Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 февраля 2025 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области.
ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Моначиновка, Кондрашовка, Подвысокое, Копанки и Зеленый Гай Харьковской области.
Потери противника составили более 200 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад боеприпасов.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Александрополь, Николаевка, Северск, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, пикап и два артиллерийских орудия.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и склад боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов, Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области.
ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44616 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21742 танка и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32121 единица специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
ПРЕДСКАЗАНИЕ :
https://daniel-grishin.livejournal.com/1215217.html
Вопрос: “Почему на сегодня украинский фронт со стороны ВСУ не рухнул ? ” – Прошло 3 года.
Кто пояснит ?
Потому что кому-то это нужно.
Одесса — один из трёх ключевых для контроля над Украиной городов — наряду с Киевом и Днепропетровском. Она важна и для логистики украинских войск, которые получают военные грузы из стран Североатлантического альянса морским путём, и для экономического существования самого государственного образования под названием Украина, и для множества преступных схем, на которых обогащается даже не столько киевский режим, сколько его зарубежные хозяева.
Из Одессы благодаря её географическому положению оказывается давление на Крым. Это позволяет НАТО до сих пор мечтать об укреплении своих позиций на Чёрном море.
Кроме того, Одесса является ключевым экспортным центром для сырья и товаров как для Украины, так и для России. Там проходят аммиакопровод “Тольятти — Одесса” и нефтепровод “Дружба”. Через одесские зерновые терминалы отгружалось как русское, так и украинское зерно. Город напрямую связан с Молдавией и Румынией, где находятся транспортные коридоры, через которые идут, в частности, поставки военной техники.
И контроль над этим городом определит судьбу Украины.
у Одессы, как и у его жителей, есть мечта, отличающаяся от желаний других городов. Мечта эта называется “порто-франко” (свободный порт), что подразумевает особый экономический статус открытого порта, который когда-то Одесса имела.
п.с. желания совпадают ..мечты народа сбудутся.Даром что ли Леви гулял по городу ,как по родному и изничтожили все следы русского присутствия ,снеся всю историю с пьедесталов..
Даром что- ли я пишу ,что 9 Мая не принесет удовлетворения большинству..Напр..АГЛ против федерелизации украины ,нельзя мол делить..А как?и кем? и кто еще к этому готов -остановить.Одни вопросы..Что ж вы хохлы их задаете -вам же видней ответы..
КТ ,а ты так не обещал жене.Или у вас общее решение жить в Европе,без проблем..
М.А. Булгаков, “Дни Турбиных”,
1925 г.
“Елена. На сколько же времени мы расстаёмся?
Тальберг. Я думаю, месяца на два. Я только пережду в Берлине всю эту кутерьму, а когда гетман вернётся…
Елена. А если он совсем не вернётся?
Тальберг. Этого не может быть. Даже если немцы оставят Украину, Антанта займет её и восстановит гетмана. Европе нужна гетманская Украина как кордон от московских большевиков. Ты видишь, я всё рассчитал.”
Новости СВО на 26 февраля: https://m.ura.news/news/1052894693
РУСА ! как же так?-ты не досмотрела.
“… наше наступление в Сумской области оказалось менее успешным – недооценили оборонительный потенциал пр-ка.
Пришлось оставить Басовку в покое и сосредоточиться на Новеньком..
А мечты про большой котел и взяли или нет мы эту Юнаковку наконец,чтобы отрезать снабжение хохлам в Судже..Надоели эти упоротые ,сражаются ,как в последний раз “херои”.
Инсайдер ИА “Новороссии” говорит:
“Герасимова три года снимают, и все никак. Весь Покровский фронт хором говорит: Герасимов, дай Мордвичеву нормально воевать. Где ФАБы? Мордвичев неоднократно запрашивал, где они?
Основная тактика Мордвичева – оперативное окружение гарнизонов противника и взятие их в огневой мешок. Но это невозможно без ФАБов, без максимальной поддержки с воздуха. А этого нет до сих пор!” -там вроде хохлы уже атаковать принялись..с этими БПЛ у них много лучше и они очень мешают нашим…https://ilyavaliev.livejournal.com/9687698.html