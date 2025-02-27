Что такое разведка, или Привет «мамкиным осинтерам» | КиберДед Андрей Масалович
Разбираемся в тонкостях OSINTа, объясняем разницу между настоящей разведкой по открытым источникам и любительским OSINTом.
Ведущая эфира – Александра Троцкая.
Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Беседа посвящена обсуждению феномена OSINT (Open Source Intelligence — разведка по открытым источникам), его эволюции, популяризации и отличиям от профессиональной разведки. Андрей Игоревич Масалович, эксперт с опытом в радиоразведке, вместе с ведущей Александрой Троцкой разбирает, как интернет и современные технологии изменили подходы к сбору информации, а также предостерегает от иллюзий "мамкиных OSINTеров". Вот основные тезисы беседы и вывод:
Основные тезисы беседы:
1. Эволюция интернета и сбор данных:
– Интернет прошел три этапа: передача файлов (50 лет назад), появление сайтов (30 лет назад), социальные сети (20 лет назад).
– Соцсети и устройства сделали людей источником данных, что привело к созданию поведенческих профилей для рекламы и других целей.
– Цифровые следы накапливаются в базах данных, которыми обмениваются компании, формируя "большие данные" о намерениях и предпочтениях людей.
2. OSINT стал массовым явлением:
– Инструменты OSINT попали в руки непрофессионалов ("мамкиных хакеров" и "шпионов"), что связано с доступностью технологий и курсов (например, за 500 рублей на Авито).
– Это не означает роста числа грамотных специалистов, а скорее размывание профессионализма.
3. Коммерциализация информации:
– Кто больше "шпионит", тот больше зарабатывает. Информация о людях — товар, который продается рекламодателям.
– Google планирует отказаться от сторонних cookies, чтобы усилить контроль над данными, но это не решит проблему приватности полностью.
4. Отличие профессиональной разведки от любительского OSINT:
– Профессионалы работают с разведсводками, а не с открытыми данными из интернета, которые часто являются "образом" для отвлечения внимания.
– Пример: отчет Нью-Йоркского университета (май 2022) показал, что серьезные решения принимаются на основе разведданных, а не интернет-историй вроде "Призрака Киева".
5. Правила разведчика по Чарльзу Расселу (1938):
– Избегайте женщин (эмоции могут выдать или привести к провалу).
– Не занимайтесь пропагандой (привлечение внимания опасно).
– Не участвуйте в диверсиях (это задача других специалистов).
– Не показывайте настоящих чувств (эмоции выдают).
– Ошибаться можно, но информация должна быть объективной, без "раскрашенной правды".
6. Реалии современной разведки:
– Это рутинная, методологическая работа, а не романтика Джеймса Бонда.
– Настоящая разведка скрыта "под ковром", в отличие от публичных образов шпионов.
7. Проблемы "мамкиных OSINTеров":
– Люди, прошедшие курсы с ботами вроде "Глаз Бога", не становятся разведчиками. Это низкооплачиваемая работа, часто связанная с рисками (например, нарушение закона о персональных данных в России — 152-ФЗ).
– Пробивы и OSINT — разные вещи. Пробивы — это скорее нелегальная деятельность, а не разведка.
8. Практическая польза OSINT:
– Навыки OSINT полезны для журналистов, юристов, студентов, но не делают их профессиональными разведчиками.
– Важнее методология (что делать с информацией), а не набор инструментов.
9. Информационная война:
– Первое правило — перехватить внимание. Общественные дискуссии (например, о словах Трампа) часто отвлекают от реальных действий.
– Интернет и СМИ — не источник правды, а инструмент манипуляции.
10. Личный опыт Масаловича:
– Ошибки случаются из-за недооценки информации, а не из-за ее отсутствия. Методология важнее инструментов.
Вывод:
OSINT как явление перерос из профессиональной сферы в массовую, но это не сделало его синонимом настоящей разведки. Современные технологии и доступность инструментов создали иллюзию, что каждый может стать "разведчиком", однако профессиональная работа остается скрытой, рутинной и основанной на строгой методологии, а не на поверхностных пробивах или ботах. "Мамкины OSINTеры" — это скорее любители, эксплуатирующие простые приемы для бытовых или коммерческих целей, но они далеки от настоящей разведки, которая требует дисциплины, объективности и доступа к закрытым данным. В условиях информационной войны и жесткого капитализма умение фильтровать и анализировать информацию становится важнее набора популярных инструментов, а приватность остается под угрозой, несмотря на громкие заявления корпораций.
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“Я знаю, что ты знаешь, что я знаю…”.
Трамп болтает и ждёт, когда в ответ на его болтовню Россия (и Китай – дополню) станут делать конкретные шаги. Но, в России и Китае в свою очередь, это понимают и ждут, когда Трамп перестанет болтать и станет делать конкретные шаги)))
“Болтливое молчание” (такой сюрреализм). Кто кого переболтает (перемолчит).
Но, если все это понимают, то возникает патовая ситуация (так как все не глупы). Поэтому, начинает действовать тот, кому это более необходимо. А не потому, что кто-то хитрее.