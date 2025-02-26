Новости падают в общественное сознание, как гигантские глыбы. Это похоже на сход лавины, на огромный, летящий по склону оползень. Одна ошеломляющая новость догоняет другую, они сталкиваются, разбиваются на осколки. Рассудок изнемогает от налетающих, как буря, новостей, он мерк­нет, тускнеет, сам превращается в груду летящих осколков.

Среди мучительных вибраций разума, когда разрушены все оси симметрии, сбиты все прицелы, потеряны все координаты, единственная непреложная опора — вера в правоту Русской истории, которая возвращает России утраченные земли, воссоединяет рассечённый народ. Возвращение Крыма, Донбасса, Новороссии — это даяние русской истории, за которое нам приходится платить трудами, слезами и кровью.

Русская контратака, которую мы начали в феврале 2022 года, возвращает нам украденное историческое время, восстанавливает рухнувшее государство. Но, атакуя, государство натолкнулось на укрепрайон, штурм которого обнаружил недостаточность, несостоятельность прежнего Государства Российского. Ковчег Русской истории натолкнулся на айсберг, трещит, ло­мается, хрустит. В нём появились пробоины, трещины, сквозь которые хлещет ядовитый рассол.

Государство оказалось слишком зыбким, парадным, в нём не хватало прочных стальных двутавров. Оно не пригодно для войны такого масштаба, не выдерживает столь мощных ударов.

Рухнула идея глобализма, которая обещала России безбедное процветание среди других мировых цивилизаций. Рухнула концепция газопроводов, соединяющих Россию и Европу в нерасторжимый экономический и политический узел. Рухнула сырьевая экономика, оставив Россию без современных технологий, без шарикоподшипников и элементной базы. Элита, укоренённая в Запад, в час русской беды становится элитой предательской, бьёт топором в спину России.

Офисный планктон, смышлёные айтишники, молодые гедонисты, кумиры шоу-бизнеса бежали из России. Они совершили исход, гонимые глубинными страхами. Идеология либерализма, которую исповедовала Россия после 1991 года, та идеология, при которой государство обслуживает эгоистичную процветающую личность, рухнула. А новая идео­логия военного времени ещё не появилась, её слабые проблески чуть видны.

Политическая разведка ввела в заблуждение руководство страны, уверяя его в скором счастливом завершении специальной военной операции на Украине. Тип армии, её численность, её оснащённость, умения офицеров, стратегические способности командующих — всё это оказалось недостаточным и требует глубокой реконструкции. Частичная мобилизация показала глубинную демобилизованность нашего общества, неспособность моментально собраться в кулак и идти в наступление.

Государство, ведя войну, расстаётся с прежними формами и наращивает новые, способные продолжить борьбу и одержать победу. Государство сбрасывает с себя мусор поломанных, израсходованных конструкций. Крепит новые балки, способные противостоять мощным воздействиям.

Информационное оружие противника бьёт по России непрерывными залпами. Информационные системы реактивного залпового огня выжигают в сегодняшнем российском общественном сознании незащищённые участки. В Россию стреляют не только "Джавелины" и наводимые из космоса гаубицы. Но воздействует на неё и оружие "пси", сеющее в умах сомнение, недоверие, панику, противопоставляет народ российской власти, порождая и в народе, и во власти растерянность, пессимизм, неверие, побуждает власть совершать ложные действия. Информационное оружие — это достижение современного Запада, с помощью которого без единого выстрела удалось разрушить Советский Союз.

Сегодня информационное оружие Запада оснащено новыми средствами, воздействующими на глубинные инстинкты, глубинные страхи и фобии, живущие в недрах народа и власти.

Для русского патриота, будь он губернатор, блогер, рок-музыкант или разведчик, важно сберечь в себе традиционный русский стоицизм. Выстоять перед шквалом психических атак неприятеля. Не искуситься на посулы, обещающие мир и благоденствие в случае устранения нынешней российской власти.

Сегодня российская власть, российский централизм, президент как выразитель этого централизма, нуждаются в защите и сбережении. Не столь страшны дивизии неприятеля, атакующие страну извне. Россию могут погубить крысы, истачивающие столп Государства Российского, снедающие ось русского централизма.

История России полна трагедий, во время которых разбиваются и превращаются в прах великие царства. Эти трагедии суть трагедии русского централизма.

Государство Российское, возникнув из пыли девяностых, сегодня являет собой столп из сверхпрочных сплавов, отражающий удары "Джавелинов" и "Хаймарсов", столп, обламывающий крысиные зубы.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи Александра Проханова «Незыблемый столп государства»:

1. Информационная и эмоциональная перегрузка общества: Новости обрушиваются на общество как лавина, разрушая рассудок и оставляя людей в состоянии растерянности и дезориентации.

2. Русская история как опора: В условиях хаоса единственной поддержкой остаётся вера в правоту русской истории, которая возвращает утраченные земли (Крым, Донбасс, Новороссия), несмотря на высокую цену этого процесса.

3. Контратака 2022 года и кризис государства: Начало специальной военной операции в феврале 2022 года стало попыткой вернуть историческое время и восстановить государство, но выявило его слабости и неподготовленность к войне такого масштаба.

4. Уязвимость старой государственной системы: Российское государство оказалось хрупким, лишённым прочной основы, неспособным выдерживать мощные внешние удары.

5. Крах прежних идей и элиты: Рухнули концепции глобализма, интеграции с Европой через газопроводы и сырьевая экономика. Элита, ориентированная на Запад, предала Россию, а либеральная идеология потерпела крах.

6. Исход части общества: Молодёжь, айтишники и представители шоу-бизнеса покинули страну, гонимые страхами, что показало слабость либеральной модели, ставящей личность выше государства.

7. Недостатки армии и общества: Политическая разведка ошиблась в прогнозах, армия оказалась не готова, а частичная мобилизация выявила демобилизованность общества.

8. Трансформация государства: В ходе войны государство избавляется от устаревших структур и наращивает новые, способные выдержать борьбу и привести к победе.

9. Информационная война Запада: Противник использует мощное информационное оружие, сеющее сомнения, панику и недоверие, что представляет большую угрозу, чем физические атаки.

10. Необходимость защиты власти: Российская власть, централизм и президент нуждаются в защите от внешних и внутренних угроз, особенно от «крыс», подтачивающих основы государства.

11. Стойкость как ключ к выживанию: Русский патриот должен сохранять стоицизм, противостоять психическим атакам и не поддаваться на ложные обещания мира.

12. Государство как столп: Современное государство, возникшее после 1990-х, укрепляется, становясь способным отражать удары и противостоять внутренним врагам.

Вывод:

Александр Проханов рассматривает текущий кризис как испытание для России, выявляющее слабости прежней государственной модели, но одновременно формирующее новый, более прочный «столп» — централизованное государство, способное противостоять внешним и внутренним угрозам. Несмотря на хаос, предательство элит и информационную войну Запада, автор видит спасение в вере в русскую историю, стойкости народа и защите власти как выразителя централизма. Россия, по его мнению, проходит болезненную трансформацию, сбрасывая старое и обретая новую силу для победы.