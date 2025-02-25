▫️ Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Лозовая Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктовСеверск, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Сергеевка, Удачное, Шевченко, Андреевка и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 305 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Скудное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32099 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России