Это же надо так достать мужика! Да не простого, а депутата Государственной Думы, доктора экономических наук. Обычно Михаил Делягин делится своими мыслями. Правду говорит, зная экономику. А тут в видеоролике просто сообщил, что приехал из региона, где встречался с народом. Подумав, вдруг сказал:

- Я лучше вам спою…

И запел песню о курсантах! Не знаю за вокал, но слушал до конца, поскольку думал, что это прелюдия к разговору. Не было никакого разговора! Настроение у депутата не очень. Правду говорить он уже устал даже с трибуны Госдумы. Не слышат! А Народ сам знает, как он живёт…

Аналогичный случай был со мной. Устал писать, говорить. Мне не надо никуда ездить: живу и работаю среди народа, сам народ. Полуправда, отсутствие Правды в СМИ настолько утомило всех, что люди не просто перестали в гости друг к другу ходить, песни петь, но и откровенничать даже с близкими. Читал, что такое состояние – потеря эмоционально-волевого смысла личности. Рвутся связи между людьми, прерывается историческая память, возникает пустота. Оказывается, даже при молчании своими мрачными мыслями и чувствами мы заражаем ноосферу. Возникает обратная связь…

Психологи в интернете советуют от депрессии уходить во внутреннюю тишину. Вот я и решил «сходить». То ли задремал, то ли что ещё что, но ощутил себя… Ильей Муромцем. На коне! Еду победить Горыныча, который нагнул все народы Руси. Еду, еду на бой, пусть и будет он смертельным. И вот посреди степи огромная гора, а в ней пещера, в которую на коне проехать можно. Ну, думаю, там и спрятался паразит. Слух-то уже прошёл: грозный Муромец на бой выехал! Заехал в пещеру, кричу:

- Эй, Горыныч, не трусь, выходи на честный бой!

И тут содрогнулась вся пещера. Слышу, словно со всех сторон, утробный глас:

- Биться приехал? Так бейся! А то заехал ко мне в задницу и щекотаешь…

Шутка, конечно, даже анекдот. Но ведь Муромец, главный герой народных былин, - фигура реальная, его РПЦ даже во святые записала. Он Победоносец!

Вглядываюсь в биографию богатыря. Илья Муромец отказался стать черниговским воеводой, потому что его главной целью было не получение должности, а выполнение своего долга перед Русью и её народом. Илья стремился добраться до Киева и служить князю Владимиру, защищая родную землю и народ.

Победить Соловья-разбойника Илье Муромцу «помогли его сила, отвага и мудрость». Так пишут веками. Вроде правда, но брехня. Так и о рыцаре-крестоносце сказать можно. И только доктор исторических наук А.В. Пыжиков обратил внимание на глубинную суть. Сила Муромца не индивидуальная!

Муромец верит во Владимира, а Соловей ни во что не ставит великого князя. В одном из вариантов былины удивительное при похоронах разбойника: «тут Соловью и славу поют». Вот где ключ к ларцу с мечом-кладенцом, которым Русь всегда и всех побеждала! Но пока надо понять, что былины различных народов разделяют два типа: богатыри и князья. Власть князя проистекала со стороны, она слабо связана с родовыми землями, с родовыми понятиями. Князья насаждали религиозные культы, пытаясь с их помощью утвердиться на чужой для них территории. Владимир с литовской супругой и тестем-королём тоже в этом ряду.

Почему Илья набузил на княжеском пиру? Оскорбился от того, что Владимир не пригласил его на свой пир. Не узнал князь служаку ему. Посадили не среди почётных гостей, а среди ничтожных «воронят». На фоне дорогих подарков, которые князь раздавал боярам, даже соболиная шуба, подаренная Илье, - ничто. В результате Муромец начал издеваться над князем, ломать мебель и угрожать ему. Владимир приказал вывести Илью из-за стола, но никак – Богатырь! В итоге Добрыня Никитич узнал Илью, и князь предложил ему почётное место, но Илья не успокоился.

Он начал по городу похаживать,

Он начал по Киеву похаживать,

На Божьи церкви да он постреливать.

А с церквей-то он кресты повыломал…

Золоты он маковки повыстрелил

С колоколов языки-то он повыдергал.

Сдурел от алкоголя? Совсем нет, приближаемся к «ларцу». По понятиям людей Древней Руси, Боги во внешних и внутренних войнах оказывали главную помощь и поддержку своим приверженцам. Порвал с ними связь врага – победил. Вот почему стремились разрушить алтари и святилища противника. Воины Емельяна Пугачева обдирали алтари, вешали «всех, кто в немецком платье». Эти «нравы» не книжные, а идущие из глубин народного сознания.

