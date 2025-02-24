По итогам трех лет специальной военной операции Россия удержала свои позиции на всех трех фронтах — военном, экономическом и идеологическом. К такому выводу пришли социологи из ВЦИОМа, представившие доклад, приуроченный к третьей годовщине начала СВО. Решение о проведении спецоперации все годы поддерживали на менее двух третей респондентов. При этом 92% граждан называют себя патриотами (против 80% в 2016 г.).

«Самая главная победа, которую Россия уже одержала в этом трехлетнем противостоянии,— обретение себя, укрепление российской идентичности, рост самоуважения, закрепление статуса России как одного из ключевых игроков мирового пространства»,— отметил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в докладе «Три года СВО: "Война миров". Итоги», представленном на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

По результатам опроса ВЦИОМа в июне прошлого года уровень патриотизма в России вырос до 94%, сказал Федоров. По его словам, «сегодня норма — быть патриотом. Из тех, кто назвал себя патриотом, 32% — скорее патриот, 62% — безусловно». И еще: гордость за Россию испытывали 52% соотечественников, веру и любовь к Родине 45% и 43%, соответственно. Сейчас «гордость за страну» засвидетельствовал 81% респондентов.

Присутствовавшие на нынешней презентации политологи выразили мнение, что теперь нас ждет «новый мир», который просто обязан стать более справедливым. Будем надеяться…

Дело еще и в том, что, к сожалению, есть статистика и иного рода. Так, на днях Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего Р. Болдырева за диверсию на железной дороге. По сообщению ФСБ, на перегоне Подольск-Гривно Курского направления железной дороги осужденный поджег релейный шкаф. Затем он должен был осуществить демонстративное сожжение Корана в Москве, но не успел — его задержали.

Увы, это далеко не единичный случай. По информации управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу, за минувший год в стране был зарегистрирован двукратный рост случаев поджогов на объектах железнодорожного транспорта. Полиции удалось задержать 61 нарушителя. Общее количество преступлений остается на уровне предыдущего года, составив около 5000 случаев. При этом раскрываемость преступлений достигла 80%.

Большую часть преступлений составляют кражи, их раскрываемость возросла до 65%. Ранее сообщалось, что суд в Московской области арестовал двух человек за поджог электричек. В другом случае суд вынес приговор мужчине за попытку поджога релейных шкафов в Севастополе, в Свердловской области подростки подожгли релейный шкаф тоже за «щедрое» вознаграждение в 30 тыс. руб.

Кроме того, в Федеральной службе безопасности РФ сообщили о предотвращении терактов сразу в нескольких регионах Российской Федерации. Их готовили агенты спецслужб Украины.

В Саратовской области, например, диверсант собирался подорвать автомобиль сотрудника местной администрации. По данным ФСБ, иностранные спецслужбы завербовали этого россиянина в прошлом году. Он прошел подготовку на Украине и вернулся на родину, где достал из тайника оружие и взрывчатку. (Кто-то же туда их положил!)

Во время задержания диверсант начал отстреливаться и был уничтожен. Планируя преступление, он вел наблюдение за маршрутами передвижения чиновника, а также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов БПЛА противника по объектам топливно-энергетического комплекса. Но, что называется, сколько веревочке не виться…

Как и «веревочке» из Забайкалья. Там 20 февраля краевой суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Как сообщала пресс-служба краевого УФСБ РФ, преступник являлся администратором Telegram-канала, «подконтрольного службе безопасности Украины», на котором «вел антироссийскую пропаганду». Кроме того, он собирал личные данные о военнослужащих и их родственниках, а полученную информацию «передавал иностранцам». Теперь на ближайшие 18 лет его «трудоустроили» в колонию строгого режима. Кстати, преступник был задержан на российско-монгольской границе. В УФСБ располагают информацией о том, что после прибытия в Монголию он «планировал обратиться в посольство США за получением политического убежища».

Накануне в пресс-службе Мосгорсуда, сообщили РИА Новости, суд приговорил к 17 годам колонии россиянина Д. Шатресова по уголовному делу тоже о государственной измене. Он намеревался передать разведке США секретные сведения. В январе 2024 г. Шатресов был задержан сотрудниками УФСБ России при попытке передачи секретных материалов.

