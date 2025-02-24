3 года назад началась СВО.



Она стала закономерным следствием нерешенности войны на Донбассе, которая тянулась с 2014 года.

Благодаря СВО РФ уже без всяких если и но стала полностью субъектной суверенной страной, которая принимает свои решения не оглядываясь на то, что скажут за рубежом.

Те, кто в это не верил, могли достаточно наглядно убедится в этом после 24.02.2022, когда несколько попыток сокрушить Россию военным, политическим, дипломатическим, экономическим и террористическим путем – провалились. И это уже один из свершившихся итогов СВО.

РФ выстояла и заставила оппонентов говорить с ней на равных, хотя до начала СВО сама возможность этого отрицалась полностью.

При этом задачи достижения целей СВО (расширенных) никто не отменял – еще предстоит освободить оставшиеся территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выбить противника с оставшихся территорий Курской области,, приумножить территориальные приращения в Харьковской области и в случае дальнейшего затягивания войны противником (что не исключено), перейти к освобождению Днепропетровской и Сумской области.

Да, спустя 3 года, можно конечно начать сожалеть о том, что не получилось все быстро и красиво в силу разных просчетов и недостатков, но в принципе еще в начале марта уже было понятно, что быстро и красиво не будет. Не можешь победить красиво – просто победи. Именно этим мы и занимаемся последние три года, ощутимо продвинувшись к достижению своих целей, где нам противостоит не сферическая Украина в вакууме, а прокси-армия Запада поддерживания в режиме 24/7 США и десятками их сателлитов. И на текущий момент мы справляемся и продолжаем наступать. Да, не все идет гладко, но это война, где противник у нас отнюдь не слабый. И пока война не окочена, нам предстоит всем делать до упора свою работу на фронте и тылу, чтобы когда все закончится, нам не было стыдно за то, чем мы занимались последние 3 с лишним года. И доведя дело до конца, мы решим одну из важнейших задач нашего поколения для России.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Начало СВО (специальной военной операции):

– Операция началась 3 года назад как закономерное следствие нерешенного конфликта на Донбассе, который длился с 2014 года.

2. Суверенитет России:

– Благодаря СВО Россия стала полностью суверенной страной, принимающей решения независимо от мнения зарубежных стран.

– Попытки сокрушить Россию военным, политическим, дипломатическим, экономическим и террористическим путем после 24.02.2022 провалились, что подтвердило ее устойчивость.

3. Итоги СВО на текущий момент:

– Россия выстояла и заставила оппонентов говорить с ней на равных.

– Цели СВО остаются актуальными: освобождение территорий ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской, Харьковской областей, а в случае затягивания конфликта — Днепропетровской и Сумской областей.

4. Трудности и достижения:

– Операция не прошла быстро и гладко из-за просчетов и сильного противника (Украина, поддерживаемая Западом).

– Несмотря на сложности, Россия продвинулась в достижении своих целей.

– Противник — не слабый, но Россия справляется и продолжает наступать.

5. Призыв к действию:

– Необходимо продолжать работу на фронте и в тылу до окончания войны, чтобы не было стыдно за проделанную работу.

– Завершение СВО станет решением одной из важнейших задач для России и текущего поколения.

Вывод:

Статья подчеркивает, что СВО стала важным этапом в укреплении суверенитета России, несмотря на сложности и сопротивление со стороны Запада. Автор утверждает, что Россия достигла значительных успехов, хотя конфликт оказался более затяжным и сложным, чем ожидалось. Основной акцент делается на необходимости продолжать борьбу до достижения всех поставленных целей, что станет историческим достижением для страны.