Кому на Руси жить хорошо, или Почём нынче Родина. Е.Спицын VS Р.Антоновского. Радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 24 февраля 2025 г.
Комментарий редакции
Видео представляет собой живую беседу между несколькими участниками, среди которых выделяются историк Евгений Спицын и Роман Антоновский, не являющийся историком, а также ведущим Кириллом Рычковым. Основная тема обсуждения — сравнение Российской империи и Советского Союза, их успехов, ошибок и исторических решений, включая вопросы монархизма, революций, социальных преобразований и внешней политики. Разговор носит эмоциональный и спорный характер, с частыми перебоями и переходами между темами. Ниже выделены основные тезисы и сделан вывод.
Основные тезисы беседы
1. Принцип сменяемости власти и монархизм
- Роман Антоновский: Скептически относится к сменяемости власти, считая её "лукавым" принципом. Примером приводит Иосифа Сталина, чьё бесконечное правление он бы поддержал. Однако признаёт, что в истории России были "цари-дураки", от которых нужна "страховка".
- Евгений Спицын: Не возражает напрямую, но подчёркивает необходимость анализа исторических фактов, а не эмоциональных предпочтений.
2. Продажа Аляски
- Роман: Считает, что продажа Аляски за 7 миллионов долларов была выгодной сделкой, если перевести сумму в современные деньги (ошибочно называет "миллиарды"). Утверждает, что Россия сделала это осознанно, сосредоточившись на развитии Дальнего Востока.
- Евгений: Опровергает, уточняя, что из 7,2 млн долларов в казну попало лишь 200 тысяч, а остальное ушло частным компаниям и бенефициарам (например, любовнице Александра II, княгине Юрьевской, и другим). Считает сделку невыгодной для государства.
3. Российская империя vs Советский Союз
- Роман: Утверждает, что Российская империя была "белой", обогащающей русский народ, в отличие от "красной" Советской империи, где за счёт русских кормились другие народы (например, Прибалтика). Считает экспансию империи экономически оправданной.
- Евгений: Скептически относится к идеализации империи, указывая на самодурство монархов и бедственное положение крестьян (90% населения). Оспаривает тезис о "кормлении" других народов при СССР, требуя фактов.
4. Столыпинская реформа
- Роман: Считает реформу успешной, позволившей крестьянам получать землю под низкие проценты или бесплатно (в Сибири), что способствовало их обогащению.
- Евгений: Называет это мифом, ссылаясь на исследования (например, Виктора Тюкавкина). Утверждает, что реформа разрушила общину, не дала крестьянам земли в собственность, а её итоги привели к революции. Требует от Романа назвать источники, чего тот не делает.
5. Репрессии и крестьянство
- Роман: Оправдывает репрессии против "шпионов" (например, Вавилова), считая их преувеличенными. Утверждает, что 90% крестьян при империи жили нормально, а большевики обманули их, отобрав землю в колхозы.
- Евгений: Указывает на ложность этих утверждений. Подчёркивает, что крестьяне получили землю после декрета 1917 года, а Столыпин разрушил общинный уклад. Оспаривает идеализацию жизни крестьян при империи.
6. Первая мировая и большевики
- Роман: Называет большевиков предателями, так как они "расшатали" воюющую страну, ссылаясь на немецкую поддержку Ленина ("пломбированный вагон").
- Евгений: Считает войну империалистической, а не отечественной. Опровергает миф о Ленине как немецком шпионе, объясняя, что немцы пропускали любые антивоенные силы, но это не доказывает зависимости Ленина.
7. Советско-финская война и раздел Польши
- Роман: Утверждает, что СССР "напал" на Финляндию и Польшу, решая свои интересы, что противоречит его критике большевиков за предательство в Первой мировой.
- Евгений: Объясняет, что в Финляндии СССР решал вопрос безопасности (отодвинуть границу от Ленинграда после провокаций), а в Польшу вошёл после краха её государственности в 1939 году, а не совместно с Германией.
8. Армянские земли и Турция
- Роман: Обвиняет большевиков в передаче Карса Турции, считая это предательством "исконных русских земель".
- Евгений: Уточняет, что земли отдали сами армяне по Александропольскому договору (1920), а Москва лишь признала это в 1921 году, не желая войны с Турцией после Гражданской войны.
9. Классовая борьба
- Роман: Называет классовую борьбу мифом, утверждая, что все классы должны работать вместе. Критикует коммунистов как "раскулачивателей" честных тружеников.
- Евгений: Иронизирует, но не развивает тему, завершая спор эмоциональной репликой.
Вывод
Беседа демонстрирует конфликт между профессиональным историческим подходом (Евгений Спицын) и идеологизированным, слабо подкреплённым фактами взглядом (Роман Антоновский). Евгений опирается на конкретные данные, источники и хронологию, требуя от оппонента доказательств, которых тот не предоставляет, заменяя их общими рассуждениями и мифами (например, о продаже Аляски, Столыпинской реформе или "предательстве" большевиков). Роман склонен к идеализации Российской империи и критике СССР, но его аргументы часто некорректны или противоречивы (например, оправдание войн СССР и одновременное осуждение большевиков за выход из Первой мировой).
Итог спора: отсутствие консенсуса из-за разного уровня подготовки и подхода к истории. Евгений доминирует в фактах, Роман — в эмоциональной риторике, но не может её обосновать. Разговор выявляет проблему поверхностного понимания истории в публичных дискуссиях, где идеология часто преобладает над фактами.
А,На Сколько Лет Для Вас Это Будет “РОДИНОЙ” ???
75-100! Потом Родившись На Другой Территории Опять Некую Родину Защищать Будете?!
Ау,Двуногие Земля Для Вас Родина а, не Территории!
Осознаете Это “бодаться” Перестанете!
Иначе Все ПО КРУГУ)))
ХОТЯ Зачем Вам Это ! Вы ОДНОДНЕВКИ.
И Из Выше Положенных Уставов Многие из Вас не Выпрыгнут.
Печально …Но, Сурово и Верно в Правилах.
“судьба” у Вас Здесь Такая!
Неизменяемая)))))