Почти одновременно в Краснодаре задержали пилота по подозрению в государственной измене. Об этом 24 января сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по региону. Было установлено, что он самостоятельно связался с волонтером, который осуществлял сбор денежных средств для финансирования ВСУ. Позже мужчина получил от украинской стороны необходимые инструкции для перевода средств и осуществил их с помощью сервиса обмена электронных денег и криптовалют. В отношении задержанного следственный отдел УФСБ РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело. Несколькими днями ранее по подозрению в государственной измене задержали и жителя Севастополя. Было установлено, что он пересылал военной разведке Украины данные о местоположении российских сил противовоздушной обороны (ПВО) и подразделений Черноморского флота.

В этом году были также приговорены к колонии на срок от 16 до 22 лет восемь граждан России. По заданиям украинских спецслужб они подожгли объекты транспортной инфраструктуры, волонтерские организации, планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований — за минимальное вознаграждение. Об этом 21 февраля сообщила ФСБ России. Уточняется, что осужденные планировали или совершали противоправные действия на территориях Краснодарского края, Белгородской, Курской, Кемеровской, Челябинской и Оренбургской областях.

Как ни печально, но перечень подобных преступлений длинный.

Национальный антитеррористический комитет сообщал о предотвращении 190 терактов в 2024 г. А по данным за прошлый год правоохранительные органы нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тыс. бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота оружия, изъяли свыше 100 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тыс. взрывных устройств.

В свою очередь, суды за госизмену и шпионаж вынесли приговоры 100 преступникам, четверо человек лишились воинских званий, чина и государственных наград. Один из осужденных приговорен к пожизненному заключению. Специалисты отмечали, что самой «прогрессирующей» правовой нормой еще в 2023 г. стала статья о госизмене. Ширится география правоприменения, растут сроки, а фигурантами дел становятся как пенсионеры, так и почти дети. Дошло до того, что четыре года колонии общего режима дали совершеннолетнему школьнику.

Это дело показательно не только из-за возраста обвиняемого, но и состава преступления. До СВО статья о госизмене касалась людей, допущенных до гостайны. Однако за два последних года было внесено множество поправок, которые расширили правоприменение. Например, появилась оговорка про «иную помощь» иностранному государству, направленную против безопасности России. Так что теперь поводом для возбуждения дела могут стать 50 евро, переведенные на помощь ВСУ или фотографии военной техники, которые были отправлены на сомнительные почтовые ящики. Формально гражданина можно посадить даже за то, что он сосчитал количество вышек у военной части под его домом и сообщил куда не надо. Но ключевым является факт вербовки спецслужбами.

Чаще всего предателей ловят за сбор и выдачу сведений, составляющих гостайну, на втором месте «иные формы» госизмены, на третьем — шпионаж.

Во время СВО появилась новая причина для заведения уголовного дела — переход на сторону противника. Уголовные дела заводят по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда. Основными фигурантами становятся военные, ученые и политики, но все чаще и обычные граждане, желающие, тупо, подзаработать.

Разумеется, СВО диктует новые порядки — с предателями, шпионами и диверсантами нужно разбираться решительно. МВД России сообщило в январе: «С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападением и поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты — 220 лиц установлены, 15 из них несовершеннолетние». Как отмечал начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе МВД России Станислав Колесник, за указанный период зарегистрировано 184 случая диверсии на железной дороге. 141 человек, в том числе 59 подростков, «совершили данное деяние», заявил Колесник. Украинские спецслужбы пытаются за вознаграждение вовлечь российских подростков в совершение диверсий на объектах инфраструктуры и органов власти, сказал он.

В группе риска преимущественно находятся дети из семей с низким материальным достатком и «не имеющие моральных устоев, готовые ради получения дополнительного заработка совершить любые действия, невзирая на их общественную опасность.

В качестве примера Колесник привел случай, произошедший в Херсонской области: специалисты из ВСУ в переписке убедили 15-летнего парня предоставить им фотографии расположения российской военной техники. Подростка вынуждены были поместить «в центр содержания несовершеннолетних».

