Открыта регистрация на 40-й поток 15-дневного марафона ЧЕСТНЫЙ СПОСОБ по освобождению от табачной зависимости.

Марафон пройдёт с 9 по 24 марта.

Участвовать могут все, кто выбирает свободу от зависимости.

Участие возможно онлайн в общем потоке на безоплатной основе.

С этого потока впервые будет создана живая группа, которая будет проходить марафон в очных занятиях в старинном особняке в г. Москве (метро Павелецкая). Участие в данном формате платное.

Подробности и регистрация на марафон на сайте:

https://andreysenchukov.ru/?utm_part=101

Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».

Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew

• Школа управления открывает двери к саморазвитию и мудрости.

• Курсы помогают обрести смысл, преодолевать препятствия и достигать целей.

• Присоединяйтесь к сообществу для достижения лучшей версии себя.

➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Культура как инструмент управления: Участники обсуждают, что культура не является нейтральной, а создаётся и управляется в соответствии с определёнными концепциями и целями. Она пронизывает повседневную жизнь и оказывает влияние на общество через СМИ, образование, быт и даже детскую литературу.

2. Метод культурного сотрудничества: Этот метод рассматривается как способ внешнего воздействия на народы, в том числе русский, через навязывание чуждых ценностей (например, западной культуры в 80-е годы). Пример из "Руслана и Людмилы" (встреча Руслана с Фином) используется как аллегория этого процесса.

3. Проблема осознания: Отмечается недостаток понимания на государственном и научном уровне, что культура — ключевой инструмент управления. Без осознания и терминологической ясности (например, что такое "гибридная война") невозможно противостоять манипуляциям.

4. Алкоголь и табак как инструменты глобального управления: Участники считают, что эти вещества разрушают здоровье нации и являются частью стратегии порабощения. Личный опыт преодоления зависимости (Владимир, Андрей, Виктор Алексеевич) подчёркивает важность индивидуальной ответственности.

5. Роль совести и мировоззрения: Совесть названа внутренним ориентиром, который помогает человеку выйти из-под влияния навязанной культуры. Изменение мировоззрения, а не просто отказ от привычек, — ключ к свободе.

6. Пушкин и второй смысловой ряд: Произведения Пушкина, особенно "Руслан и Людмила", интерпретируются как руководство к пониманию жизненных процессов и преодолению культурных ловушек. Например, взаимодействие Руслана с Головой символизирует власть над умом.

7. Инициатива снизу: Участники подчёркивают, что изменения в обществе начинаются с личных усилий, а не с указов сверху. Пример — президентский указ 809, который остаётся нереализованным без активного участия людей.

8. Создание своего культурного пространства: Вместо борьбы с внешними влияниями предлагается строить свою культуру, основанную на трезвости, традициях и русском мировоззрении. Это противопоставляется западным тенденциям (например, гендерной идеологии).

9. Искусственный интеллект и концепция общественной безопасности: Участники отмечают разницу в ответах американского и китайского ИИ на вопрос о совести и концепции общественной безопасности, видя в этом потенциал для обучения ИИ русским философским подходам.

10. Практические шаги: Обсуждаются конкретные действия — курсы по избавлению от зависимостей, создание трезвого сообщества, проведение живых встреч для единомышленников в Москве. Это рассматривается как вклад в цивилизационное развитие.

Вывод:

Беседа раскрывает глубоко концептуальный взгляд на культуру как инструмент управления обществом и подчёркивает необходимость осознанного противостояния внешним влияниям через изменение мировоззрения и образа жизни. Участники видят решение глобальных проблем (алкоголь, табак, утрата идентичности) в личной ответственности, опоре на русские культурные коды (например, Пушкин) и создании альтернативного пространства — трезвого, созидательного русского мира. Это не борьба с врагом, а строительство своего пути, где ключевую роль играют совесть, осознание и инициатива "снизу". Практические шаги, такие как курсы и встречи, демонстрируют стремление воплотить идеи в жизнь, начиная с малого.