О борьбе с воровством в условиях войны
Актуальный документ о борьбе с воровством в условиях идущей войны. Было актуально во время Великой Отечественной, актуально и во времена СВО.
Директива Прокуратуры Союза ССР № 3/6329с. Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием прод. и пром. товаров. 24 апреля 1943 г.
ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 48-50 – архив
https://istmat.org/node/68995 – цинк
Как мы видим по участившимся арестам военных и чиновников связанных с СВО по обвинениям в воровстве (самое громкое дело – Тимур Иванов и Ко), растратах, коррупции и хищениях, проблема более чем актуальна.
PS. Интересно, сколько из арестованных и посаженных по этой программе в 1943 год потом объявили "невинными жертвами сталинских репрессий"?
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Разнообразное О РАЗНЫХ…Впечатляет…
(что РАЗНООБРАЗНОЕ – в России вытВОРяет…)
(пока "КОЕ-КТО" страну – "патриотизмом-окормляет"…)
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…"ОНИ" ВОРовали,ВОРуют и БУДУТ – ВОРовать…
…пока "КОЕ-КТО"(неИЗВЕСТНЫЕ)- продолжат "УПРАВЛЯТЬ"…
…Т.Н."законов" МАССА,только Успевай НАРУШАТЬ…
…ПЕРЕСТАЛИ на-нарушения – Внимание обращать…
…НЕ зря ВО-"власти" – ЧУЖАЯ(много)"РАТЬ"…
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ЕЖЕМЕСЯЧНО из России – МНОГО МИЛЛИАРДОВ $$$ "линяет"…
и ОБ этом "СЕКРЕТЕ" – власть НЫНЕшняя ЗНАЕТ…
* ПАРАЗИТический ОЛИГАРХАТ – "ЭТО" осуществляет…
* И…"КТО" во-власти – "ИМ" ПОМОГАЕТ…
:-(но ЗА "туманом-патриотризма" – "ЭТО" СКРЫВАЕТ…
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:-(ПОВСЕМЕСТНО – ВОРуют и ОБМАНывают!
:-(ПОВСЕМЕСТНО – ЛОЖЬю "ОКОРМЛЯЮТ"!
:-(ПОВСЕМЕСТНО – "власть" ИСПОЛЬЗУЮТ…
:-("козырные-ФРАЕРа" – Россию РАЗ`VOP`ОВЫВАЮТ!
:-(и успешно – Русских "УТИЛИЗИРУЮТ"…..
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! Русь – Богата и ВЕЛИКА!
! ГРАБЯЩАЯ её "ОРДА" – РАЗНООБРАЗНАя и ВЕЛИКА!
! которой СПОСОБСТВУЕТ – ВО "власти" – ЧУЖАЯ КЛИКА!
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- Пора Русским – Власть ВОЗВРАЩАТЬ!
- Пора ЧУЖ`ИХ – ИЗ власти ГНАТЬ(Отстранять)!
…ИНАЧЕ…иначе Страну – Можно ПОТЕРЯТЬ…
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Ну что,Уважаемиые – наинайте Обсуждать…
(но про Культуру Общения – НЕ забывать…)
!Естественно – "ПАРАНЖИ"=НИКi – поСНИМАТЬ…
- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 25-2-25
Их -Орда ,а Нас Рать