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Константин Федин. Писатель, искусство, время (1964)

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Писатель Константин Федин читает главы из своего романа “Костер”. Этой книгой завершается трилогия, в которую входят произведения “Первые радости”, “Необыкновенное лето”.

Главная редакция литературно-драматических программ 1964

#КонстантинФедин #костер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XzlP0fOILKI
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