Главная » История, Творчество 1980-е на снимках Игоря Стомахина. Часть 48. «Проводы русской зимы» 10:12 Сегодня 75 0 feedmatic Источник: https://humus.livejournal.com/10256583.html Метки: история, Москва, Россия, фото Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы 1980-е на снимках Игоря Стомахина. Часть 46 Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского Весельчак Игоря Давиденко против богов Склярова-Дэникена-Льва Худого Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 2 Эксперт по ИТ-безопасности Игорь Ашманов: заклейте камеру телефона!