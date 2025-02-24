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3 года СВО

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3 года назад началась СВО.

Она стала закономерным следствием нерешенности войны на Донбассе, которая тянулась с 2014 года.
Благодаря СВО РФ уже без всяких если и но стала полностью субъектной суверенной страной, которая принимает свои решения не оглядываясь на то, что скажут за рубежом.
Те, кто в это не верил, могли достаточно наглядно убедится в этом после 24.02.2022, когда несколько попыток сокрушить Россию военным, политическим, дипломатическим, экономическим и террористическим путем – провалились. И это уже один из свершившихся итогов СВО.

РФ выстояла и заставила оппонентов говорить с ней на равных, хотя до начала СВО сама возможность этого отрицалась полностью.
При этом задачи достижения целей СВО (расширенных) никто не отменял – еще предстоит освободить оставшиеся территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выбить противника с оставшихся территорий Курской области,, приумножить территориальные приращения в Харьковской области и в случае дальнейшего затягивания войны противником (что не исключено), перейти к освобождению Днепропетровской и Сумской области.

Да, спустя 3 года, можно конечно начать сожалеть о том, что не получилось все быстро и красиво в силу разных просчетов и недостатков, но в принципе еще в начале марта уже было понятно, что быстро и красиво не будет. Не можешь победить красиво – просто победи. Именно этим мы и занимаемся последние три года, ощутимо продвинувшись к достижению своих целей, где нам противостоит не сферическая Украина в вакууме, а прокси-армия Запада поддерживания в режиме 24/7 США и десятками их сателлитов. И на текущий момент мы справляемся и продолжаем наступать. Да, не все идет гладко, но это война, где противник у нас отнюдь не слабый. И пока война не окочена, нам предстоит всем делать до упора свою работу на фронте и тылу, чтобы когда все закончится, нам не было стыдно за то, чем мы занимались последние 3 с лишним года. И доведя дело до конца, мы решим одну из важнейших задач нашего поколения для России.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Начало СВО (специальной военной операции): 
   – Операция началась 3 года назад как закономерное следствие нерешенного конфликта на Донбассе, который длился с 2014 года.

2. Суверенитет России: 
   – Благодаря СВО Россия стала полностью суверенной страной, принимающей решения независимо от мнения зарубежных стран. 
   – Попытки сокрушить Россию военным, политическим, дипломатическим, экономическим и террористическим путем после 24.02.2022 провалились, что подтвердило ее устойчивость.

3. Итоги СВО на текущий момент: 
   – Россия выстояла и заставила оппонентов говорить с ней на равных. 
   – Цели СВО остаются актуальными: освобождение территорий ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской, Харьковской областей, а в случае затягивания конфликта — Днепропетровской и Сумской областей.

4. Трудности и достижения: 
   – Операция не прошла быстро и гладко из-за просчетов и сильного противника (Украина, поддерживаемая Западом). 
   – Несмотря на сложности, Россия продвинулась в достижении своих целей. 
   – Противник — не слабый, но Россия справляется и продолжает наступать.

5. Призыв к действию: 
   – Необходимо продолжать работу на фронте и в тылу до окончания войны, чтобы не было стыдно за проделанную работу. 
   – Завершение СВО станет решением одной из важнейших задач для России и текущего поколения.

Вывод:

Статья подчеркивает, что СВО стала важным этапом в укреплении суверенитета России, несмотря на сложности и сопротивление со стороны Запада. Автор утверждает, что Россия достигла значительных успехов, хотя конфликт оказался более затяжным и сложным, чем ожидалось. Основной акцент делается на необходимости продолжать борьбу до достижения всех поставленных целей, что станет историческим достижением для страны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9688468.html
Метки: война на украине, нато, Россия, США, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 13456 10532
    chu час назад

      К завтрашнему заседанию по Украине целая куча официальных заявлений сделано. Зеленский заявил, что не будет отдавать деньги США. Значит завтра будет принято решение о физическом устранении просроченного президента.
      Потому что Зеленский мешает хитрым планам США назначить более успешного президента Залужного, чтобы продолжить войну. Подписать 100% собственность на редкоземы, и если Россия будет против, то ввести войска НАТО.
      Россия сделала официальное заявление, что будет брать Одессу яростным штурмом.
      Макрон сделал заявление, что даст денег и не бросит нормального пацана Зеленского. Значит скоро Зеленский поменяет взгляды на любовь.

    • 33290 28368
      марина час назад

        Последние заявления Зели -это уже конвульсии списанной куклы на среднем пальце МИ_6 .Обвиненный в убийстве журналиста,краже больших денег,развязанной войне -он труп ,но им еще пользуются ..Интересен он РФ -давно нет и не был? Он еще нужен бритам ,хотя Джонсонюк исчез,Макрон вынужден ,ибо запачкан и фигура Ротшильдов ,которые имеют(братья)интересы и в Лондон Сити и во Франции,”дружить с ним ,как и Канада -куда опять сплавят нацистов на Хранение .любые варианты требуют согласия победителей — и России, и США

        утром стулья, и только после этого пластическая операция и эвакуация хоть куда, в НьюЗиланд тоже неплохо

        Путин дает интервью улыбаясь ,ибо игра сыграна ,США кувыркнувшись на 180 в последний момент (как в 1944) опять друг Америки ,и Трамп (если уцелеет ,там кланы дерутся по-жесткому ,чего стоит Бастинда Клинтониха) напишет -что он победитель Путина ,ибо США получила основные плюшки при разделке тела Украины..Куда Маск отодвинет свой Старлинк -уже не интересно -он никогда не уйдет с территории 404..а мы никогда его спутники не тронем ,если только не изобретем что-то новое для корректировки этого ОКА всевидящего,как Китай..залез повыше Старлинка

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