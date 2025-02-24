Три года войне, начавшейся мучительно неожиданно для всех, даже тех, кто еë чувствовал на кончиках пальцев, даже для тех, кто отдал первые приказы.

Три года лютых качелей — от киевских высей до херсонских топей, от бахмутской мясорубки до харьковской беды, от вурдалаков Азовстали до ещё живых палачей Суджи, от шапкозакидательства и аналоговнетовщины до посадок неприкосновенных генералов, от пустого бахвальства до времени героев.

Три года потерь.

Три года невероятных обретений — в этой войне мы все видим, как мы меняемся, как народ, как русские — ведь мы когда-то называли себя русскими, как выяснилось, авансом, но война и собравшиеся каратели быстро нам объяснили, что авансы надо отрабатывать и доказывать, что мы русские по праву.

Что мы русские не по паспорту, не по чистоте крови, но по боевому мастерству, трудам, талантам, силам, самоотверженности, по любви и чести, по вере нашей Православной. Что мы русские не поодиночке, но вместе — и стар, и млад.

Русские атомы стали объединяться в единую сложность народа — и оказалось, что это здорово. Оказалось, что перед лицом смерти — а эта война нам приготовила смерть — оказывается, что каждому нашлось место. Бабушки сплели сети, деды научили внуков, молодым открылись пути к победам и свершениям, грешники искупили грехи, лжецы полопались, как радужные пузыри, вчерашние вершители судеб сжались в дрожащий от страха вороватый комок биомассы — и шаг за шагом, день за днëм, в лесополках, разбитых в щебень городах, в бескрайних чавкающих полях, жужжащих убийственными дронами, в бессонных ночах госпиталей, цехов и лабораторий мы находим самих себя, сами себе отвечаем на вопрос, достойны ли мы того аванса, который нам дали когда-то герои Бессмертного полка.

Оказывается, мы не хуже.

Оказывается, наш фронт может стоять насмерть и перемалывать лавину самой современной техники со всего мира. Оказывается, наш тыл может работать круглосуточно, инициативно, самостоятельно, часто не благодаря, а вопреки — и давать фронту то самое оружие победы. Оказывается, наша молодëжь любит Родину, а старики любят нашу молодëжь всем сердцем.

Война нас измучила и буквально заставила вспомнить на самом деле, что это — возлюбить ближнего.

Мы каждый день видим подвиги наших героев. Каждому место в душе народа. Мы видим подвиги мальчишек и седовласых, мы видим духовный подвиг нашего священства, вставшего рядом с бойцами, мы видим, как мы, русские, меняем нашу историю.

Мы утрачиваем равнодушие.

Мы учимся быть небезразличными.

Мы учимся любить.

Мы учимся терпеть.

Война страшный учитель.

Смерть беспощадный учитель.

Но вопреки войне и смерти мы учимся быть русскими, такими, какими нас родили родители, завещали предки, мы, перед лицом Господа нашего, учимся.

Нам ещё очень много предстоит потрудиться. Наш враг подл и ненасытен, наш враг это мы сами, если бы мы отреклись от самих себя.

Война стала нашим зеркалом, война показала нам самое страшное, что могло бы с нами случиться, если бы мы отреклись от себя.

Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Мы учимся любить.

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Дмитрий Конаныхин

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Война началась неожиданно для всех, даже для тех, кто её предчувствовал

2. За три года произошли значительные перемены:

- От первоначального "шапкозакидательства" до серьезного понимания ситуации

- От поражений до побед

- От потерь до обретений

3. Изменение национального самосознания:

- Переосмысление понятия "русский"

- Объединение людей разных поколений

- Проявление лучших качеств народа в трудное время

4. Влияние войны на общество:

- Преодоление равнодушия

- Развитие способности к состраданию

- Укрепление связи между поколениями

- Проявление инициативы как на фронте, так и в тылу

5. Духовные аспекты:

- Обращение к вере

- Переосмысление ценностей

- Научение любви к ближнему

Вывод:

Автор представляет войну как тяжёлое, но трансформирующее испытание для общества, через которое происходит переоценка ценностей, объединение народа и обретение новой идентичности. Текст подчёркивает, что несмотря на все трудности и потери, война стала катализатором глубоких социальных и духовных изменений в обществе.