Все люди скорбят.

И никто скорбеть не хочет, хотя приходится.

Есть, как ни странно, рецепт избавления от скорбей.

Дело в том, что скорби, это "лом", которым Господь ломает твердый панцирь гордыни на душах наших. "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать", Иными словами – у Бога война с гордыми, а со смиренными у Него – мир.

Хочешь не скорбеть? – Носи в себе смиренный помысел: "Я грешнее многих, может даже – и всех". "Все люди Богом любимы", "Нельзя никого осуждать" " Не хочу знать о чужих грехах – у меня своих много"… И т.п.

При условии, что ты возделываешь в себе смиренные помыслы, ты уходишь из числа гордых, которые – враги Богу. Тебя, значит, незачем дополнительно смирять. Ты уже смирился.

Скорби, это оружие Бога на сокрушение гордыни людей, охамевших до зела, и что-то о себе возомнивших. Ты мечтаешь о себе? – Жди смирительных действий Всемогущего.

Если же ты сокрушен в сердце твоем, то "сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит"

Вот что получается: Будешь гордиться – Бог отгрузит тебе проблем на плечи, и смирит тебя до зела.

А если ты уже смиренный, то смиренных смирять незачем. Мир будет у тебя. Потому что"Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". Формула проста и благодатна: "Смиренных смирять незачем!"

Тебя незачем сокрушать, коль ты уже сокрушенный. Ну, а если гордый, и как башня Вавилонская хочешь возвыситься над миром, то прими скорби, и распишись: Придется тебе быть разрушенным до основания. Вот тогда и смиришься.

Все люди скорбят и желают избавиться от скорбей. Но далеко не все понимают, что причина скорбей наших – гордыня наша. Пока не сокрушишься в сердце, будет Бог смирять тебя и бить. Не из ненависти к тебе, а из любви к тебе. Потому что у Него война с гордыми. А смиренным Он дает благодать.

Никто не хочет скорбеть. Но (О! Господь!) никто и смиряться не хочет.

Поэтому мы зависли между небом и землей. Полу-язычники и полу-христиане.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи отца Андрея:

1. Все люди испытывают скорби, хотя никто этого не хочет.

2. Скорби – это инструмент Бога для сокрушения гордыни в людях.

3. "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать" – у Бога война с гордыми и мир со смиренными.

4. Способ избавления от скорбей – развитие смиренного помысла в себе: "Я грешнее многих", "Все люди Богом любимы", "Нельзя никого осуждать".

5. Смиренного человека незачем дополнительно смирять, поэтому смиренные получают меньше скорбей.

6. Гордый человек будет получать проблемы от Бога, пока не смирится.

7. Сокрушение гордыни происходит не из ненависти, а из любви Бога к человеку.

8. Проблема современного человека в том, что он ни скорбеть не хочет, ни смиряться.

Вывод:

В данной статье отец Андрей предлагает христианское понимание скорбей как духовного инструмента в руках Божьих. Ключевая мысль заключается в парадоксальном рецепте избавления от страданий через принятие смирения. Автор утверждает, что основная причина скорбей – человеческая гордыня, и только через добровольное смирение можно обрести внутренний мир и благодать. Главная проблема современного человека, по мнению автора, заключается в противоречивом желании избавиться от скорбей без работы над своей гордыней, что приводит к духовному "зависанию" между языческим и христианским миропониманием.

Дополнительный вывод:

Опыт святых отцов церкви свидетельствует о том, что обретение смирения не означает полного избавления от страданий, но скорее их качественное преображение. С укреплением смирения эгоистичные страдания о себе и своих несбывшихся желаниях трансформируются в более глубокое и тонкое сострадание к другим людям. Такое сострадание нередко оказывается даже более острым и тяжелым, чем прежние эгоцентричные переживания, поскольку смиренный человек начинает острее чувствовать боль и заблуждения ближних.

Существенно и то, что стремление к постоянной благодати как состоянию комфорта и духовного удовлетворения также может быть проявлением скрытой гордыни и эгоизма. В духовном опыте Церкви благодать приходит не как награда за отсутствие страданий, а как Божественный ответ на сострадательную молитву за других. Здесь раскрывается парадоксальная динамика: чем глубже сострадание, тем сильнее благодатное утешение, но само это утешение никогда не становится целью или предметом расчета.

Подлинно смиренный человек находится в двойственном положении: с одной стороны, он глубоко верит в благой Промысел Божий и принимает происходящее как проявление высшей воли; с другой — осознает ограниченность своего понимания этой воли и путей Господних. Именно в этом напряжении между доверием к Богу и признанием границ собственного разумения рождается особый вид духовного страдания — не противление Промыслу, а скорбь о несовершенстве мира и человека перед лицом совершенства Божьего.

Таким образом, христианский путь не обещает отсутствия страданий, но предлагает их преображение. Гордый страдает, противясь воле Божией и настаивая на своей; смиренный страдает из любви к ближним и из благоговения перед тайной Божественного замысла. И если гордый находится в войне с Богом, то смиренный пребывает с Ним в союзе сострадательной любви, где страдание становится уже не наказанием, а соучастием в искупительной жертве Христа.