В Штатах сменился президент, но не сменилась власть
Зеля не испугался угроз Трампа, и это на самом деле серьёзный момент, требующий осмысления. На мой взгляд, в России до сих пор слишком превратно оценивали кровавого клоуна.
Смотрите, какая получается картинка. США финансируют большую часть нужд ВСУ, снабжают данными космической разведки, связью, определяют цели и курируют спецслужбы, то есть воюют руками украинцев и накачивая свой ВПК. Украина – прокси-сила США, считали мы.
И при этом – когда Вашингтон заявил о намерении прекратить войну – эта самая прокси-сила не подчинилась. Более того, марионетка Зеля прыгает на Трампа, кричит на его министра финансов, отказываясь подписывать договор, и всячески пытается "вилять собакой".
Что это такое? Значит ли это, что Зеля и киевский режим самостоятелен? В некотором смысле, как ни странно, да. Он самостоятелен от любого национального правительства в странах Запада, как ставленник наднациональной силы – глобалистов. И опираясь на них и их политиков в ЕС, выступает против Трампа.
Но мы же знаем, что ЕС как таковая и его крупнейшие страны – Франция, Германия – полностью зависимы от США. Однако на деле на Западе субъектна именно наднациональная элита, а не трамписты. Киевский главарь чувствует за собой силу, которая даже при полной зависимости от США позволяет ему спорить с США. Имя этой силы – демпартия, атлантисты.
Получается: в Штатах сменился президент, но не сменилась власть. По крайней мере, до сих пор администрация Трампа на деле ни в чём не уменьшила помощь ВСУ. Есть ли такая возможность у Трампа? Посмотрим. Для этого ему придётся не только постить грозные сообщения в соцсетях и подписывать указы, но реально перехватить управление Пентагоном, ЦРУ, ВПК.
Пока что Трамп со своей задачей-минимум явно не справляется. Ещё немного, и он будет выглядеть смешно – руководитель огромной державы получает плевки от подчинённой им обескровленной Украины и всяких евробюрократов.
РМ
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Независимость Зеленского от угроз Трампа: Зеленский не подчинился требованиям США о прекращении войны, что указывает на определённую степень самостоятельности украинского руководства.
2. Роль США в конфликте: США финансируют ВСУ, предоставляют разведданные, связь и определяют цели, фактически воюя через Украину и укрепляя свой военно-промышленный комплекс.
3. Украина как прокси-сила: Украина рассматривается как инструмент США, но её отказ подчиниться Вашингтону ставит под сомнение полную зависимость Киева.
4. Зеленский как ставленник глобалистов: Украинское руководство действует не в интересах национальных правительств Запада, а в интересах наднациональных сил (глобалистов), что позволяет ему противостоять Трампу.
5. Зависимость ЕС от США: Несмотря на формальную зависимость ЕС и его лидеров (Франции, Германии) от США, реальная власть на Западе принадлежит наднациональной элите, а не трампистам.
6. Смена президента, но не власти в США: Несмотря на приход Трампа, реальная власть в США остаётся у демократов и атлантистов, что объясняет продолжение помощи Украине.
7. Слабость Трампа: Трамп не смог перехватить контроль над Пентагоном, ЦРУ и ВПК, что делает его угрозы пустыми и подрывает его авторитет.
Вывод:
Статья подчёркивает, что, несмотря на формальную зависимость Украины от США, Зеленский демонстрирует определённую самостоятельность, опираясь на поддержку наднациональных сил (глобалистов) и европейских политиков. Это ставит под сомнение полный контроль США над Киевом и указывает на внутренние противоречия в американской политике. Трамп, несмотря на свои угрозы, не смог перехватить реальные рычаги власти в США, что делает его позицию слабой и позволяет Украине игнорировать его требования. Таким образом, конфликт в Украине остаётся инструментом в руках глобалистов, а не национальных правительств.
Если по делу то идет торговля. И не надо нагнетать эмоции с жаргоном. Это вроде допустимо в комментах а не в статье называть президента страны Зеля.
Трамп сказал что инфраструктуру Украины будет восстанавливать Европа. Россия пообещала 300 млнд долларов из замороженных средств. Это обычная торговля. Завтра торги.
Чу, можно заметить, что Зе как раз с деньгами вопрос решает хорошо и без нас, так зачем хохлам отдавать то чего у нас уже нет, раз мы терпилы, то пусть те кто забрал сами общак наш пакуют. Или не терпилы, или не наш, или не общак? А тогда нам вообще по барабасу.
Бг-г-г. Чушь собачья.
Ему, ККК-клоуну, некуда деваться от рептилоидов с Острова. Фсё-там : баппки, недвига, родители, семья.(У окружения тоже.) Кроме 3-х казначейских (!!) счетов во Франции (из СМИ).
Только в морг, если попытается “спрыгнуть”.
Поэтому и борзеет на Рыжего Козыря.
Илон проговорился и сказал, что зеля должен подписать 100% владения США редкоземами ( в этом случае Россию опрокидывают с задачами СВО и всей Украиной), а Зеля должен после выборов уехать во Францию. А выбрать народ должен Залужного. Тогда все ОК.
Есть два вида капитала:
1.Финансовый.
2.Промышленный.
Финансовый – это банки, демпартия, глобалисты и “средний класс”.
Промышленный – это материальное производство, в том числе ВПК, “кремниевая долина”, крупные торговые сети и “ниже средний класс”.
Зеленский не просто ставленник демпартии, а еврейского банковского капитала. Он прекрасно понимает, что “его крыша”формировалась столетиями, она стояла у истоков промышленного капитала. Трамп не всесилен и временен. Поэтому Зеленский может себе позволить спорить и игнорировать не только трампистов, но и самого Трампа.
Не всё просто и с нашей стороной. У нас тоже есть атлантисты, которые имеют определённое влияние на политику и экономику страны. Поэтому не все слова Верховного реализуются так, как были публично заявлены.
Поэтому необходимо смотреть, кому выгодны решения, которые принимаются по СВО?