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Распада СССР можно было избежать? / Евгений Норин и Александр Егоров

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Первая серия нового цикла Евгения Норина о вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве. В этом видео поговорим о распаде СССР: что к нему привело? Кто вышел на защиту Союза? Какими интересами руководствовались главы республик? Делал ли Горбачев что-то для сохранения страны? И какие полномочия имели участники встречи в Беловежской пуще?

Телеграм-канал Евгения Норина: https://t.me/norinea
Телеграм-канал Александра Егорова: https://t.me/egorovpodcast

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Тема обсуждения: Распад СССР — болезненная, но актуальная тема, последствия которой до сих пор влияют на современность. Ведущий Александр Егоров и историк Евгений Норин начинают цикл, посвящённый этому событию и его влиянию на бывшие республики и вооружённые конфликты.

2. Личные воспоминания:
   – Александр не застал распад СССР из-за возраста, но стремится разобраться в событиях.
   – Евгений, будучи ребёнком в 1991 году, помнит, как узнал о смене названия страны с СССР на СНГ, и более отчётливо — события 1993 года в Москве.

3. Политика Горбачёва и перестройка:
   – Решения Михаила Горбачёва и руководства СССР не работали как задумано, страна становилась всё более неуправляемой.
   – Ключевые реформы, такие как гласность и многопартийность, изначально имели разумные цели (обратная связь с регионами, обновление элит), но привели к неожиданным последствиям.

4. Гласность:
   – Предполагала свободу обсуждения проблем, но стала инструментом для националистических и неформальных движений (народные фронты, союзы содействия перестройке).
   – Центр утратил контроль над СМИ и общественной повесткой, что усилило центробежные тенденции.

5. Роль неформальных движений:
   – Эти организации, часто возглавляемые местной интеллигенцией и номенклатурой (например, Звиад Гамсахурдия в Грузии), использовали гласность для продвижения националистических идей.
   – Их лозунги были наивными, романтическими, но находили массовый отклик из-за подавления таких тем в советское время.

6. Национальное строительство:
   – СССР активно развивал национальные кадры и культуры, что стало «фичей», а не «багом» системы.
   – В кризисный момент эти кадры возглавили движения за независимость, опираясь на местную бюрократию и интеллигенцию.

7. Потеря контроля Москвой:
   – К концу 1980-х Горбачёв утратил представление о реальных проблемах в республиках (например, Карабахский конфликт, землетрясение в Армении).
   – Местные элиты использовали центр для своих целей, скрывая информацию или искажая её («очковтирательство»).

8. Кризисы и их совпадение:
   – Распад ускорили экономический, политический, социальный и идеологический кризисы, а также демографические и экологические проблемы (например, в Таджикистане).

9. Ельцин и РСФСР:
   – Выступление Ельцина в 1987 году с критикой партии стало точкой разлома.
   – Борьба Ельцина за власть в РСФСР подорвала союзные структуры, сделав Горбачёва «королём без королевства».

10. Референдум 1991 года:
    – Референдум о сохранении СССР как федерации поддержали 70-80% в России, Украине, Белоруссии и Средней Азии, но Прибалтика, Грузия, Армения и Молдавия его бойкотировали.
    – Одновременно в РСФСР ввели пост президента, который занял Ельцин.

11. ГКЧП и августовский путч:
    – Созданный Горбачёвым ГКЧП в 1991 году попытался взять власть, но провалился из-за отсутствия поддержки армии, народа и харизмы лидеров.
    – Ельцин укрепил позиции, опираясь на массовые протесты (до 400 тысяч человек в Москве).

12. Беловежские соглашения:
    – Лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии в декабре 1991 года констатировали конец СССР и создали СНГ.
    – Это было формальным признанием уже сложившейся ситуации, а не осознанным роспуском.

13. Последствия распада:
    – Ядерное оружие осталось у России как правопреемницы СССР, остальное вооружение разошлось по республикам и миру.
    – Русскоязычное население оказалось в сложной ситуации, массово переезжая в Россию, но без системной поддержки государства.

14. Возможность избежать распада:
    – Теоретически СССР мог сохраниться как конфедерация (например, Россия, Белоруссия, Казахстан), но для этого требовались лидеры с ясной волей и разумом, чего не было.

15. Итоговая характеристика:
    – Распад произошёл из-за паралича воли элит, слабости Горбачёва и энергии центробежных сил (Ельцин, национальные движения).
    – Наивность и романтизм масс сыграли свою роль, но последствия оказались трагичными.

Вывод:
Распад СССР не был неизбежным, но стал результатом совокупности кризисов, ошибок руководства и активности местных элит, воспользовавшихся реформами Горбачёва. Гласность и многопартийность, задуманные как обновление системы, усилили национализм и утрату контроля центра. Ельцин и лидеры республик, преследуя свои интересы, довершили процесс, а слабость силовых структур и отсутствие воли у Горбачёва сделали распад необратимым. Последствия — от вооружённых конфликтов до миграции и утраты единого пространства — ощущаются до сих пор, что делает эту тему важной для осмысления.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BRLVmJkk-9s
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 13456 10532
    chu два часа назад

      Если бы украинцы попросили бы помощи у русских, то пропажи Украины можно было бы избежать. Но как это надо было сделать ?

    • 1869 1557
      Valeriy Bondarik два часа назад

        ,,,PPPriiveTT,,,

        1.Главным ВИНОВНИКом Распада СССР – была АНДРОПОВщiна!!!
        :-(внутренний ДИСБАЛАНС(в СССР)- создавали именно “ОНИ”…

        2.на “ПОДХВАТЕ”(“незримо”)у нИХ – были МАРАЗМАТИКИ из КП’СС…
        :-(ПАРТИЯ кпсс,была той “ГНИЛЬю” – которая СМЕРДЕЛА на весь СССР!

        3.Т.Н. беловежская БАНДА,это три Полит–ПРЕСТУПНИКА!
        :-(“ИХнее” РЕШЕНИЕ(о-создании “снг”)- НЕ легитимно!

        4.и НЫНЕшние,Т.Н.”независимые-гос,тва” – НЕ субъективны!
        :-(ЭТО:”полит-КУРЯТНИКИ” – со своИМИ “ПЕТУШАТНИКАМИ”(политикой)!

        5.ЗА Советский Союз – Я сегодня “наПЬЮсь”…
        :-(а ЗА “ЭТУ” страну(ЗА любую ИЗ “снг”)- НЕ-проси-НЕ-приму!
        :-(пусть “она-и-хороша”,НО – болит ОТ видимого-ТАМ душа…..
        …но ОБ-ЭТОМ говорить ЗАПРЕЩАЮТ… Цыц–и–ША…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        -> “ПАРАНЖИ”==НИКi СНИМАЙте и обсуждайте…
        (но про Культуру общения – НЕ забывайте…) :-)

        — Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 23-2-25

      • 4054 2825
        Voyager два часа назад

          Штунда Под Ником Валерий Бондарик так “смачно”Отмисовав Меня )))))
          Не Выходя На Живой Диалог Ничего Не Стоит!
          Ау БОНДАРИК ТЫ ДЕ..МО!!!
          Докажи Обратное))))
          Штунда он и в Гнилой Канаде Штунда)))

        • 4054 2825
          Voyager два часа назад

            Ты ГНИЛЬ Бондарик Как Вся Твоя ТРУСЛИВАЯ КАНАДА!)))))

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