Правоохранительные органы продолжают фиксировать случаи, когда подростки присылают фотографии военных объектов и работы ПВО украинским спецслужбам. Причем нередко дети не понимают, кому отправляют эти кадры. Как заявила Елена Варламова, официальный представитель УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, в стране всерьез говорят о снижении возрастных границ статьи за госизмену с 16 до 14 лет.

По сведениям специалистов, которые занимаются информационной безопасностью, в интернете в проекте по промывке мозгов граждан Российской Федерации задействовано около 5000 военнослужащих стран НАТО.

Не каждому дано устоять перед таким информационно-психологическим натиском. Но и от ответа за преступления против своего народа тоже не уйти никому. Так что, как говорится, семь раз отмерь, прежде чем один раз отрезать — себя от Родины отрезать. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков убежден: «Нюрнберг-2 неизбежен. Мы последовательно фиксируем все преступления неонацистов и иностранных наемников. Публичный и международный трибунал над ними — дело времени. Другое дело, что инструмент преследования преступников надо создавать и укреплять в общественном сознании необходимость его работы. И тут хочу обратить внимание "ждунов" и сочувствующих нацистам релокантов, что как было — не будет. В тылу мы тоже наводим порядок и меняем отношение к своей безопасности». И главное: у нас есть для этого надежная социально-политическая основа.

Решение о проведении СВО, сообщил Валерий Федоров, на протяжении всех трех лет поддерживали на менее двух третей респондентов. Причем граждане не только декларировали поддержку, но и занимались ею на практике, ведь помощь военным и жителям новых территорий «стала новой социальной нормой», подчеркнул он: 67% опрошенных сообщили, что оказывали такую помощь хотя бы единожды.

При этом фронт демонстрировал великое единение с тылом: с начала СВО орденами и медалями награждены примерно 500 тыс. чел., звания Героя России удостоены около 400 чел.

В середине декабря прошлого года Владимир Путин отмечал, что с начала 2024 г. контракт для поступления на военную службу заключили более 430 тыс. человек — против 300 тыс. за прошлый год. Таким образом, поток желающих вступить в ряды российской армии не только не иссякает, но и растет. Но подавляющая часть публикаций, выступлений в СМИ — исключительно о выплатах и льготах тем, кто по своей воле ушел на фронт (СВО). Да, это важно, но гораздо важнее мотивы, по которым русские люди встали на защиту родной страны.

Также добровольно более половины россиян вносили денежные пожертвования на помощь военным и мирным жителям. При этом 53% жертвовали деньги на помощь военным и/или мирным жителям, пострадавшим в ходе СВО, чаще остальных пожертвования совершали женщины и респонденты в возрасте 30-59 лет. Из них — 28% жертвовали деньги и военным, и мирному населению, 12% делали пожертвования только мирным людям, 13% жертвовали в пользу военных. 45% респондентов не жертвовали никому. Подобные сведения в определенной степени, на наш взгляд, характеризуют состояние российского общества.

Эту характеристику существенно дополняют и другие факты. Как отмечал в ходе съезда партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года, все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным территориям. А во время прямой линии, подводя итоги уходящего года, глава государства сообщил о том, что на новых территориях введен в строй ряд объектов социального назначения, там уже воссоздана 21 тыс. объектов, из них 11 тыс. — за счет средств федеральной казны, 10 тыс. — за счет регионов-шефов. И еще такая деталь заботы о гражданах Российского государства: в текущем году правительство выделит свыше шести млрд руб. на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Наконец, отмечают во ВЦИОМ, за три года СВО власти РФ преодолели давнюю убежденность граждан в несправедливости общественного устройства. В 2021 г. с таким печальным выводом соглашались 62% респондентов (против 33% считающих, что жизнь в России устроена справедливо), а сейчас эти показатели фактически сравнялись (46% и 47%, соответственно).

Таким образом, по мнению Валерия Федорова, «выявился очевидный тренд», чему поспособствовали «снижение экономического неравенства, рост зарплат, перераспределение финансовых потоков и экономический бум в ряде регионов».

Тем не менее «Большая игра», по его словам, продолжается и «мы вновь на распутье», но готовы ко всем возможным сценариям. Ведь несколько последних лет российское общество находилось в активном поиске общенациональной идеи, которая сплотила бы народ, определила цели на будущее. Исчерпывающе ее сформулировал президент России Владимир Путин в своих выступлениях.

