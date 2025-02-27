Со дня президентских выборов в Белоруссии 2020 года в Литве осели почти 60 тысяч белорусов, которых не устраивает власть президента Александра Лукашенко. Однако литовские власти, которые четыре с половиной года назад широко открыли двери перед этими эмигрантами, изменили к ним отношение и теперь считают их потенциальным подрывным элементом.

Ирония судьбы – если в 2020 году Литва с распростёртыми объятиями принимала у себя недоброжелателей президента Александра Лукашенко, то теперь литовские власти относятся к ним с опаской. В каждом из белорусских эмигрантов чиновники видят скрытого приверженца идеологии «литвинизма» или «литвинства». Данная идеология трактует Белоруссию в качестве законной наследницы Великого княжества Литовского. Современная же Литовская Республика в этой оптике – «государство-самозванец», незаконно удерживающее «литвинские» территории. Змагары (бел. змагар — борец, поборник, ревнитель — политический ярлык, обозначающий оппозиционно настроенных к власти граждан Белоруссии), придерживающиеся литвинства, ранее открыто говорили, что намерены отобрать у Литвы, в частности, Вильнюс. И с некоторых пор литовские спецслужбы начали относиться к таким заявлениям очень серьёзно.

Весной прошлого года литовские службы госбезопасности забили тревогу из-за того, что некоторые местные телеграм-каналы начали предлагать деньги за нанесение на стенах граффити. За одну надпись «Литвины идут. Литвины уже рядом» предлагалось пятнадцать евро. В связи с этим литовский военный эксперт Саулюс Гузявичюс заявил, что «в последнее время наблюдается пропаганда идей "литвинизма" – и это опасная тенденция, явный элемент информационной войны». Полковник подчеркнул: «Люди свято этому верят, а вера мотивирует лучше всего. Они не знакомятся с реальными фактами или отрицают их – и открыто заявляют, что приезжают в Вильнюс не в гости, что они сюда возвращаются, а город надо поделить». Гузявичюс добавил, что «в Беларуси в последнее время наблюдается тенденция присвоения истории Литвы: появляются памятники литовским князьям, копируют литовские символы».

Литовский официоз выдвинул установку: «литвинство» является «секретным оружием режима Лукашенко». Причём опасность этой угрозы заключается в том, что она реализуется людьми, называющими себя противниками Лукашенко. Правда, осевшая в Вильнюсе самозваная «президент Беларуси» Светлана Тихановская поспешила отмежеваться от «литвинства». Она заявила, что не разделяет этой идеологии, и призвала последовать своему примеру и всех остальных белорусов-эмигрантов. Минувшим летом с десяток общественных организаций, созданных осевшими в Литве белорусами, также отреклись от «литвинства» и объявили его «вредной риторикой от спецслужб Кремля и режима Лукашенко». Но эти действия не успокоили литовских националистов, которые продолжают видеть в приезжих прямую угрозу для своего государства. В националистических кругах требуют, чтобы госорганы активнее выявляли и высылали «литвинов».

Литовское государство, идя навстречу пожеланиям своих националистов, стало относиться к белорусам куда строже и подвергать их всевозможным проверкам. Участились случаи лишения видов на жительство тех змагаров, кто уже успел получить их ранее.

Куда чаще стали выдворять и тех граждан Белоруссии, кто ещё только пытается въехать в Литву. При этом перестали приниматься во внимание самые «железобетонные» доводы – например, лица, пытающиеся представить себя «угнетаемыми геями», уже не имеют твёрдой гарантии того, что литовский пограничник поднимет перед ними шлагбаум. Так, минувшей осенью в змагарских СМИ получил большой резонанс случай с отказом в литовском ВНЖ белоруске по имени Анна.

Если верить змагарским каналам, Анна переехала в Литву к своей подружке Вайде. Они планировали вступить там в «брак», но сей «радужный» план выполнить им не удалось. Кстати, Литва является одной из последних стран ЕС, не признающих подобные «браки». Более того, Анну признали «угрозой национальной безопасности». Она честно написала в анкете, что работала в колл-центре «Альфа-банка» в Белоруссии – и именно это обстоятельство было признано отягчающим. Теперь Анна жалуется: «Я чувствовала себя ущемленной в Беларуси. Я поехала в Литву и разочаровалась. Несмотря на то, что Литва – это Европа, она всё равно очень гомофобная страна… У меня было ощущение, будто я в тюрьме, я всё время плакала». В итоге, Анне пришлось отправиться в Польшу, где отношение к беглым белорусам помягче, чем в Литве.

