетической инженерией. И ладно бы такое говорил креационист или сторонник «разумного замысла»… но примерно так, хоть и без отсылок к партии, пишет уважаемый ученый, Джеймс Шапиро. Прав он в своей критике или нет? Давайте разбираться. И заодно обсудим самые необычные, самые недооцененные, самые радикальные, и ЭКЗОТИЧЕСКИЕ примеры биологической эволюции, о которых Дарвин даже не догадывался! Симбиогенез, эпигенетику, скачущие и даже КРИПТИЧЕСКИЕ гены и не только.

#наука #панчин #эволюция

00:00:00 Вступление. Тема лекции. Кто такой Джеймс Шапиро?

00:02:58 В чём суть спора? База дарвинизма. Что предлагает взамен неодарвинизма Шапиро?

00:10:57 Реклама

00:12:25 Магазин на диване: «Революционные новинки», только у нас, только сегодня!…

00:15:36 Симбиогенез: стерпится, слюбится

00:22:20 Мобильные элементы ДНК – транспозоны

00:28:17 Генетическое «ЛЕГО» – «доменная структура белков»

00:31:22 Дупликация генов – как создавать новые и полезные гены, не начиная с нуля

00:39:54 Загадочные криптические гены

00:43:33 Горизонтальный перенос генов

00:47:55 Мистика под маской науки

00:52:51 Критика здорового человека

00:58:38 Заключение. В науке Дарвина никто не отменял

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Критика классического дарвинизма: Джеймс Шапира, известный генетик, утверждает, что эволюция не случайна и что случайные мутации не играют ключевой роли в макроэволюции. Он предлагает альтернативный взгляд на эволюцию, где природа действует как "направленная генная инженерия".

2. Современные механизмы эволюции: Шапира указывает на такие процессы, как симбиогенез, транспозоны (мобильные элементы ДНК), дупликация генов, горизонтальный перенос генов и критические гены, как на ключевые механизмы эволюции, которые ускоряют и усложняют процесс.

3. Симбиогенез: Это процесс, при котором одна клетка поглощает другую, что приводит к образованию новых органелл, таких как митохондрии и пластиды. Шапира считает, что это не случайный процесс, а результат "умной" эволюции.

4. Транспозоны: Это мобильные элементы ДНК, которые могут перемещаться по геному, вызывая мутации. Шапира утверждает, что эти элементы действуют не случайно, а как "природная направленная генная инженерия".

5. Дупликация генов: Это процесс, при котором гены копируются, что позволяет им эволюционировать в разных направлениях. Шапира считает, что это важный механизм для создания новых функций.

6. Горизонтальный перенос генов: Это процесс, при котором гены передаются между организмами, что нарушает классическое представление о "дереве жизни". Шапира утверждает, что это ещё один пример "неслучайной" эволюции.

7. Критические гены: Это гены, которые могут активироваться в ответ на стрессовые условия, что позволяет организмам адаптироваться к новым условиям. Шапира считает, что это пример "управляемой" эволюции.

8. Критика Шапиры: Александр Панчин, эволюционный биолог, критикует Шапиру за то, что он преувеличивает роль "неслучайных" процессов в эволюции. Панчин утверждает, что случайные мутации и естественный отбор по-прежнему остаются основными движущими силами эволюции.

9. Телеологическое мышление: Панчин указывает на то, что Шапира приписывает природе "цели" и "мотивы", что является ошибкой. Эволюция не имеет цели, она просто следует законам природы.

10. Конспирологическое мышление: Шапира, по мнению Панчина, страдает от ошибки пропорциональности, когда большие события (например, появление сложных видов) объясняются большими причинами (например, "умной" эволюцией), а не множеством мелких случайных событий.

Вывод:

Лекция поднимает важные вопросы о современных представлениях об эволюции и критикует классический дарвинизм за его акцент на случайных мутациях и естественном отборе. Джеймс Шапира предлагает альтернативный взгляд, где эволюция рассматривается как более "направленный" процесс, включающий такие механизмы, как симбиогенез, транспозоны и горизонтальный перенос генов. Однако, как указывает Александр Панчин, многие из этих процессов уже хорошо изучены и не противоречат классической теории эволюции. Основной вывод заключается в том, что эволюция — это сложный процесс, который включает как случайные, так и направленные механизмы, но при этом не имеет конечной цели или "плана".

Дополнительный вывод:

Лекция Александра Панчина, посвящённая разбору идей Джеймса Шапиро об «эволюции без случайностей», представляет собой яркий пример столкновения двух подходов к пониманию эволюционного развития. Панчин, опираясь на синтетическую теорию эволюции, описывает эволюционные процессы как результат действия «законов природы» — случайных мутаций, естественного отбора, симбиогенеза и других механизмов. Однако, называя эти процессы «законами природы», он невольно повторяет то, на что указывал Фридрих Энгельс: этот термин часто становится лишь «фиговым листочком», прикрывающим пропасть человеческого незнания. Панчин принимает завесу этих «законов» как данность, довольствуясь их наличием и работоспособностью в рамках текущей научной картины мира. Для него достаточно того, что модель объясняет наблюдаемые факты, и он не стремится заглянуть за её пределы, оставляя первопричины эволюции — тот самый «чёрный ящик» — нераскрытыми, как будто само существование «закона» уже всё объясняет.

Шапиро, напротив, не готов мириться с этой завесой. Он пытается приоткрыть её, выдвигая гипотезу о неслучайной, направленной эволюции, где клетки якобы действуют как «природные генные инженеры». Его подход — это дерзкая попытка выйти за рамки привычного, найти глубинную логику там, где традиционная наука видит лишь хаос случайностей. Однако Шапиро действует так же слепо, как и Панчин, потому что первопричины — откуда берутся «программы» у клеток, что запускает эти механизмы на фундаментальном уровне — остаются для него столь же недоступными. Наука пока не добралась до этих истоков, и его идеи, при всём их потенциале, рискуют остаться спекулятивными, не подкреплёнными достаточными доказательствами.

Сущность конфликта между ними заключается в разном отношении к границам знания. Панчин — это голос научной строгости, который структурирует и систематизирует уже открытые факты, укрепляя фундамент синтетической теории эволюции. Он работает с тем, что есть, не претендуя на объяснение непознанного. Шапиро — это бунтарь и первопроходец, который бросает вызов устоявшемуся, пытаясь объять необъятное и открыть новые грани эволюционной биологии. Его амбиции расширяют горизонты, но часто уводят в область предположений, где он рискует заблудиться.

В этом смысле каждый из них делает свою работу. Шапиро, подобно смелым предшественникам, раздвигает рамки возможного, задаёт вопросы, которые могут вдохновить будущие открытия, даже если сам не доходит до ответов. Панчин же, как добросовестный хранитель научного метода, собирает плоды таких дерзаний, критически осмысливает их и встраивает в общую картину, отсеивая лишнее. Вместе они иллюстрируют диалектику научного прогресса: один рвётся вперёд, другой закрепляет позиции. Но оба, в конечном счёте, стоят перед той же завесой «закона природы», за которой скрыты первопричины эволюции — пока непостижимые и для дерзких мечтателей, и для строгих скептиков. Возможно, настоящий прорыв ждёт нас впереди, когда наука наконец сумеет заглянуть в этот «чёрный ящик» и заменить «фиговый листочек» подлинным пониманием.