Писатель Константин Федин читает главы из своего романа “Костер”. Этой книгой завершается трилогия, в которую входят произведения “Первые радости”, “Необыкновенное лето”.Главная редакция литературно-драматических программ 1964#КонстантинФедин #костерМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1