Что характерно, в Литве начинают косо посматривать и на «президентку Свету», открывшую свой офис в Вильнюсе. Так, депутат Сейма от оппозиционного Союза крестьян и «зелёных» Литвы Валюс Ажуолас выразил надежду, что в республике когда-нибудь появятся такие политики, как президент США Дональд Трамп.

«Трамп приостановил деятельность USAID (Агентство США по международному развитию, занимавшееся деструктивной деятельностью по всему миру – авт.), заблокировав все исходившие от него финансовые потоки – чтобы провести аудит и выяснить, куда тратятся деньги. Нам следует сделать то же самое. Вот ответ на вопрос, зачем Литве нужен закон об иностранных агентах», – призвал Ажуолас. Причём, по его мнению, этот закон должен быть направлен, в том числе, и против осевших в Литве змагаров.

По мнению депутата, Светлана Тихановская и другие «непонятные личности» должны детально разъяснить, откуда они берут деньги на свое содержание. «При либералах и консерваторах (имеется в виду прежняя правящая коалиция Литвы, прекратившая существовать по итогам парламентских выборов октября 2024 года – авт.) эта дама жила за счёт налогоплательщиков по системе "всё включено". Интересно, входят ли в этот пакет алкогольные напитки? Сейчас правящие сменились, и я не могу найти объяснения, почему Тихановская должна жить за счёт народа», – возмущается политик. Ажуолас отметил, что чаще всего оппозиционные лидеры живут всё-таки в своих странах. «Без сомнения, никто ей не запрещает жить в Литве, но пусть идёт работать, как все её соотечественники. Содержи себя сама – и тогда ходи с плакатами по улицам», – требует депутат. По его данным, содержание Тихановской ежегодно обходится Литовской Республике в сумму около 400 тысяч евро. Валюс Ажуолас полагает, что эти деньги можно тратить с большей пользой для литовского налогоплательщика.

Наиболее же наглядно смену отношения литовцев к «понаехавшим» продемонстрировала история с «демократическими паспортами». Суть дела в следующем: у многих из беглых змагаров в последнее время назрела проблема – истекает срок действия паспортов. Приехать же на родину и заменить паспорт беглецам боязно: многие опасаются, что на родине на них заведено уголовное дело и такая поездка окончится тюрьмой. Жить же без действительного паспорта тоже не вариант – никто не желает становиться нелегалом. Этой проблемой озаботились в офисе Тихановской – там создали специальный «паспортный центр», во главе которого поставили сподвижника «президентши Светы» Марюса Гуделайтиса. Он заключил договор с вильнюсской типографией Garsų pasaulis на выпуск «паспортов свободной демократической Беларуси», которые потом предполагалось раздать всем желающим змагарам. Заплатить за такой «документ» следовало сумму в 97 евро.

Судя по всему, Светлана Тихановская заручилась обещанием каких-то местных чиновников о том, что Литва этот документ вроде бы готова признать. Но едва Тихановская выложила макет такого «пашпарта» в соцсети, литовские националисты не на шутку встревожились.

Дело в том, что «паспорт демократического белоруса» оказался украшен гербом «Погоня», очень похожим на литовскую государственную символику – что насторожило местных «патриотасов». Сходство это отнюдь не надуманное. Действительно, литовский герб «Витис» и прежний белорусский герб «Погоня» (служивший государственным символом Белоруссии в период 1991-95 гг), который в настоящее время используют «змагары», имеют большое сходство. И там и там изображен всадник в доспехах с поднятым мечом и со щитом с шестиконечным крестом. В этом сходстве нет ничего необычного, так как территория обеих государств ранее входила в состав Великого княжества Литовского, от которого они оба унаследовали немало общих культурных традиций.

