Разбираемся в тонкостях OSINTа, объясняем разницу между настоящей разведкой по открытым источникам и любительским OSINTом.

Ведущая эфира – Александра Троцкая.

Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Беседа посвящена обсуждению феномена OSINT (Open Source Intelligence — разведка по открытым источникам), его эволюции, популяризации и отличиям от профессиональной разведки. Андрей Игоревич Масалович, эксперт с опытом в радиоразведке, вместе с ведущей Александрой Троцкой разбирает, как интернет и современные технологии изменили подходы к сбору информации, а также предостерегает от иллюзий "мамкиных OSINTеров". Вот основные тезисы беседы и вывод:

Основные тезисы беседы:

1. Эволюция интернета и сбор данных:

– Интернет прошел три этапа: передача файлов (50 лет назад), появление сайтов (30 лет назад), социальные сети (20 лет назад).

– Соцсети и устройства сделали людей источником данных, что привело к созданию поведенческих профилей для рекламы и других целей.

– Цифровые следы накапливаются в базах данных, которыми обмениваются компании, формируя "большие данные" о намерениях и предпочтениях людей.

2. OSINT стал массовым явлением:

– Инструменты OSINT попали в руки непрофессионалов ("мамкиных хакеров" и "шпионов"), что связано с доступностью технологий и курсов (например, за 500 рублей на Авито).

– Это не означает роста числа грамотных специалистов, а скорее размывание профессионализма.

3. Коммерциализация информации:

– Кто больше "шпионит", тот больше зарабатывает. Информация о людях — товар, который продается рекламодателям.

– Google планирует отказаться от сторонних cookies, чтобы усилить контроль над данными, но это не решит проблему приватности полностью.

4. Отличие профессиональной разведки от любительского OSINT:

– Профессионалы работают с разведсводками, а не с открытыми данными из интернета, которые часто являются "образом" для отвлечения внимания.

– Пример: отчет Нью-Йоркского университета (май 2022) показал, что серьезные решения принимаются на основе разведданных, а не интернет-историй вроде "Призрака Киева".

5. Правила разведчика по Чарльзу Расселу (1938):

– Избегайте женщин (эмоции могут выдать или привести к провалу).

– Не занимайтесь пропагандой (привлечение внимания опасно).

– Не участвуйте в диверсиях (это задача других специалистов).

– Не показывайте настоящих чувств (эмоции выдают).

– Ошибаться можно, но информация должна быть объективной, без "раскрашенной правды".

6. Реалии современной разведки:

– Это рутинная, методологическая работа, а не романтика Джеймса Бонда.

– Настоящая разведка скрыта "под ковром", в отличие от публичных образов шпионов.

7. Проблемы "мамкиных OSINTеров":

– Люди, прошедшие курсы с ботами вроде "Глаз Бога", не становятся разведчиками. Это низкооплачиваемая работа, часто связанная с рисками (например, нарушение закона о персональных данных в России — 152-ФЗ).

– Пробивы и OSINT — разные вещи. Пробивы — это скорее нелегальная деятельность, а не разведка.

8. Практическая польза OSINT:

– Навыки OSINT полезны для журналистов, юристов, студентов, но не делают их профессиональными разведчиками.

– Важнее методология (что делать с информацией), а не набор инструментов.

9. Информационная война:

– Первое правило — перехватить внимание. Общественные дискуссии (например, о словах Трампа) часто отвлекают от реальных действий.

– Интернет и СМИ — не источник правды, а инструмент манипуляции.

10. Личный опыт Масаловича:

– Ошибки случаются из-за недооценки информации, а не из-за ее отсутствия. Методология важнее инструментов.

Вывод:

OSINT как явление перерос из профессиональной сферы в массовую, но это не сделало его синонимом настоящей разведки. Современные технологии и доступность инструментов создали иллюзию, что каждый может стать "разведчиком", однако профессиональная работа остается скрытой, рутинной и основанной на строгой методологии, а не на поверхностных пробивах или ботах. "Мамкины OSINTеры" — это скорее любители, эксплуатирующие простые приемы для бытовых или коммерческих целей, но они далеки от настоящей разведки, которая требует дисциплины, объективности и доступа к закрытым данным. В условиях информационной войны и жесткого капитализма умение фильтровать и анализировать информацию становится важнее набора популярных инструментов, а приватность остается под угрозой, несмотря на громкие заявления корпораций.