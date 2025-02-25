Рассматривая модель «4-х поколений Ибн-Хальдуна», в первую очередь говорим о плавном падении пассионарности после резкого усиления. Деятельность сильных людей меняет среду, последующие поколения, выросшие в достатке и комфорте, опять попускают проблемы и кризисы, цикл замыкается. Однако, помимо количественных изменений, можно говорить и о качественных, так основной характеристикой второго поколения является расширение границ и создание империй.

Получив от отцов из первого поколения державу с решёнными ключевыми внутренними проблемами и запасами ресурсов, обладая высокой пассионарностью и волей, дети переходят к внешней экспансии. В рамках инерционного сценария, следующее за ними поколение внуков крепит границы и внутреннюю связанность, развивая культуру и сажая кипарисы, ну а далее приходят рыхлые четвёртые, что не могут даже удержать.

Залогом долгой истории является создание системы воспитания высшего слоя общества, где дети будут не хуже родителей, сохраняя высокий уровень пассионарности. Единственным долгосрочным и работающим вариантом в истории человечества является общество Спарты, где все свободные люди (высший слой) не создавали комфортных условий для своих детей, проводя воспитание и взросление через испытания, закалку, риски для жизни.

Элиты общества, которое не хочет выродиться и ослабнуть, обязаны проходить через жёсткие испытания и фильтры, борьбу за выживание. Спарта – предельный вариант, в современном мире оптимально сочетание воспитания, призыва пассионариев в элиту и меритократии. Для современного общества оптимален уровень пассионарности между вторым и третьим поколением, что позволит одновременно эволюционное, количественное расширение, экспансию и спокойные внутренние, качественные преобразования.

Последние десятилетия мир травили ультралиберальными принципами подчинения и недеяния. Практически все страны и этнические системы не дотягивают даже до уровня "третьего поколения". Однако, у соседей ситуация не лучше, что создаёт иллюзию возможности и лёгкости экспансии. Не готовые и/или неспособные к ней элиты и общества начинают мечтать и придумывать различные формы «империализма», за которыми не скрывается ничего кроме грёз. Максимальный результат – ограбление и разрушение, с последующим головокружением от успехов, надрывом и крахом.

После окончания Холодной войны, в рамках концепции Pax Economicana, в России происходили подобные творческие поиски, например, «либеральный империализм», суть которого – классический «империализм» по В.И. Ленину, не более. Излишне говорить, что подобная конструкция чужда России (сочетание принципов сухопутных и сетевых держав), вторична и обречена на проигрыш, так как не выдержала бы конкуренции с Западом, для которого была естественной и родной.

Таким образом, экспансия и завоевания в мире одних стран другими, в ближайшие 10-15 лет, будет иметь неустойчивые черты, зачастую сводясь к ограблению и уничтожению их государственности. Очень мало кто способен к запуску долгосрочных интеграционных проектов, рассчитанной на долгий срок политики. Наломать дров несложно. Какие-либо перспективы продуктивной интеграции у многих игроков появятся лишь к середине 30-х гг., когда по итогам прохождения основной волны войн и катастроф, произойдёт ротация и рост пассионарности элит.

Для России данный вопрос имеет важное значение в свете получения контроля и необходимости интеграции территорий Ближнего круга (бСССР без Чагатайского улуса) и панрегиона. Даже получая политическое и экономическое влияние и контроль, процессы интеграции не включаемых напрямую в Россию территорий, лучше не форсировать ранее 2028-2030 гг. Новое, пассионарное поколение, пришедшее в элиту по итогам большой Победы в войне с Западом, должно набрать опыт и взять под контроль ключевые вопросы.

И, да, панрегион мы будем строить на поколения, поэтому не нужно спешить и давать невыгодные в будущем обещания элитам Ближнего круга и других зависимых территорий, время работает на нас…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Согласно модели «4-х поколений Ибн-Хальдуна» происходит цикличное изменение пассионарности (энергичности) поколений: от сильного первого поколения через экспансивное второе и укрепляющее третье к упадочному четвертому.

2. Второе поколение, получив ресурсы от первого, занимается внешней экспансией и созданием империй.

3. Для предотвращения деградации элит необходима система воспитания, обеспечивающая сохранение высокой пассионарности (пример Спарты).

4. Современному обществу оптимален уровень пассионарности между вторым и третьим поколением для баланса между экспансией и внутренним развитием.

5. Современный мир находится в состоянии низкой пассионарности из-за влияния "ультралиберальных принципов".

6. Многие страны сейчас не способны к настоящей экспансии, хотя и пытаются создавать различные формы "империализма".

7. Экспансия в ближайшие 10-15 лет будет неустойчивой, часто сводясь к ограблению других государств.

8. Для России важен вопрос интеграции постсоветских территорий, но автор рекомендует не форсировать эти процессы до 2028-2030 гг.

9. Новое пассионарное поколение российской элиты должно сначала набраться опыта после предполагаемой победы над Западом.

Вывод: Автор рассматривает цикличность развития государств через призму смены поколений элит и их пассионарности. Он считает, что сейчас не лучший момент для построения империй и территориальной экспансии из-за недостаточной пассионарности современных элит. По его мнению, России следует выждать до конца 2020-х годов, когда сформируется новое, более сильное поколение лидеров, способное эффективно управлять расширенными территориями. Автор предполагает неизбежность конфликта с Западом и рассчитывает на победу России, после которой станет возможным долгосрочное строительство "панрегиона".