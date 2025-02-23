Константин Федин. Писатель, искусство, время (1964)
Писатель Константин Федин читает главы из своего романа “Костер”. Этой книгой завершается трилогия, в которую входят произведения “Первые радости”, “Необыкновенное лето”.
Главная редакция литературно-драматических программ 1964
#КонстантинФедин #костер
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