В этом фильме прекрасно всё – и сюжет, и музыка, и актёрская игра, и дружба народов! В феврале этого года отмечается 80-летие Полада Бюль-Бюль оглы, сыгравшего в киноленте Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой!» (1981) одну из ведущих ролей. Поэтому нелишне вспомнить этот многослойный фильм, который не то мюзикл с элементами боевого истерна, не то истерн с элементами роскошного мюзикла.

Но только ли в этом его многослойность? О, да, тут есть история любви певца Теймура (Полад Бюль-Бюль оглы) и прекрасной дочери бека Телли (Гамида Омарова), и на этой лав-стори выстроена чуть не половина фабулы. Но и это не базовая тема. Какая же главная? Научный и социальный прогресс! Неслучайно бек Велибеков, отец Телли (Мирза Бабаев), в одной из сцен поёт песенку: «Ай, Аллах! Ай, Аллах, ты пошли прогресс в делах!»

Время действия «Не бойся…» – эпоха, именуемая в истории искусств не иначе, как Модерн (у нас это – Серебряный век), и дело не только в новом видении прекрасного – 1900-е годы были ознаменованы техническим прорывом. Через весь фильм проходит тема граммофонов, телефонов, электрического освещения – разумеется, в домах богачей. Тогда гремели международные выставки, где каждый год представлялись новинки, а человечеству казалось, что оно достигло некоей грани, за которой его ждут ещё большие чудеса.

Далее в кинокартине звучит тема нефти. Собственно, нефть здесь чуть не главнее любви, погонь и …карате. Из-за неё происходят все эти приключения. Велибеков умоляет инженера Петрова (Александр Шаровский) найти на его участке эту горючую жидкость, сулящую богатство. Произносится фамилия Джона Дэвисона Рокфеллера, первого долларового миллиардера и хозяина компании Standard Oil. В те годы был настоящий нефтяной бум, и Азербайджан (часть Российской Империи!) в этом смысле не отставал – бакинские нефтедобытчики были известны всему миру.

Теперь о социальном прогрессе – в центре внимания кровная месть, которая уже считалась практически отжившим явлением. Но её всё ещё помнят, а некоторые даже чтут. Неслучайно Рустам (Мухтарбек Кантемиров) говорит о том, что мы не дикари, вроде жителей Сицилии да Корсики, чтобы по сию пору использовать этот обычай в качестве наиважнейшего, системообразующего.

Эпоха прогресса, меж тем, тяготела к восточной экзотике, и потому Баку в качестве фона был выбран весьма удачно. Западный мир активно интересовался ориентализмом. По сути, Модерн – это сплетение западных и восточных тенденций, что мы и видим в фильме. Более того, каратэ, демонстрируемое Сан Санычем (Лев Дуров) – из той же серии. Тогда эти виды спорта начали постепенно входить в гимнастические комплексы. Модерн – эра бурного развития спорта и физической культуры, и нам показывают импровизированную спортшколу …в бакинской тюрьме.

В общем, сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид очень хорошо знали эпоху, о которой писали.

Галина Иванкина

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Фильм "Не бойся, я с тобой!" (1981) представляет собой многожанровое произведение, сочетающее элементы мюзикла и боевого истерна.

2. Главной темой фильма является научный и социальный прогресс начала XX века:

- Показан технический прорыв эпохи (граммофоны, телефоны, электрическое освещение)

- Важное место занимает тема нефтедобычи и нефтяного бума в Азербайджане

- Затрагивается вопрос отмирания устаревших традиций (кровная месть)

3. Действие происходит в эпоху Модерна (Серебряного века), что отражается в:

- Сочетании западных и восточных тенденций

- Интересе к ориентализму

- Развитии спорта и физической культуры (карате)

4. Любовная линия между певцом Теймуром и дочерью бека Телли является важной, но не основной темой фильма.

Вывод:

Фильм "Не бойся, я с тобой!" представляет собой не просто развлекательную картину, а глубокое произведение, отражающее важный исторический период начала XX века. Сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид детально проработали исторический контекст эпохи Модерна, показав через призму приключенческого сюжета основные тенденции того времени: технический прогресс, развитие нефтяной промышленности, изменение социальных норм и культурный синтез Востока и Запада.