Главная » Видео, История, Образование, Творчество Крутящий момент и мощность двигателя 18:31 Сегодня 15 0 brahman Фильм рассказывает о таких характеристиках двигателей как крутящий момент и мощность.ЦентрНаучФильм Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BUkXOcthE_U Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы О гравитационных двигателях Где купить двигатели ЯМЗ и ММЗ Первый из первых Феномен Василия Шкондина или это проблема современного общества и науки? Уникальный советский паровой автомобиль