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СВО глазами чиновника, ушедшего добровольцем в сапёры. О книге «Собиратели тишины»

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Участник СВО Геннадий Шангин о книге Дмитрия Филиппова «Собиратели тишины».

Комментарий редакции

Тезисы рассказа:

1. Книга «Собиратели тишины»:
   – Автор: Дмитрий Филиппов, участник СВО (специальной военной операции).
   – Книга получила премию «Слово» в номинации «Мастер Проза».
   – Основные события происходят в Авдеевке (Досе), ключевом месте третьего этапа СВО.

2. Сюжет и герои:
   – Главный герой — Кирилл Сергеевич Родионов, чиновник из Петербурга, ушедший добровольцем в сапёры.
   – Первая половина книги посвящена мирной жизни героя и его увлечению историей, вторая — войне.
   – Родионов и его сослуживцы, бывшие гражданские, становятся более опытными и эффективными, чем кадровые офицеры.

3. Темы книги:
   – Мобилизация и семья: Описаны типичные ситуации, такие как сопротивление жены уходу мужа на войну, но позже она начинает активно помогать ему.
   – Трансформация героя: Родионов из обычного чиновника превращается в опытного сапёра и командира.
   – Военные будни: Подробно описаны будни сапёров, их работа с минами, дронами и другими опасностями.
   – Юмор на войне: Книга содержит элементы военного юмора, который помогает справляться с тяготами войны.

4. Технические и тактические аспекты:
   – Упоминается проблема дронов и электронной борьбы, которая замедлила продвижение в Авдеевке.
   – Описаны сложности работы сапёров, их рискованная деятельность по разминированию и установке мин.

5. Психологический аспект:
   – Книга показывает, как война меняет людей, их восприятие жизни и окружающих.
   – Герой сталкивается с трудностями адаптации к мирной жизни после возвращения с фронта.

6. Социальный и политический контекст:
   – Книга поднимает вопросы о роли России в современном мире, её отношениях с Западом и необходимости защиты своей территории.
   – Автор подчеркивает, что война — это не только физическое, но и моральное испытание для общества.

7. Рекомендации для иностранного читателя:
   – Книга должна быть переведена на английский язык, чтобы западный читатель мог понять, как российские граждане воспринимают войну и свою роль в ней.

Вывод:

Книга «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова — это глубокое и многогранное произведение, которое сочетает в себе элементы военной прозы, психологической драмы и социального анализа. Она не только рассказывает о буднях сапёров и их героической работе, но и затрагивает важные темы, такие как трансформация личности на войне, роль семьи в условиях мобилизации, а также сложности адаптации к мирной жизни после фронта. Книга также поднимает вопросы о роли России в современном мире и её отношениях с Западом, что делает её актуальной не только для российского, но и для иностранного читателя. Автору удалось передать как реализм военных действий, так и эмоциональную глубину переживаний героев, что делает книгу важным вкладом в литературу о современной войне.

Источник: https://rutube.ru/video/75478854a57f27d0280c76ae200a24aa/
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