Статус целей СВО. 2025

1. ДНР (основное требование на 20202). Освобождена примерно на 75%.2. ЛНР (основное требование на 2022). Освобождена примерно на 99,5%3. Херсонская область (дополнительное требование на 2024). Освобождена примерно на 75%.4. Запорожская область (дополнительное требование на 2024). Освобождена примерно на 75%.5. Харьковская область (в число требований не входит). Освобождена примерно на 8%.6. Курская область (в число требований не входит). Не освобождена примерно на 4%.7. Демилитаризация Украины (основное требование). Цель не достигнута.8. Денацификация Украины (основное требование). Цель не достигнута.9. Нейтрализация Украины и отказ от вступления в НАТО (основное требование). Цель не достигнута.10. Прекращение притеснений русских и русскоязычных на Украине (основное требование). Цель не достигнута.11. Признание Украиной Крыма и 4 регионов российскими (дополнительное требование). Цель не достигнута.12. Снятие санкций в России (дополнительное требование). Цель не достигнута.Основные достижения за 3-й год войны в основном были связаны с расширением контроля территорий и повышению процента по базовым территориальным требованиям. Часть целей, которые числятся как невыполненные могут быть выполнены лишь по итогам завершенных боевых действий и соответствующих дипломатических договоренностей. Собственно, параметры их достижения как раз обсуждаются и будут обсуждаться на переговорах с США.Едем дальше.