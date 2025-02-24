Зеля не испугался угроз Трампа, и это на самом деле серьёзный момент, требующий осмысления. На мой взгляд, в России до сих пор слишком превратно оценивали кровавого клоуна.

Смотрите, какая получается картинка. США финансируют большую часть нужд ВСУ, снабжают данными космической разведки, связью, определяют цели и курируют спецслужбы, то есть воюют руками украинцев и накачивая свой ВПК. Украина – прокси-сила США, считали мы.

И при этом – когда Вашингтон заявил о намерении прекратить войну – эта самая прокси-сила не подчинилась. Более того, марионетка Зеля прыгает на Трампа, кричит на его министра финансов, отказываясь подписывать договор, и всячески пытается "вилять собакой".

Что это такое? Значит ли это, что Зеля и киевский режим самостоятелен? В некотором смысле, как ни странно, да. Он самостоятелен от любого национального правительства в странах Запада, как ставленник наднациональной силы – глобалистов. И опираясь на них и их политиков в ЕС, выступает против Трампа.

Но мы же знаем, что ЕС как таковая и его крупнейшие страны – Франция, Германия – полностью зависимы от США. Однако на деле на Западе субъектна именно наднациональная элита, а не трамписты. Киевский главарь чувствует за собой силу, которая даже при полной зависимости от США позволяет ему спорить с США. Имя этой силы – демпартия, атлантисты.

Получается: в Штатах сменился президент, но не сменилась власть. По крайней мере, до сих пор администрация Трампа на деле ни в чём не уменьшила помощь ВСУ. Есть ли такая возможность у Трампа? Посмотрим. Для этого ему придётся не только постить грозные сообщения в соцсетях и подписывать указы, но реально перехватить управление Пентагоном, ЦРУ, ВПК.

Пока что Трамп со своей задачей-минимум явно не справляется. Ещё немного, и он будет выглядеть смешно – руководитель огромной державы получает плевки от подчинённой им обескровленной Украины и всяких евробюрократов.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Независимость Зеленского от угроз Трампа: Зеленский не подчинился требованиям США о прекращении войны, что указывает на определённую степень самостоятельности украинского руководства.

2. Роль США в конфликте: США финансируют ВСУ, предоставляют разведданные, связь и определяют цели, фактически воюя через Украину и укрепляя свой военно-промышленный комплекс.

3. Украина как прокси-сила: Украина рассматривается как инструмент США, но её отказ подчиниться Вашингтону ставит под сомнение полную зависимость Киева.

4. Зеленский как ставленник глобалистов: Украинское руководство действует не в интересах национальных правительств Запада, а в интересах наднациональных сил (глобалистов), что позволяет ему противостоять Трампу.

5. Зависимость ЕС от США: Несмотря на формальную зависимость ЕС и его лидеров (Франции, Германии) от США, реальная власть на Западе принадлежит наднациональной элите, а не трампистам.

6. Смена президента, но не власти в США: Несмотря на приход Трампа, реальная власть в США остаётся у демократов и атлантистов, что объясняет продолжение помощи Украине.

7. Слабость Трампа: Трамп не смог перехватить контроль над Пентагоном, ЦРУ и ВПК, что делает его угрозы пустыми и подрывает его авторитет.

Вывод:

Статья подчёркивает, что, несмотря на формальную зависимость Украины от США, Зеленский демонстрирует определённую самостоятельность, опираясь на поддержку наднациональных сил (глобалистов) и европейских политиков. Это ставит под сомнение полный контроль США над Киевом и указывает на внутренние противоречия в американской политике. Трамп, несмотря на свои угрозы, не смог перехватить реальные рычаги власти в США, что делает его позицию слабой и позволяет Украине игнорировать его требования. Таким образом, конфликт в Украине остаётся инструментом в руках глобалистов, а не национальных правительств.