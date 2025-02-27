Почему русская интеллигенция ждала революцию? Как государство побуждало интеллигентов к радикализации? Каким политическим течениям симпатизировала интеллигенция? И почему Большевики в итоге смогли привлечь к себе широкие массы интеллигентов? Разбираются Наталья Бармина и Егор Яковлев.

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

Введение и контекст

1. Тема обсуждения: Русская интеллигенция в ожидании революции во второй половине XIX – начале XX века.

2. Цель беседы: Выяснить причины, побудившие образованный класс к радикальным настроениям и стремлению к революционным преобразованиям.

Причины революционных настроений интеллигенции

3. Общие факторы:

– Особенности образования и воспитания.

– Давление социальной среды.

– Структура интеллектуальных интересов.

4. Образование как катализатор:

– Домашнее обучение (например, семья Ульяновых) формировало критическое мышление и доступ к европейской литературе.

– Репетиторы (студенты, ссыльные) вносили политически заряженные идеи.

5. Давление среды:

– Чтение литературы с элементами социальной критики (например, Виктора Гюго) и подпольные библиотеки усиливали оппозиционные настроения.

– Нелегальная литература (марксистские труды, переводы) ввозилась и распространялась, несмотря на запреты.

6. Интеллектуальные интересы:

– Увлечение естественными науками, философией и экономическими теориями (например, Маркса) способствовало радикализации.

Самоидентификация интеллигенции

7. Определение интеллигенции:

– Термин введён П.Д. Боборыкиным: образованные люди, озабоченные судьбой народа и готовые жертвовать комфортом ради идей.

8. Парадокс системы:

– Российская империя сознательно создавала образованный слой для управления, но он стал её противником.

Эволюция настроений интеллигенции

9. Либеральный лагерь:

– Изначально стремился к реформам (парламент, земские преобразования), но радикализировался из-за отказа власти идти на уступки (например, после «бессмысленных мечтаний» Николая II).

– Поддерживал радикалов финансово и организационно (журнал «Освобождение», благотворительные акции).

10. Народничество:

– Прошло этапы: раннее (идеи Герцена), революционное («Народная воля»), легальное (теория малых дел), партия эсеров.

– Верило в социальную революцию без захвата власти, опиралось на крестьянство, но потерпело неудачу (хождение в народ, убийство Александра II).

– Эсеры (Гершуни, Чернов) радикализировали идеи, требуя федерализации и социализации земли.

11. Социал-демократы и большевики:

– Выросли из критики народничества, приняли марксизм (Плеханов, Ленин, Струве).

– Видели революцию как двухэтапный процесс: буржуазно-демократическую, затем социалистическую.

– Привлекли технократическую интеллигенцию (Красин, Крыжановский) и экономистов (Туган-Барановский).

Роль интеллигенции в революции

12. Либералы:

– Не смогли удержать власть после свержения монархии в 1917 году из-за неспособности решить ключевые вопросы (земля, война).

13. Эсеры:

– Не реализовали социализацию земли во Временном правительстве из-за страха хаоса.

14. Большевики:

– Увлекли интеллигенцию перспективами (технические проекты, плановое хозяйство) и реализовали их мечты (ГОЭЛРО, ЦАГИ).

– Привлекли технократов и радикалов, адаптировав марксизм к российским реалиям (народнические элементы).

Итоги и персоналии

15. Примеры интеллигентов:

– Народники/эсеры: Боборыкин, Кареев, Короленко.

– Большевики: Красин, Крыжановский, Туган-Барановский, профессор МГУ (1925).

16. Исторический шанс:

– Большевики предоставили интеллигенции уникальную возможность воплотить идеи, чего не было в царской России.

Вывод:

Русская интеллигенция второй половины XIX – начала XX века стала движущей силой революционных настроений из-за сочетания образования, социальной среды и интеллектуальных интересов. Либералы, народники и социал-демократы представляли разные пути преобразований, но именно большевики смогли увлечь значительную часть интеллигенции, предложив реализацию их идей в условиях радикального переустройства общества. Парадоксально, что система, создавшая этот слой, сама вырастила своих противников, а революция 1917 года стала результатом как их разочарования, так и предоставленных большевиками возможностей. Интеллигенция сыграла ключевую роль, обеспечивая революцию идеями, кадрами и поддержкой, особенно в технической и экономической сферах.