Патриарх Никон, разделивший христиан – просто «козёл отпущения» в реформах Романовых по превращению всех народов Руси в рабов. Лучший раб – тот, который через религию считает себя свободным. Революциям начала XX века предшествовали сотни лет борьбы народа за достойную Жизнь.

…Максима Горького вроде знаем. Но не ведаем, что агитаторов на Капри он набирал из староверов. С иными работать было уже бесполезно. Как установила полиция, в школе занимались некий крестьянин И. Панкратов с характерной кличкой Старовер, рабочий И. Казанец – с такой же кличкой, и еще один персонаж – с фамилией Староверов. Здесь же и гражданский муж Елизаветы Шмидт – сестры погибшего за свободу народа Николая Шмидта, также беспоповца. Именно этим слушателям Горький адресовал лекции о русской душе и о роли староверия в русской истории. «Строить жизнь по своей воле» - вот что было главным.

Атмосфера накануне русских революций приводила власть и РПЦ в растерянность. Будущее страны, как публично рассуждал князь Е.Н. Трубецкой, не может основываться исключительно на экономических трансформациях:

«нравственных устоев, на которых могла бы утвердиться новая великая Россия, в нашей жизни пока еще не видно». Знаковая и такая мысль философа: «Если у нас есть основание верить в будущее России, то основание это – скорее в прошлом, чем в настоящем». Князь не верил, что народ «утратил смысл своего существования и отдал все свои силы бессмысленному плотскому идеалу материального благополучия». Параллелей с днём сегодняшним полно. Тот же парадокс: чем богаче казна, тем беднее простой народ. Страна нищенствовала. На фоне громадного бюджета среднегодовой доход на душу населения к 1910 году составлял 58 рублей – меньше аналогичного показателя даже по небогатым странам Балканского полуострова, не говоря уже о Европе.

Пора и про «ключ» к тайне Руси, который у нас украли. Начало Ильи Муромца в селе Карачарово, где будущий герой тридцать лет «сиднем сидел». Ключевые мировоззренческие смыслы даны ему двумя каликами перехожими. В простых словах раскрыто не что иное, как представление о мире, в основании которого «трепетная», вибрационная природа, энергия. В былинах и заговорах это образно названо «ветрами». Обозначены небесные ветра (власа ангельские), олицетворяемые Самсоном, земные – связанные с Микулой и Святогором. Сам Муромец – ветра человеческие, коими не перебить небесные и земные. Потому нельзя ему биться с Самсоном, Микулой и Святогором. Вольга выражает базовые космологические вещи, а значит, к нему также бессмысленно применять силу человеческую. Богатырь должен быть с волей небесною дружен и свято беречь свою Землю-матушку, чтобы она не теряла живородящую силу. Былина повествует о совокупности небесных, земных и человеческих связей, лежащих в основе мирозданья. Не было на Руси дорелигиозной у людей страха смерти! Ключ к такому мировоззрению прост. Это Святая Троица, не библейская. Человек начинается с момента зачатия во чреве матери. До семи лет, когда он ещё не может отвечать за свои поступки – плотский период. Человек формируется под опекой родителей и МИРА – общины. С семи лет и до самого перехода в невидимый мир, мир Богов и Предков – закладной период. Что заложено, что наработано во благо и славу Рода, Народа, Самого Всевышнего и определяет ТОТ СВЕТ дальше будет, или иное. ИНОЕ – это закладной покойник, который умирает бесславно и потом болтается ни на небе, ни на земле, пока воровским, захватническим путём не вселится в чужую плоть. В первом случае строится НООСФЕРА, период ухода туда не случайно назван родительским. Просто говоря, общий частотный банк энергий РАДОСТИ и созидания, а во втором случае – то, что советский академик В.П. Казначеев назвал некросферой. Отсюда всё негативное, начиная с качественного состава нынешних законотворцев, управленцев, пропагандистов, заканчивая «природными» катастрофами.

…Ещё Владимиром Стасовым, его работой «Происхождение русских былин» (1868 г.) раскрыт секрет основы многонародной Русской Цивилизации. Стасов показал былины как мировоззрение ушедшей эпохи, присущее различным народам древности, далёким не только от стандартов европейского просветительства, но и от конфессиональных веяний. Стасов не признавал русский эпос только русским. Он отмечал: «мы не можем предъявлять исключительных прав на Илью Муромца, Добрыню, Садко, Потока и т. д., поскольку эти персонажи, выведенные под разными именами, – достояние многих культур . Традиционный фольклор – это явление донациональной поры, и только по мере формирования разных этносов он приобретает местный колорит». В сказах моей бабушки (мир ей) Муромец – чеченец. И у других, «малых» народов, населяющих Русь, Муромец СВОЙ.

