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Оружие без идеологии – всего лишь кусок железа

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Оружие без идеологии — всего лишь “кусок железа”

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность первостепенной идеологической подготовки армии, отметив, что оружие без идеологической основы — лишь “кусок железа”. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заявление прозвучало во время визита Ким Чен Ына в Политический институт имени Ким Ир Сена, который в этом году отмечает 80-летие со дня основания. В рамках мероприятия лидер КНДР осмотрел учебные корпуса, заслушал доклады курсантов и выступил с речью перед собравшимися.

Ким Чен Ын отметил, что идеологическая стойкость военных является ключевым фактором обеспечения безопасности страны и поддержания стабильности в регионе. По его словам, только армия, объединённая общей идеей и преданной государственным принципам, способна эффективно защищать суверенитет государства.

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Вспомнилось. "Техника без людей мертва" (с) Сталин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9691202.html
Метки: идеология, ким чен ын, кндр, северная корея, фотографии
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