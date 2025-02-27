Александр Колпакиди | “Железная пята” наступает
Обсуждение фашизации мира, национализма и манипуляций в политике. Рассматриваются исторические параллели, влияние либерального капитализма, роль России в международном левом движении и перспективы военного союза с Китаем. Анализируются современные протесты, пропаганда, падение нравственности и контроль над общественным сознанием. Поднимаются вопросы деградации республик, Ельцин-центра и наследия Михаила Фрунзе.
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00:00:00 Введение и обсуждение романа "Железная пята"
00:00:39 Трамп и Колумбия
00:02:02 Конспирологические теории и глубинное государство
00:04:10 Либеральный капитализм и его критика
00:06:05 Переписывание политического спектра
00:08:00 Антисемитизм и национализм
00:09:54 Раскачивание советского союза
00:10:55 Пропаганда национализма
00:11:53 Русская община и боевики
00:13:48 Ленин и большевики
00:14:45 Конспирология и сатанизм
00:17:08 Превращение русского народа
00:19:00 Национальный вопрос
00:20:50 Украинская православная церковь
00:21:50 Трагедия на Украине
00:22:47 Студенческий антифашистский фронт
00:23:45 Вера и деньги
00:27:39 Ленин и международное левое движение
00:31:28 Роль России в левом движении
00:31:41 Восприятие России в мире
00:32:37 Военный союз против фашизации
00:34:34 Проблемы российской экономики
00:37:29 Падение нравственности и гуманизма
00:41:21 Манипуляции и демократия
00:45:12 Ельцин-центр и его значение
00:45:44 Открытие Ельцин-центра
00:46:42 Критика текущей ситуации
00:49:34 Преступления против депутатов
00:52:23 Деградация республик
00:54:25 Исторические параллели
00:55:47 Михаил Фрунзе и его наследие
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Современная фашизация мира:
- Автор ссылается на роман Джека Лондона «Железная пята» как на метафору текущего процесса концентрации власти в руках олигархов и «глубинного государства». Он считает, что мир движется к крайне правой олигархии.
- Упоминаются Трамп, Маск и их политика (например, таможенные войны) как проявления этого процесса.
2. Глубинное государство и манипуляции:
- Автор утверждает, что «глубинное государство» (Deep State) — это не те, кого публично обвиняют (например, сотрудников ЦРУ), а скрытые кукловоды, которых невозможно указать пальцем.
- Либеральная повестка (например, законы о трансгендерах) рассматривается как инструмент для вызова отторжения у масс, чтобы проложить путь крайне правым силам.
3. Отмывание фашизма и национализма:
- Утверждается, что идет сознательное переписывание истории: Гитлера называют социалистом, а фашизм и крайне правые идеи «отмываются» через медиа и пропаганду.
- В России национализм используется властью как инструмент для оболванивания народа, отвлечения от реальных проблем (например, коррупции) и разжигания низменных чувств.
4. Проблемы национализма в России:
- Автор критикует пропаганду, обвиняющую большевиков и Ленина во всех бедах, утверждая, что это часть кампании по лишению русского народа его исторической роли как объединителя народов в СССР.
- Национализм, по его мнению, разрушает идею «братской семьи народов», созданной в советское время, и превращает русских в «обычный народ», лишенный величия.
5. Коррупция как основа власти:
- Коррупция рассматривается не как болезнь, а как структурный элемент российской власти, который создает проблемы (например, с мигрантами), а затем использует их для манипуляций общественным мнением.
6. Моральный и нравственный упадок:
- Автор видит глобальный тренд падения нравственности, гуманизма и человечности, связывая это с капитализмом и «железной пятой».
- Приводятся примеры: равнодушие к гибели людей на войне, открытие Ельцин-центра в момент кризиса, игнорирование трагедий (например, на Украине с православными).
7. Левое движение и его кризис:
- Современное левое движение находится в упадке из-за отсутствия лидеров, теоретиков и изменения структуры общества (исчезновение классического пролетариата).
- Однако автор видит надежду в молодежи (например, студенческий антифашистский фронт) и возможном сотрудничестве с Китаем.
8. Историческая роль России и СССР:
- Русский народ и СССР представлены как уникальные силы, поднявшие колониальные народы на свой уровень и создавшие братство, чего не сделал никто в истории.
- Современная Россия воспринимается за рубежом как «ремейк СССР», но это иллюзия, которая может привести к разочарованию.
9. Роль пропаганды и переписывания истории:
- Автор осуждает фальсификации истории (например, утверждения о плохой медицине в СССР или об «украинизации» как причине проблем), видя в этом попытку лишить народ ориентиров.
- Упоминаются примеры: возвеличивание Ельцина, замалчивание заслуг Фрунзе, обвинение большевиков в «сатанизме».
10. Перспективы сопротивления:
- Автор предлагает создание союза стран (Россия, Китай, Куба, Венесуэла и др.) для противостояния «железной пяте».
- Подчеркивается важность независимости от «грязных денег» и возрождения левых инициатив, таких как Красное ТВ.
Вывод:
Лекция отражает глубокую обеспокоенность автора современной политической и моральной ситуацией в мире и России. Он видит глобальный процесс «фашизации» и усиления олигархической власти, подкрепленный манипуляциями, пропагандой и национализмом. Россия, по его мнению, деградирует под влиянием коррупции и ложных идей, теряя свою историческую миссию, заложенную в советское время. Несмотря на пессимизм, автор сохраняет надежду на возрождение левого движения, молодежный активизм и международное сотрудничество как способ противостояния «железной пяте». Лекция носит эмоциональный и хаотичный характер, но ее центральная идея — призыв к осознанию и сопротивлению манипуляциям со стороны власти и капитала.
Чудак.
Сам же ответил нар. анекдотом (времён СССР) :
” – Алло, это база ?
– База.
– А кто говорит ?
– Иванов.
– Это что, военная база ?”