Сразу несколько депутатов литовского парламента усмотрели в символике «пашпарта» попытку не мытьём, так катаньем протащить пропаганду «литвинизма». Тихановскую тут же заподозрили в лицемерии – в том, что она отрицает «литвинизм» для вида, а на самом деле тайком его придерживается.

Литовские политики обратились в Министерство иностранных дел с требованием запретить выпуск этих самодельных «паспортов». Затем глава МВД Владислав Кондратовичюс сообщил, что «беларускі дэмакратычны пашпарт» не может быть основанием для получения в Литве ВНЖ, проездного документа или паспорта иностранца. В офисе Тихановской не пожелали сдаваться и направили в генпрокуратуру Литвы запрос относительно законности выпуска и использования данного «документа» на территории республики. Расчёт заключался в том, что если выпуск паспорта признают законным, то и сам документ тоже. Замысел не удался: заместитель генпрокурора Гинтас Иванаускас сообщил, что «паспорт» является недействительным и не дает его обладателям права на проживание в Литве. Более того, по словам Иванаускаса, изготовление и использование «пашпарта» могут подпасть под статью 300-ю УК Литвы, предусматривающую ответственность за подделку документов.

Копию этого заключения генпрокуратура отправила в канцелярию президента Гитанаса Науседы, в парламент, МИД, МВД и Департамент госбезопасности. Таким образом, возникла нешуточная опасность того, что и Марюс Гуделайтис с сотрудниками и любой рядовой змагар, где-нибудь предъявивший новый «пашпарт», могут отправиться за решетку. Правда, позже Гуделайтис сообщил, что «ведёт консультации с литовскими и европейскими ведомствами, чтобы урегулировать статус документа». Однако эмигранты так и не решились связываться со столь сомнительными паспортами – желающих приобрести их не нашлось. Они понимают, что даже если их не поместят за обладание «пашпартом» за решётку, то уж точно выпроводят из Литвы на все четыре стороны. Наконец, 4 февраля типография Garsų pasaulis уведомила: «Мы прекращаем сотрудничество с организацией Belarus Passport Center и останавливаем выпуск этого непризнанного белорусского паспорта». Директор типографии Ана Янаускене специально уведомила об этом Министерство внутренних дел Литвы.

А 25 февраля около семидесяти литовских общественных деятелей потребовали от своего государства запретить белорусским эмигрантам любое использование символики, напоминающей герб «Витис».

Эти деятели опубликовали открытое письмо, в котором, в частности, говорится: «Мы не можем делить символы государственности и национальной идентичности с сообществами, значительная часть членов которых настроена против Литвы и воспроизводит распространяемые Россией дезинформационные нарративы литвинизма, искажающие историю нашего народа». Среди тех, кто подписал это письмо, оказались весьма одиозные личности: скандально известный русофоб Альгис Раманаускас, недавно призывавший убивать тех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку; гендиректор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, задачей которого было очернение СССР; Арунас Бубнис, глава организации «Международный фонд друзей Украины»; Валдас Барткявичюс, объявленный в России в розыск за то, что помочился на памятник советским солдатам в оккупированной Судже.

Авторы письма увязывают деятельность белорусских эмигрантов и лично Тихановскую с тайными замыслами Кремля. По их мнению, «литвинистские посылы» усиливаются во время совместных российско-белорусских учений «Запад»: проводится параллель с началом СВО.

«Мы замечаем, что аналогичная дезинформация распространялась Кремлём в отношении Украины перед полномасштабным вторжением 2022 года и в ходе войны», – говорится в письме. Также подписанты напоминают, что «5 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной угрозе со стороны Беларуси». Авторы письма уверяют, что «с 2020 года Литва подвергается гибридным и информационным атакам со стороны Беларуси, активность белорусского КГБ достигла рекордного уровня, а за последние годы в Вильнюсе поселилось более 60 тысяч белорусов, чью лояльность практически невозможно проверить».

