Интересные детали на тему свержения Асада в Сирии.



Джексон Хинкль берет интервью у Эли Хатема, давнего адвоката семьи Асада, обсуждая ключевые события во время государственного переворота против президента Сирии Башара Асада.

Я находился там за несколько дней до «революции». Все называют это «революцией», но на самом деле это был государственный переворот.

Государственный переворот был организован администрацией США, Турцией, Израилем и их разведывательными службами.

Турция получила угрозы от США, которые заставили ее подчиниться.

19 ноября 2024 года один из высокопоставленных офицеров израильской разведки Шабак встретился с Эрдоганом, и вместе они работали над реализацией этого государственного переворота.

Никто, включая Башара Асада, не знал об этом. 8 декабря я поговорил с одним из двоюродных братьев Асада и сказал ему, что, возможно, им лучше покинуть Дамаск. Но он ответил, что все под контролем. Это стало для нас большим сюрпризом.

На следующий день нам пришлось эвакуировать их из Сирии через Латакию.

Во время таких государственных переворотов толпы ведут себя хаотично, и мы боялись за их жизни по пути из Латакии на российскую авиабазу в Хмеймиме.

Никто не ожидал никаких движений изнутри Сирии.

Происходили обычные случайные израильские бомбардировки и некоторые передвижения армии. За несколько месяцев до этого часть иранских войск возвращалась в Иран.

Никто не хотел совершать переворот. Не было никаких признаков этого.

Безусловно, часть населения была против правительства, но их было меньше по сравнению с теми, кто поддерживал режим Асада. Однако протестующие не достигали значительной массы. Я бы скорее ожидал государственного переворота во Франции против Макрона, чем в Сирии.

Это был политический проект, тщательно разработанный и подготовленный разведывательными службами — израильскими, американскими, которые натравили Турцию на Сирию, запугивая ее курдами.

За четыре дня до переворота Нетаньяху сделал угрожающее заявление, предостерегая Башара Асада: «Ты играешь с огнем. Узнаешь, что с тобой будет».

Цель этого политического проекта заключалась в разделении Сирии и подливании масла в огонь, чтобы спровоцировать конфликты внутри всех общин страны. Эти конфликты должны были распространиться по всему региону, стремясь вызвать столкновение между шиитами и суннитами.

Именно это и произошло в Сирии.

В настоящее время мы наблюдаем резню алавитов и преследование христиан.

Аль-Джолани, ранее занимавший вторую позицию в ИГИЛ, покинул эту организацию и присоединился к Аль-Каиде. Затем он основал фронт «Ан-Нусра» в Сирии как филиал Аль-Каиды. До самого переворота он считался террористом.

Он заявил, что не будет предпринимать никаких действий против Израиля. Израиль захватил часть сирийской территории, и его силы находятся всего в 24-25 км от Дамаска. Аль-Джолани поблагодарил Израиль за помощь в их «операции» против правительства Асада.

Это служит доказательством того, что как ИГИЛ, так и Аль-Каида являются творениями западных спецслужб. Они представляют собой инструменты Израиля и Соединенных Штатов. Эти две организации связаны через лоббистские группы, такие как AIPAC, а также через сионистские организации.

Палестинцы в Газе подвергаются уничтожению в ходе геноцидной кампании. 80% населения Газы составляют мусульмане-сунниты. Если ИГИЛ действительно выступает за истинные суннитские ценности, то почему они вообще не предприняли никаких действий в защиту палестинцев?

Не следует забывать о террористических актах, совершенных ИГИЛ в Иране, а также о том, что произошло в Москве вскоре после визита делегации ХАМАС в этот город. Террористическая атака на Крокус была своего рода предупреждающим сигналом, адресованным России.

То, что произошло в Сирии, было частью плана уничтожения всех государств на Ближнем Востоке. Цель заключалась в разделении Сирии на небольшие области бесконечных конфликтов, чтобы Израиль мог продолжить реализацию так называемого проекта «Большого Израиля». Они захватили гораздо больше, чем Голанские высоты.

Теперь они стремятся захватить часть Египта и намерены сделать то же самое в Иордании. В Иордании существуют исламистские группы, которые хотят свергнуть короля. Затем их план заключается в том, чтобы направиться в Саудовскую Аравию, отобрать у них часть территории и создать «Большой Израиль».

Это не просто мои слова; Нетаньяху продемонстрировал «новую» карту Ближнего Востока на заседании ООН.

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. События в Сирии представляли собой не революцию, а спланированный государственный переворот, организованный США, Турцией и Израилем.

2. Переворот был неожиданным даже для правительства Асада, несмотря на предшествующие угрозы со стороны Нетаньяху.

3. Турция была вовлечена в переворот под давлением США, которые использовали курдский вопрос как рычаг влияния.

4. Террористические организации (ИГИЛ, Аль-Каида) представлены как инструменты западных спецслужб. В качестве доказательства приводится отсутствие их действий против Израиля и сотрудничество Аль-Джолани с израильской стороной.

5. События в Сирии рассматриваются как часть более масштабного плана по реализации проекта "Большого Израиля", предполагающего территориальную экспансию за счет соседних государств.

Вывод:

Статья представляет взгляд на сирийский конфликт как на часть масштабного геополитического проекта, направленного на дестабилизацию региона в интересах Израиля и США. Автор связывает различные события на Ближнем Востоке (включая недавние события в Газе и теракт в Москве) в единую картину, где террористические организации выступают как инструменты западных спецслужб. Особое внимание уделяется роли Израиля в региональных процессах и предполагаемым планам по территориальной экспансии.