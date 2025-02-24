Участник СВО Геннадий Шангин о книге Дмитрия Филиппова «Собиратели тишины».

Комментарий редакции

Тезисы рассказа:

1. Книга «Собиратели тишины»:

– Автор: Дмитрий Филиппов, участник СВО (специальной военной операции).

– Книга получила премию «Слово» в номинации «Мастер Проза».

– Основные события происходят в Авдеевке (Досе), ключевом месте третьего этапа СВО.

2. Сюжет и герои:

– Главный герой — Кирилл Сергеевич Родионов, чиновник из Петербурга, ушедший добровольцем в сапёры.

– Первая половина книги посвящена мирной жизни героя и его увлечению историей, вторая — войне.

– Родионов и его сослуживцы, бывшие гражданские, становятся более опытными и эффективными, чем кадровые офицеры.

3. Темы книги:

– Мобилизация и семья: Описаны типичные ситуации, такие как сопротивление жены уходу мужа на войну, но позже она начинает активно помогать ему.

– Трансформация героя: Родионов из обычного чиновника превращается в опытного сапёра и командира.

– Военные будни: Подробно описаны будни сапёров, их работа с минами, дронами и другими опасностями.

– Юмор на войне: Книга содержит элементы военного юмора, который помогает справляться с тяготами войны.

4. Технические и тактические аспекты:

– Упоминается проблема дронов и электронной борьбы, которая замедлила продвижение в Авдеевке.

– Описаны сложности работы сапёров, их рискованная деятельность по разминированию и установке мин.

5. Психологический аспект:

– Книга показывает, как война меняет людей, их восприятие жизни и окружающих.

– Герой сталкивается с трудностями адаптации к мирной жизни после возвращения с фронта.

6. Социальный и политический контекст:

– Книга поднимает вопросы о роли России в современном мире, её отношениях с Западом и необходимости защиты своей территории.

– Автор подчеркивает, что война — это не только физическое, но и моральное испытание для общества.

7. Рекомендации для иностранного читателя:

– Книга должна быть переведена на английский язык, чтобы западный читатель мог понять, как российские граждане воспринимают войну и свою роль в ней.

Вывод:

Книга «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова — это глубокое и многогранное произведение, которое сочетает в себе элементы военной прозы, психологической драмы и социального анализа. Она не только рассказывает о буднях сапёров и их героической работе, но и затрагивает важные темы, такие как трансформация личности на войне, роль семьи в условиях мобилизации, а также сложности адаптации к мирной жизни после фронта. Книга также поднимает вопросы о роли России в современном мире и её отношениях с Западом, что делает её актуальной не только для российского, но и для иностранного читателя. Автору удалось передать как реализм военных действий, так и эмоциональную глубину переживаний героев, что делает книгу важным вкладом в литературу о современной войне.