По мнению литовских общественных деятелей, необходимо тщательно оценить, как белорусы воспринимают свою версию «Витиса»: как символ балтских язычников, которые силой присоединили их предков-славян и правили в основанном балтскими племенами Вильнюсе, или в литвинистском ключе – как знак славянского православного правителя, который якобы восседал в «древнем белорусском городе Вильно». Авторы письма утверждают – и, кстати, тут они правы, – что корни белорусской государственности и национальной идентичности лежат не в Великом княжестве Литовском, а в Полоцком, Витебском, Туровском, Городенском и других славянских княжествах, вошедших в состав современной территории Белоруссии. Они советуют белорусам строить свою идентичность на основе символов, унаследованных от древнерусских княжеств – креста преподобной Евфросинии Полоцкой, печати полоцкого князя Изяслава Владимировича, герба Белой Руси и других подобных.

В целом, конечно, ситуация оставляет сюрреалистичное ощущение. Когда ещё такое было, чтобы литовские националисты, оголтелые враги и России и Белоруссии поучали заблудших славян, что им правильнее чтить свои собственные национальные символы, а не зариться на чужие?

Однако дело дошло и до такого вот постмодернизма. В целом же, конечно, змагаров в очередной раз макнули лицом в грязь. Они получили предметный урок: тот, кто предал своё Отечество, вряд ли удостоится уважительного отношения в чужой стране.

Специально для «Столетия»

Виталий Лекомцев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Изменение отношения Литвы к белорусским эмигрантам:

– После выборов 2020 года в Белоруссии Литва приняла около 60 тысяч белорусов, выступающих против режима Лукашенко.

– Спустя 4,5 года литовские власти стали считать их потенциальной угрозой, подозревая в поддержке идеологии «литвинизма».

2. Идеология «литвинизма» как угроза:

– «Литвинизм» рассматривает Белоруссию как наследницу Великого княжества Литовского, а современную Литву — как «государство-самозванец».

– Литовские спецслужбы фиксируют рост пропаганды «литвинизма», включая граффити и заявления о «возвращении» Вильнюса.

3. Реакция литовских властей и общества:

– Литовские националисты и спецслужбы видят в белорусских эмигрантах угрозу национальной безопасности.

– Усилились проверки, участились случаи лишения видов на жительство и депортации белорусов, даже тех, кто позиционирует себя как жертвы режима.

4. Случай Анны и гомофобия:

– Белоруска Анна, пытавшаяся получить ВНЖ в Литве для «брака» с подругой, была признана угрозой из-за работы в «Альфа-банке» и депортирована.

– Литва не признаёт однополые браки, что усиливает разочарование эмигрантов.

5. Светлана Тихановская под давлением:

– Тихановская, обосновавшаяся в Вильнюсе, пытается дистанцироваться от «литвинизма», но её офис критикуют за траты (400 тысяч евро в год) и сомнительные инициативы.

– Литовские политики требуют принятия закона об иноагентах для контроля над её деятельностью.

6. Проблема «демократических паспортов»:

– Офис Тихановской разработал «паспорта свободной Беларуси» с гербом «Погоня», схожим с литовским «Витисом», что вызвало протесты националистов.

– Литовские власти признали эти документы недействительными, а их использование — потенциально уголовно наказуемым.

7. Националистическая реакция и исторические споры:

– Литовские общественники требуют запретить белорусам использовать символику, напоминающую «Витис», обвиняя их в связях с Кремлём.

– Они призывают белорусов опираться на славянские, а не литовские исторические символы.

8. Обвинения в гибридной войне:

– Эмигрантов связывают с «дезинформацией Кремля» и предполагаемой подготовкой конфликта, ссылаясь на российско-белорусские учения «Запад».

Вывод:

Статья описывает резкий поворот в отношениях Литвы к белорусским эмигрантам: от радушного приёма в 2020 году до подозрительности и репрессий в 2025 году. Идеология «литвинизма», якобы поддерживаемая частью змагаров, стала катализатором этого конфликта, воспринимаемого как угроза литовской государственности. Литовские власти и националисты ужесточают политику, высылают эмигрантов и блокируют их инициативы, такие как «демократические паспорта». История с Анной и Тихановской подчёркивает, что даже оппозиционеры Лукашенко не находят в Литве ожидаемого убежища, сталкиваясь с ксенофобией и политическим давлением. В итоге змагары оказываются в положении предателей, отвергнутых как на родине, так и за рубежом, что иллюстрирует их уязвимость и утрату доверия.