Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 февраля 2025 г.)
▫️ Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты.
▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.
ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Лозовая Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.
Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и склад боеприпасов.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктовСеверск, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Сергеевка, Удачное, Шевченко, Андреевка и Успеновка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 305 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Скудное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области.
ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и склад боеприпасов.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32099 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
Белый Господин хочет от колонии.
Узнать : https://aftershock.news/?q=node/1479178
П.С. А точно White Mr. из Белого Дома ? Может из “жёлтого” ?
Что РФ может сделать для остановки украинского конфликта?
Ответ: Может достигнуть целей СВО.
Купить Украину, ведь цели СВО никто не знает, что это такое. Украинцы если их не купить мирными не станут, а вредить они могут с любого расстояния хоть из Польши, хоть из Германии. Что значит купить? Вот сейчас официально заявлено потери Укр. лям, значит пол ляма там инвалиды, лица нетрудоспособные. Если “цели” будут достигнуты, кто будет кормить лям инвалидов? Трамп? Их повесят нам, это только инвалидов с той стороны, а тут их будет еще полстолько ибо украинцы били и по мирным. Такая “арифметика” заставит и граждан РФ задать вопрос – а что мы с этого получили? Чтобы ускорить процесс покупки, нужно повысить престиж гражданства РФ, например, дать пособие всем гражданам РФ, а не только украинским инвалидам. И здоровые украинцы купятся на это пособие. А военкомы и у нас прекрасно работают. Главное совершить сделку. Иначе эта шахматная партия не окончится.
Прибросим.
Если перемирие-мир , а не капитуляция.
На территории 404 остаётся : 1 млн вояк, 1 млн МЧС, полицаев, судей, прокуроров и нацгвардии , 1млн чиновников и примерно 4 млн. их всех членов семей. А так-же куча упоротого бабья, вдов и привыкших воровать оставшихся хлопцив на западе Украины и не только. И нетронутая, уцелевшая ж/до – диаспора (хозяева денег) паразитов-оккупантов. Свадьбу раввинов Вы видели.
Что с этим всем делать ? И кто будет что-то делать ?
М. Рубио не об этом же спрашивал.
Сначала пусть договорятся о мире, если получится,
а потом уже будут решать – кто и как.
Кто с кем “пусть договорятся о мире”, Руса ?
Москва и Вашингтон. Киев обязан выполнить их условия.
А. Поглядим, шо достигнут.
Русский и американец братья на веки.
Р. Мирошник: цели СВО не достигнуты, а территории РФ – не предмет переговоров https://www.vesti.ru/article/4375873