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Крутящий момент и мощность двигателя

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Фильм рассказывает о таких характеристиках двигателей как крутящий момент и мощность.

ЦентрНаучФильм
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BUkXOcthE_U
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