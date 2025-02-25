Директива Прокуратуры Союза ССР № 3/6329с. Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием прод. и пром. товаров. 24 апреля 1943 г.

Актуальный документ о борьбе с воровством в условиях идущей войны. Было актуально во время Великой Отечественной, актуально и во времена СВО.ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 48-50 – архив https://istmat.org/node/68995 – цинкКак мы видим по участившимся арестам военных и чиновников связанных с СВО по обвинениям в воровстве (самое громкое дело – Тимур Иванов и Ко), растратах, коррупции и хищениях, проблема более чем актуальна.PS. Интересно, сколько из арестованных и посаженных по этой программе в 1943 год потом объявили "невинными жертвами сталинских репрессий"?