Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области.

ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Моначиновка, Кондрашовка, Подвысокое, Копанки и Зеленый Гай Харьковской области.

Потери противника составили более 200 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Александрополь, Николаевка, Северск, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, пикап и два артиллерийских орудия.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов, Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44616 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21742 танка и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32121 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России