Большая ложь Пентагона: зачем на самом деле США сбросили атомные бомбы на Японию



Интересно, что статья (https://t.me/darpaandcia/518?comment=2626) из Washington Post 1985 года попала в архивы ЦРУ — спецслужба явно отслеживала публикации, опровергающие официальную версию о необходимости атомных бомбардировок. Автор Гар Альперовиц раскрывает неудобную правду: уничтожение Хиросимы и Нагасаки было не военной необходимостью, а первым шагом в холодной войне против СССР.

Десятилетиями американцы оправдывали уничтожение Хиросимы и Нагасаки необходимостью предотвратить кровопролитное вторжение на Японские острова. Официальная версия утверждала, что бомбардировка спасла до миллиона американских жизней. Однако документы доказывают: это была лишь удобная легенда.

К лету 1945 года Япония уже находилась на грани капитуляции. Комитет начальников штабов США докладывал, что стратегические бомбардировки и морская блокада уже "сделали бездомными миллионы японцев и разрушили от 25 до 50 процентов городской застройки важнейших городов Японии".

Американская разведка перехватывала японские сообщения о желании капитулировать еще с сентября 1944 года.

Особенно показательна запись в дневнике Трумэна, где он сам называет перехваченную телеграмму "посланием японского императора с просьбой о мире". Министр военно-морского флота Форрестол отмечал в своем дневнике "реальные доказательства японского желания выйти из войны".

Японский министр в Швейцарии Касэ открыто выражал "желание помочь организовать прекращение боевых действий". Единственным препятствием к капитуляции было требование США о безоговорочной сдаче — Япония лишь хотела сохранить институт императора.

Поразительно, но высшее военное руководство США не считало атомную бомбардировку необходимой:

Адмирал Леги, начальник штаба президента:

"В настоящее время… капитуляцию Японии можно организовать на условиях, которые могут быть приняты Японией".

Генерал Эйзенхауэр прямо заявил Трумэну, что применение бомбы "не необходимо"

Адмирал Кинг считал, что морская блокада обеспечит безоговорочную капитуляцию без вторжения.

Генерал Арнольд утверждал, что безоговорочной капитуляции можно достичь к октябрю обычными средтвами.

Ключевой фигурой в принятии решения был госсекретарь Джеймс Бирнс — главный советник Трумэна как по дипломатии, так и по атомной бомбе. Именно он настаивал на том, чтобы "закончить японское дело до того, как русские вступят в войну".

Ученый Лео Силард, встречавшийся с Бирнсом 28 мая 1945 года, вспоминал:

"Бирнс не утверждал, что необходимо применить бомбу против городов Японии, чтобы выиграть войну"

Вместо этого Бирнс был обеспокоен послевоенным поведением России и считал, что "Россией будет легче управлять, если впечатлить ее американской военной мощью".

Стимсон записал в своем дневнике после разговора с Бирнсом в Белом доме:

"Он очень настроен против любых попыток сотрудничать с Россией. Его ум полон проблем предстоящей встречи министров иностранных дел, и он рассчитывает на наличие бомбы в своем кармане, так сказать, как великого оружия".

Трумэн целенаправленно откладывал переговоры со Сталиным до испытания атомной бомбы. После успешного теста 16 июля 1945 года Черчилль заметил разительную перемену в поведении Трумэна: "Он указал русским, где им встать и сесть, и вообще командовал всем совещанием".

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была не столько военной необходимостью, сколько первым ходом в холодной войне. Америка сознательно принесла в жертву 130 000 японских жизней, чтобы продемонстрировать свою новую силу Советскому Союзу.

Как заметил впоследствии Черчилль:

"Исторический факт остается, и должен быть оценен в будущем, что решение использовать или не использовать атомную бомбу… никогда даже не было вопросом".

Решение было принято задолго до того, как были рассмотрены все альтернативы.

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Собственно, Сталин прекрасно понимал эту игру, поэтому в рамках известного эпизода в Потсдаме принял к сведению завуалированные угрозы Трумэна связанные с атомной бомбой и поручил ускорить реализацию советского ядерного проекта, который в короткие сроки под руководством Берия был доведен до готового изделия.

Впрочем, японцы на оф.мероприятиях будут стыдливо молчать на тему того, кто сбрасывал на них ядерные бомбы, так что…



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Официальная версия США о необходимости бомбардировок опровергнута: Утверждение, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки спасли до миллиона американских жизней, является легендой. Япония уже была готова к капитуляции к лету 1945 года из-за стратегических бомбардировок и морской блокады.

2. Доказательства готовности Японии к миру:

– Перехваченные сообщения с сентября 1944 года и телеграмма императора (запись Трумэна) указывали на желание капитуляции.

– Японский министр Касэ предлагал помощь в прекращении войны, требуя лишь сохранения императора.

3. Мнение американского военного руководства:

– Адмирал Леги, генерал Эйзенхауэр, адмирал Кинг и генерал Арнольд считали атомную бомбу ненужной для победы, полагая, что капитуляция достижима обычными средствами или блокадой.

4. Реальная цель бомбардировок:

– Госсекретарь Джеймс Бирнс настаивал на применении бомбы не для победы над Японией, а для демонстрации силы СССР перед началом холодной войны.

– Трумэн использовал бомбу как инструмент давления на Сталина, откладывая переговоры до успешного испытания 16 июля 1945 года.

5. Холодная война как мотив:

– Бомбардировки стали первым шагом в противостоянии с СССР, а не военной необходимостью. Ученый Лео Силард и министр Стимсон подтверждали, что целью было "впечатлить" Россию.

– Черчилль отмечал, что решение о бомбе было предрешено, без учета альтернатив.

6. Реакция Сталина:

– Сталин понял намерения США в Потсдаме и ускорил советский ядерный проект под руководством Берии.

7. Жертвы как политический инструмент:

– 130 000 японских жизней были принесены в жертву ради демонстрации силы США перед СССР.

8. Молчание Японии:

– На официальных мероприятиях Япония избегает упоминания виновников бомбардировок.

Вывод:

Статья утверждает, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были не военной необходимостью для победы над Японией, а целенаправленным политическим актом США, направленным на запугивание СССР и утверждение американского превосходства в начавшейся холодной войне. Документы и свидетельства военных лидеров показывают, что капитуляция Японии была неизбежна и без применения ядерного оружия, а решение Трумэна и Бирнса было продиктовано геополитическими амбициями, а не стратегической нуждой. Это подтверждается как поведением США на переговорах, так и ответными действиями Сталина, ускорившего советский ядерный проект.