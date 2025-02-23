Распада СССР можно было избежать? / Евгений Норин и Александр Егоров
Первая серия нового цикла Евгения Норина о вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве. В этом видео поговорим о распаде СССР: что к нему привело? Кто вышел на защиту Союза? Какими интересами руководствовались главы республик? Делал ли Горбачев что-то для сохранения страны? И какие полномочия имели участники встречи в Беловежской пуще?
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Тема обсуждения: Распад СССР — болезненная, но актуальная тема, последствия которой до сих пор влияют на современность. Ведущий Александр Егоров и историк Евгений Норин начинают цикл, посвящённый этому событию и его влиянию на бывшие республики и вооружённые конфликты.
2. Личные воспоминания:
– Александр не застал распад СССР из-за возраста, но стремится разобраться в событиях.
– Евгений, будучи ребёнком в 1991 году, помнит, как узнал о смене названия страны с СССР на СНГ, и более отчётливо — события 1993 года в Москве.
3. Политика Горбачёва и перестройка:
– Решения Михаила Горбачёва и руководства СССР не работали как задумано, страна становилась всё более неуправляемой.
– Ключевые реформы, такие как гласность и многопартийность, изначально имели разумные цели (обратная связь с регионами, обновление элит), но привели к неожиданным последствиям.
4. Гласность:
– Предполагала свободу обсуждения проблем, но стала инструментом для националистических и неформальных движений (народные фронты, союзы содействия перестройке).
– Центр утратил контроль над СМИ и общественной повесткой, что усилило центробежные тенденции.
5. Роль неформальных движений:
– Эти организации, часто возглавляемые местной интеллигенцией и номенклатурой (например, Звиад Гамсахурдия в Грузии), использовали гласность для продвижения националистических идей.
– Их лозунги были наивными, романтическими, но находили массовый отклик из-за подавления таких тем в советское время.
6. Национальное строительство:
– СССР активно развивал национальные кадры и культуры, что стало «фичей», а не «багом» системы.
– В кризисный момент эти кадры возглавили движения за независимость, опираясь на местную бюрократию и интеллигенцию.
7. Потеря контроля Москвой:
– К концу 1980-х Горбачёв утратил представление о реальных проблемах в республиках (например, Карабахский конфликт, землетрясение в Армении).
– Местные элиты использовали центр для своих целей, скрывая информацию или искажая её («очковтирательство»).
8. Кризисы и их совпадение:
– Распад ускорили экономический, политический, социальный и идеологический кризисы, а также демографические и экологические проблемы (например, в Таджикистане).
9. Ельцин и РСФСР:
– Выступление Ельцина в 1987 году с критикой партии стало точкой разлома.
– Борьба Ельцина за власть в РСФСР подорвала союзные структуры, сделав Горбачёва «королём без королевства».
10. Референдум 1991 года:
– Референдум о сохранении СССР как федерации поддержали 70-80% в России, Украине, Белоруссии и Средней Азии, но Прибалтика, Грузия, Армения и Молдавия его бойкотировали.
– Одновременно в РСФСР ввели пост президента, который занял Ельцин.
11. ГКЧП и августовский путч:
– Созданный Горбачёвым ГКЧП в 1991 году попытался взять власть, но провалился из-за отсутствия поддержки армии, народа и харизмы лидеров.
– Ельцин укрепил позиции, опираясь на массовые протесты (до 400 тысяч человек в Москве).
12. Беловежские соглашения:
– Лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии в декабре 1991 года констатировали конец СССР и создали СНГ.
– Это было формальным признанием уже сложившейся ситуации, а не осознанным роспуском.
13. Последствия распада:
– Ядерное оружие осталось у России как правопреемницы СССР, остальное вооружение разошлось по республикам и миру.
– Русскоязычное население оказалось в сложной ситуации, массово переезжая в Россию, но без системной поддержки государства.
14. Возможность избежать распада:
– Теоретически СССР мог сохраниться как конфедерация (например, Россия, Белоруссия, Казахстан), но для этого требовались лидеры с ясной волей и разумом, чего не было.
15. Итоговая характеристика:
– Распад произошёл из-за паралича воли элит, слабости Горбачёва и энергии центробежных сил (Ельцин, национальные движения).
– Наивность и романтизм масс сыграли свою роль, но последствия оказались трагичными.
Вывод:
Распад СССР не был неизбежным, но стал результатом совокупности кризисов, ошибок руководства и активности местных элит, воспользовавшихся реформами Горбачёва. Гласность и многопартийность, задуманные как обновление системы, усилили национализм и утрату контроля центра. Ельцин и лидеры республик, преследуя свои интересы, довершили процесс, а слабость силовых структур и отсутствие воли у Горбачёва сделали распад необратимым. Последствия — от вооружённых конфликтов до миграции и утраты единого пространства — ощущаются до сих пор, что делает эту тему важной для осмысления.
Если бы украинцы попросили бы помощи у русских, то пропажи Украины можно было бы избежать. Но как это надо было сделать ?
,,,PPPriiveTT,,,
1.Главным ВИНОВНИКом Распада СССР – была АНДРОПОВщiна!!!
:-(внутренний ДИСБАЛАНС(в СССР)- создавали именно “ОНИ”…
2.на “ПОДХВАТЕ”(“незримо”)у нИХ – были МАРАЗМАТИКИ из КП’СС…
:-(ПАРТИЯ кпсс,была той “ГНИЛЬю” – которая СМЕРДЕЛА на весь СССР!
3.Т.Н. беловежская БАНДА,это три Полит–ПРЕСТУПНИКА!
:-(“ИХнее” РЕШЕНИЕ(о-создании “снг”)- НЕ легитимно!
4.и НЫНЕшние,Т.Н.”независимые-гос,тва” – НЕ субъективны!
:-(ЭТО:”полит-КУРЯТНИКИ” – со своИМИ “ПЕТУШАТНИКАМИ”(политикой)!
5.ЗА Советский Союз – Я сегодня “наПЬЮсь”…
:-(а ЗА “ЭТУ” страну(ЗА любую ИЗ “снг”)- НЕ-проси-НЕ-приму!
:-(пусть “она-и-хороша”,НО – болит ОТ видимого-ТАМ душа…..
…но ОБ-ЭТОМ говорить ЗАПРЕЩАЮТ… Цыц–и–ША…
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-> “ПАРАНЖИ”==НИКi СНИМАЙте и обсуждайте…
(но про Культуру общения – НЕ забывайте…) :-)
— Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 23-2-25
Штунда Под Ником Валерий Бондарик так “смачно”Отмисовав Меня )))))
Не Выходя На Живой Диалог Ничего Не Стоит!
Ау БОНДАРИК ТЫ ДЕ..МО!!!
Докажи Обратное))))
Штунда он и в Гнилой Канаде Штунда)))
Ты ГНИЛЬ Бондарик Как Вся Твоя ТРУСЛИВАЯ КАНАДА!)))))