…Перевелись богатыри? Нет. С точки зрения «формирования», разделения этносов бывшего СССР, Владимир Боглаев – мигрант. Его родители работали на строительстве Белорусского автомобильного завода. И вот их сын, получивший прекрасное образование (микроэлектроника и т.д.), оказался в ином государстве, на «БЕЛАЗе», которому предписано было умереть. Какая микроэлектроника? Чтобы на еду заработать, впору продавать всё «железо». Но молоденький «менеджер», (тридцати нет) в пику ФРС, под которую легла РФ, пытались санкциями «уложить» и Белоруссию, делает чудо. Самодельные деньги, обеспеченные конкретными материалами, продукцией. Антизаконно с точки зрения юристов, законы которым пишет преступная мафия. Заручился поддержкой директора, и сидеть бы в тюрьме герою вместе с директором. Однако гарант конституции Лукашенко издает специальный Указ. Политическая воля лидера (нематериальный ресурс!) обернулась тем, что «БЕЛАЗ» не убит, а стал мировым лидером в производстве карьерной техники!

Генеральным директором ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» (РФ) Боглаев стал с 2016 года. Он, как и президент Лукашенко, прекрасно понимает, что не встанет Россия, рано или поздно придёт конец всем бывшим республикам, ставшим государствами. Владимир Николаевич стал желанным гостем на лучших, честных каналах интернета. (Но не ТВ!) В лоб он этого не говорит, но на «косвенных» видно, что против богатейшей России выступает… РФ, как некая компания, играющая в команде мировых паразитов. Силуанов, Наибиуллина и прочие… Не в фамилиях дело, а в Системе, которая заточена, прекрасно отрегулирована на цели, альтернативные благоденствию народа. Шаг вправо, шаг влево - вылетаешь в лучшем случае, а в худшем садишься или убьют… Понимая всё, даже сочувствуя таким «управленцам», Боглаев на ресурсе «Перехват управления» ещё в сентябре 2023 года предлагал подключить к проблеме Министерство обороны. Создать некий Военно-финансовый род войск. Требуется высочайший уровень безопасности людей, которые будут выводить систему на иной курс. Иначе их сомнут на первом же мероприятии, вплоть до физического устранения.

Порядочных людей у нас ещё много. Но именно Боглаева я считаю Богатырём вот почему. Он делает! Закрыли сверху кислород на развитие? Безнадёга? Нет, это Россия, господа! Владимир Николаевич обратился за помощью к Народу. По «копеечке» сбор, но уникальный станок, взятый в лизинг, работает! Уже нынешней весной страна получит универсальный трактор. Интересно выразился директор по поводу своего профильного министерства: «там есть люди». Они в рамках полномочий поддерживают хотя не сам завод, но тех работяг, кому будущий трактор действительно нужен. Перекупщикам не беспокоиться!

…«Песню о встречном», которую пели в стране в первой пятилетке, я уже цитировал не раз: «Страна встаёт со славою на встречу дня». Дальше «Марш энтузиастов». «В буднях великих строек, В веселом грохоте, в огнях и звонах,

Здравствуй, страна героев, Страна мечтателей, страна ученых»! И ведь сделали сказку былью:

На душе и легко и тревожно.

Мы достигли чудесной поры:

Невозможное стало возможным,

Нам открылись иные миры.

Только мы б их пределов достичь не смогли,

Если б сердцем не слышали голос вдали…

Это 1963 год. Два года назад советские люди (Гагарин!) впервые в истории человечества вышли в Космос.

Политическая воля большевиков – ресурс не материальный, а духовный, поддержанный Самим Творцом. Иначе откуда бы взялись такие свершения в мире материальном, каковых нигде и никогда не было? Вот сюда, в духовное ядро Нации и нацелены стрелы врагов.

Ну, и про медитацию как психологическое спасение от пустоты и депрессии.

Куда направитесь, туда и придёте. Наш культурный код - нематериальный, но и не индивидуальный. В одиночку можно только повторить мой «опыт». Образ «пещеры», которая оказалсь ж… Горныча, не случаен. Такая пещера только у нас в сознании. Живописцы и поэты мир невидимый (родительская фаза, ноосфера) видят раньше обычных людей. А там необратимые перемены колоссального характера. Картинки я взял в открытом доступе. Гляньте, как мутировал Горыныч. Теперь он просто засранец, летать не может. В центре Муромец в лапоточках, ещё сонный от тридцатилетнего лежания на печи. Это в прошлом. Справа картина советского живописца Константина Васильева «Илья Муромец сердится». Это в будущем. Муромец одной стрелой просадил Соловью-разбойнику сразу глаз и ухо. И тот прозрел, начал видеть и слышать Правду, хотя и поздно. Но всё равно похоронен со Славою.

С Днём защитника Отечества, товарищи!

Эдуард Наипов,

Кострома