По словам Путина, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. «Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — сказал президент.

Важность такого подхода подтверждается всей историей России: на разных ее этапах именно патриотизм народа был одним из основных факторов, обеспечивавших жизнеспособность общества и государства. На протяжении многих столетий Российское государство (Русь — Россия — СССР) подвергалось внешней опасности, поэтому общественное сознание всегда объединяло патриотизм с защитой Отечества. Военно-патриотическое воспитание, связанное с долгом служения Родине, исторически было особо самым сильным направлением воспитания в советский период.

Как не согласиться с политическим философом, ректором Российского православного университета св. Иоанна Богослова, советником председателя Госдумы Александром Щипковым, который говорит: «Больше нельзя воспитывать эгоистов и временщиков. Мировоззрение "после нас хоть потоп" — губительно. Ведь именно из-за этого мировоззрения мы оказались в ситуации бессрочного глобального конфликта. Не сумев в 1990-е защитить свои святыни внутри страны, мы теперь вынуждены отстаивать их от коллективного Запада с оружием в руках. Поэтому уровень патриотизма — важнейший вопрос нашего времени».

Специально для «Столетия»

Максим Столетов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Укрепление российской идентичности: По итогам трех лет специальной военной операции (СВО) Россия укрепила свои позиции на военном, экономическом и идеологическом фронтах. Уровень патриотизма вырос до 94%, а 81% респондентов испытывают гордость за страну.

2. Поддержка СВО: Решение о проведении СВО поддерживается более чем двумя третями населения. 67% опрошенных оказывали помощь военным и жителям новых территорий, что стало новой социальной нормой.

3. Рост патриотизма и самоуважения: Социологи отмечают, что главная победа России — это обретение себя, укрепление идентичности и рост самоуважения. Россия закрепила статус одного из ключевых игроков на мировой арене.

4. Противодействие внутренним угрозам: В статье приводятся данные о росте числа преступлений, связанных с диверсиями, поджогами и государственной изменой. Зафиксирован двукратный рост поджогов на железнодорожном транспорте, а также предотвращены теракты, организованные украинскими спецслужбами.

5. Уголовные дела и приговоры: За последние годы увеличилось количество уголовных дел за государственную измену и шпионаж. Суды вынесли приговоры 100 преступникам, включая военных, ученых и гражданских лиц. В некоторых случаях к ответственности привлекались даже несовершеннолетние.

6. Информационная война: Украинские спецслужбы активно вербуют россиян, включая подростков, для совершения диверсий и сбора разведывательной информации. В интернете действуют около 5000 военнослужащих стран НАТО, занимающихся информационно-психологическим воздействием на граждан РФ.

7. Экономические и социальные изменения: Власти РФ преодолели убежденность граждан в несправедливости общественного устройства. Снизилось экономическое неравенство, выросли зарплаты, и наблюдается экономический бум в ряде регионов.

8. Патриотизм как национальная идея: Президент Владимир Путин подчеркивает, что патриотизм заключается в посвящении себя развитию страны. Военно-патриотическое воспитание становится ключевым элементом формирования общенациональной идеи.

9. Помощь новым территориям: Регионы и муниципалитеты оказывают помощь подшефным территориям. На новых территориях введены в строй социальные объекты, а правительство выделило средства на пенсионное обеспечение жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

10. Будущее России: Российское общество находится в поиске общенациональной идеи, которая сплотит народ. Патриотизм и защита Отечества остаются ключевыми ценностями, обеспечивающими жизнеспособность государства.

Вывод:

Статья подчеркивает, что за три года специальной военной операции Россия не только укрепила свои позиции на международной арене, но и достигла значительных успехов в укреплении внутренней стабильности, патриотизма и национальной идентичности. Несмотря на внутренние угрозы, такие как диверсии и государственная измена, общество демонстрирует высокий уровень поддержки действий властей. Экономические и социальные изменения способствуют снижению неравенства и росту благосостояния граждан. Патриотизм становится основой общенациональной идеи, которая сплачивает народ и определяет будущее страны. Однако Россия продолжает сталкиваться с вызовами, включая информационную войну и внутренние угрозы, что требует дальнейшего укрепления безопасности и единства общества.