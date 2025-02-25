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О борьбе с воровством в условиях войны

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Актуальный документ о борьбе с воровством в условиях идущей войны. Было актуально во время Великой Отечественной, актуально и во времена СВО.

Директива Прокуратуры Союза ССР № 3/6329с. Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием прод. и пром. товаров. 24 апреля 1943 г.







ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 48-50 – архив
https://istmat.org/node/68995 – цинк

Как мы видим по участившимся арестам военных и чиновников связанных с СВО по обвинениям в воровстве (самое громкое дело – Тимур Иванов и Ко), растратах, коррупции и хищениях, проблема более чем актуальна.

PS. Интересно, сколько из арестованных и посаженных по этой программе в 1943 год потом объявили "невинными жертвами сталинских репрессий"?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9689892.html
Метки: 1943, великая отечественная война, документы, история, криминал, прокуратура
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1871 1559
    Valeriy Bondarik 57 мин. назад

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      —>compromat.group<—
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Разнообразное О РАЗНЫХ…Впечатляет…
      (что РАЗНООБРАЗНОЕ – в России вытВОРяет…)
      (пока "КОЕ-КТО" страну – "патриотизмом-окормляет"…)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …"ОНИ" ВОРовали,ВОРуют и БУДУТ – ВОРовать…
      …пока "КОЕ-КТО"(неИЗВЕСТНЫЕ)- продолжат "УПРАВЛЯТЬ"…
      …Т.Н."законов" МАССА,только Успевай НАРУШАТЬ…
      …ПЕРЕСТАЛИ на-нарушения – Внимание обращать…
      …НЕ зря ВО-"власти" – ЧУЖАЯ(много)"РАТЬ"…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ЕЖЕМЕСЯЧНО из России – МНОГО МИЛЛИАРДОВ $$$ "линяет"…
      и ОБ этом "СЕКРЕТЕ" – власть НЫНЕшняя ЗНАЕТ…
      * ПАРАЗИТический ОЛИГАРХАТ – "ЭТО" осуществляет…
      * И…"КТО" во-власти – "ИМ" ПОМОГАЕТ…
      :-(но ЗА "туманом-патриотризма" – "ЭТО" СКРЫВАЕТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-(ПОВСЕМЕСТНО – ВОРуют и ОБМАНывают!
      :-(ПОВСЕМЕСТНО – ЛОЖЬю "ОКОРМЛЯЮТ"!
      :-(ПОВСЕМЕСТНО – "власть" ИСПОЛЬЗУЮТ…
      :-("козырные-ФРАЕРа" – Россию РАЗ`VOP`ОВЫВАЮТ!
      :-(и успешно – Русских "УТИЛИЗИРУЮТ"…..
      #########################################

      ! Русь – Богата и ВЕЛИКА!
      ! ГРАБЯЩАЯ её "ОРДА" – РАЗНООБРАЗНАя и ВЕЛИКА!
      ! которой СПОСОБСТВУЕТ – ВО "власти" – ЧУЖАЯ КЛИКА!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - Пора Русским – Власть ВОЗВРАЩАТЬ!
      - Пора ЧУЖ`ИХ – ИЗ власти ГНАТЬ(Отстранять)!
      …ИНАЧЕ…иначе Страну – Можно ПОТЕРЯТЬ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Ну что,Уважаемиые – наинайте Обсуждать…
      (но про Культуру Общения – НЕ забывать…)
      !Естественно – "ПАРАНЖИ"=НИКi – поСНИМАТЬ…

      - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 25-2-25

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