Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

В Штатах сменился президент, но не сменилась власть

50 5

Зеля не испугался угроз Трампа, и это на самом деле серьёзный момент, требующий осмысления. На мой взгляд, в России до сих пор слишком превратно оценивали кровавого клоуна.

Смотрите, какая получается картинка. США финансируют большую часть нужд ВСУ, снабжают данными космической разведки, связью, определяют цели и курируют спецслужбы, то есть воюют руками украинцев и накачивая свой ВПК. Украина – прокси-сила США, считали мы.

И при этом – когда Вашингтон заявил о намерении прекратить войну – эта самая прокси-сила не подчинилась. Более того, марионетка Зеля прыгает на Трампа, кричит на его министра финансов, отказываясь подписывать договор, и всячески пытается "вилять собакой".

Что это такое? Значит ли это, что Зеля и киевский режим самостоятелен? В некотором смысле, как ни странно, да. Он самостоятелен от любого национального правительства в странах Запада, как ставленник наднациональной силы – глобалистов. И опираясь на них и их политиков в ЕС, выступает против Трампа.

Но мы же знаем, что ЕС как таковая и его крупнейшие страны – Франция, Германия – полностью зависимы от США. Однако на деле на Западе субъектна именно наднациональная элита, а не трамписты. Киевский главарь чувствует за собой силу, которая даже при полной зависимости от США позволяет ему спорить с США. Имя этой силы – демпартия, атлантисты.

Получается: в Штатах сменился президент, но не сменилась власть. По крайней мере, до сих пор администрация Трампа на деле ни в чём не уменьшила помощь ВСУ. Есть ли такая возможность у Трампа? Посмотрим. Для этого ему придётся не только постить грозные сообщения в соцсетях и подписывать указы, но реально перехватить управление Пентагоном, ЦРУ, ВПК.

Пока что Трамп со своей задачей-минимум явно не справляется. Ещё немного, и он будет выглядеть смешно – руководитель огромной державы получает плевки от подчинённой им обескровленной Украины и всяких евробюрократов.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:
1. Независимость Зеленского от угроз Трампа: Зеленский не подчинился требованиям США о прекращении войны, что указывает на определённую степень самостоятельности украинского руководства.
2. Роль США в конфликте: США финансируют ВСУ, предоставляют разведданные, связь и определяют цели, фактически воюя через Украину и укрепляя свой военно-промышленный комплекс.
3. Украина как прокси-сила: Украина рассматривается как инструмент США, но её отказ подчиниться Вашингтону ставит под сомнение полную зависимость Киева.
4. Зеленский как ставленник глобалистов: Украинское руководство действует не в интересах национальных правительств Запада, а в интересах наднациональных сил (глобалистов), что позволяет ему противостоять Трампу.
5. Зависимость ЕС от США: Несмотря на формальную зависимость ЕС и его лидеров (Франции, Германии) от США, реальная власть на Западе принадлежит наднациональной элите, а не трампистам.
6. Смена президента, но не власти в США: Несмотря на приход Трампа, реальная власть в США остаётся у демократов и атлантистов, что объясняет продолжение помощи Украине.
7. Слабость Трампа: Трамп не смог перехватить контроль над Пентагоном, ЦРУ и ВПК, что делает его угрозы пустыми и подрывает его авторитет.

Вывод:
Статья подчёркивает, что, несмотря на формальную зависимость Украины от США, Зеленский демонстрирует определённую самостоятельность, опираясь на поддержку наднациональных сил (глобалистов) и европейских политиков. Это ставит под сомнение полный контроль США над Киевом и указывает на внутренние противоречия в американской политике. Трамп, несмотря на свои угрозы, не смог перехватить реальные рычаги власти в США, что делает его позицию слабой и позволяет Украине игнорировать его требования. Таким образом, конфликт в Украине остаётся инструментом в руках глобалистов, а не национальных правительств.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2599
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Пуля Мадуро: для президента Венесуэлы готовят силовой сценарий извне
Правительство Ельцина — министры выплаты дани
Новости Украины и Новороссии 23 сентября 2016
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 13456 10532
    chu три часа назад

      Если по делу то идет торговля. И не надо нагнетать эмоции с жаргоном. Это вроде допустимо в комментах а не в статье называть президента страны Зеля.
      Трамп сказал что инфраструктуру Украины будет восстанавливать Европа. Россия пообещала 300 млнд долларов из замороженных средств. Это обычная торговля. Завтра торги.

      • 8088 6252
        Игорьchu три часа назад

          Чу, можно заметить, что Зе как раз с деньгами вопрос решает хорошо и без нас, так зачем хохлам отдавать то чего у нас уже нет, раз мы терпилы, то пусть те кто забрал сами общак наш пакуют. Или не терпилы, или не наш, или не общак? А тогда нам вообще по барабасу.

      • 30047 27975
        жора шапов три часа назад

          Бг-г-г. Чушь собачья.
          Ему, ККК-клоуну, некуда деваться от рептилоидов с Острова. Фсё-там : баппки, недвига, родители, семья.(У окружения тоже.) Кроме 3-х казначейских (!!) счетов во Франции (из СМИ).
          Только в морг, если попытается “спрыгнуть”.
          Поэтому и борзеет на Рыжего Козыря.

          • 13456 10532
            chuжора шапов два часа назад

              Илон проговорился и сказал, что зеля должен подписать 100% владения США редкоземами ( в этом случае Россию опрокидывают с задачами СВО и всей Украиной), а Зеля должен после выборов уехать во Францию. А выбрать народ должен Залужного. Тогда все ОК.

          • 5276 4204
            Иванович час назад

              Есть два вида капитала:
              1.Финансовый.
              2.Промышленный.
              Финансовый – это банки, демпартия, глобалисты и “средний класс”.
              Промышленный – это материальное производство, в том числе ВПК, “кремниевая долина”, крупные торговые сети и “ниже средний класс”.
              Зеленский не просто ставленник демпартии, а еврейского банковского капитала. Он прекрасно понимает, что “его крыша”формировалась столетиями, она стояла у истоков промышленного капитала. Трамп не всесилен и временен. Поэтому Зеленский может себе позволить спорить и игнорировать не только трампистов, но и самого Трампа.
              Не всё просто и с нашей стороной. У нас тоже есть атлантисты, которые имеют определённое влияние на политику и экономику страны. Поэтому не все слова Верховного реализуются так, как были публично заявлены.
              Поэтому необходимо смотреть, кому выгодны решения, которые принимаются по СВО?

              1
              1

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход: