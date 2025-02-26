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1980-е на снимках Игоря Стомахина. Часть 48. «Проводы русской зимы»

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Источник: https://humus.livejournal.com/10256583.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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