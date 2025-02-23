Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктовКупянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зеленый Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.



В результате решительных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и три артиллерийских орудия.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Богатырь, Комар, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина «Новатор», пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Республиканец, Высокое, Садовое, Днепровское Херсонской области, Лобковое и Новоданиловка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44263 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21713 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32059 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России