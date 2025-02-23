11 февраля 2025 г. состоялось пятое в 2024 – 2025 году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Тема Учение о сущности, часть первая из трёх. Руководитель доктор философских наук профессор Михаил Васильевич Попов.Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyGВсе записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIBhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Важность диалектики:

– Ленин подчеркивал, что без диалектики невозможно противостоять реакции и лжи. Диалектика Гегеля рассматривается как мощный метод борьбы за общественный прогресс, основанный на изучении истории, естествознания и техники.

2. Цель кружка любителей гегелевской диалектики:

– Изучение учения о сущности как части науки логики Гегеля, разделенной на три отдела: сущность, явление, действительность. На данном занятии рассматривается первый отдел — "Сущность как рефлексия в себе самой".

3. Сущность как сложная категория:

– Сущность — самая непонятная часть науки логики, так как она требует углубления за пределы поверхностных явлений и бытия. Она не находится "перед взором", а постигается через проникновение вглубь.

4. Рефлексия как инструмент познания:

– Рефлексия (отражение) — ключевое понятие для понимания сущности. Пример с зеркалом: отражение помогает увидеть то, что недоступно напрямую, но может искажать реальность, что требует анализа связи между бытием и отражением.

5. Структура учения о сущности:

– Первый отдел: "Сущность как рефлексия в себе самой" (видимость, определения рефлексии, основание).

– Второй отдел: "Явление" (существование, явление, существенное отношение).

– Третий отдел: "Действительность" (цель — познать реальный мир через диалектический метод).

6. Видимость как отправная точка:

– Видимость — это проявление сущности, первый шаг к её познанию. Без видимости нет доступа к сущности, но она неполна и требует дальнейшего анализа.

7. Определения рефлексии:

– Тождество, различие, противоречие — основные категории. Тождество не означает равенство, а единство различного; различие — абсолютное, но не безразличное; противоречие — истинное отражение действительности как единство противоположностей.

8. Основание как связь категорий:

– Основание делится на абсолютное (форма и сущность, форма и материя, форма и содержание), формальное, реальное и полное. Оно связывает явления и объясняет их существование.

9. Материалистический подход Гегеля:

– Несмотря на идеалистическую репутацию, Гегель рассматривается как материалист (по мнению Ленина). Примеры: орудия труда (плуг) как средства производства, действительность как материальный мир.

10. Практическая цель изучения:

– Познание сущности и действительности необходимо для преобразования мира. Диалектика — инструмент для глубокого, систематического понимания реальности, а не поверхностных отражений.

11. План занятий:

– Текущая лекция: "Сущность как рефлексия в себе самой".

– Через 2 недели: "Явление".

– Через месяц: "Действительность".

12. Сложность и трудоемкость:

– Учение о сущности — наиболее сложная часть науки логики, требующая поэтапного подхода ("по частям"). Истина добывается тяжелым трудом, а не дается сразу.

Вывод:

Лекция подчеркивает, что гегелевская диалектика — это не просто абстрактная философия, а практический метод познания и преобразования действительности. Сущность как рефлексия в себе самой представляет собой первый шаг к пониманию мира за пределами поверхностных явлений. Через категории видимости, рефлексии и основания кружок стремится дойти до действительности, опираясь на материалистическую интерпретацию Гегеля. Процесс требует терпения, систематичности и глубокого анализа, что делает его сложным, но необходимым для общественного прогресса.