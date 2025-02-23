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Деньги необходимо отдать

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1. Переговоры РФ и США пройдут во вторник 25 февраля в Саудовской Аравии. Рябков чуть позже уточнил американцев, что не во вторник, а ближе к концу недели.
2. Встреча пройдет по линии МИД РФ/Госдеп США, где будут обсуждаться проблемные вопросы двусторонних отношений.
3. США считают, что в ближайшее время возможны серьезные подвижки в деле окончания войны, но в чем именно – не говорят. Как ориентир рассматривается ухудшенная для Украины версия Стамбула 2022.
4. Также США считают, что Украина в ближайшую неделю подпишет договор о передаче украинских недр под контроль США. Если не подпишет – "это будет ошибкой".
5. США не согласны с заявлениями Киева о том, что он должен только 90 млрд. долларов. Долг Украины перед США – 500 млрд. долларов. Их надо так или иначе отдать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9687998.html
Метки: война на украине, деньги, дипломатия, Россия, США, Украина, юмор
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 30043 27971
    жора шапов 23 февраля 20:06

      Весь мир – театр. И зоопарк на глобусе в частности.
      А мадам занимается любимым хобби. Абсолютно поверхностно не “вникая”, типа.

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    • 33288 28366
      марина 23 февраля 20:13

        Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
        Путин подписал указ о назначении Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Как сообщает РИА «Новости», официальном документе сказано: «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами».

        Указ сразу вступает в силу со дня его подписания. Кирилл Дмитриев ранее занимал пост генерального директора Российского фонда прямых инвестиций.
        п.с.а кто у нас инвесторы обычно ?и кого кто инвестировать будет ?-вся игра оплачена -какие к кому претензии ?-все получали по договорам и контрактам -все и там и здесь и около прислуживающие и обучавшие и лечившие
        Работа в Голдман Сакс -это вам не комар чихнул и родился в Киеве -профи и без комплексов..

      • 4054 2825
        Voyager 23 февраля 20:39

          Не Всё Что,”блестит” Золото)))))

        • 4054 2825
          Voyager 23 февраля 21:00

            Мир Который ,Для Вас Создали..
            Далеко не Глуп.
            Он Справедлив и Закономерен!!!
            Но,На Него Не Надо Ориентироваться А На Себя! Там Вся Правда или Истина Как Хотите Называйте.Там Вы Все Едины!
            Всё Что,Для Вас Здесь Является “не справедливым” Намеренно Создано Для Выхода Из Этого В Себя!
            Вас от Этого Отвлекают! И Это Правильно! Иначе Всё Было Бы Легко))))
            Нахрен Вы Тогда, Были Нужны Для Превеликой Силы !!!
            Не для “кайфа” Вас Здесь Культивируют Но ,Для Познания НЕВЕДОМОГО!
            ИНАЧЕ АНИГИЛЯЦИЯ….
            Для Тех,Кто Хочет Жизни Без Забот!!!

            1
            -1
          • 4054 2825
            Voyager 23 февраля 21:05

              Многие Хотят Построить Такие Миры!
              И это На Время У Них Получается.
              Но,Приходят Те,Кто не Даёт Им Закиснуть ))))
              Заставляя их Искать Новое!
              Нет Раев Нигде Во Вселенной!
              Нет,Нет, Нет!!!!

              1
              -1
            • 4054 2825
              Voyager 23 февраля 21:22

                Либо Вы Вы входите Из Программ ,Правил и Уставов Которые, Как Учеба Вам Навязаны Либо Со Временем Уходите на “переработку” Изначальной Массы.
                Либо Выходите Из Этого.
                Вы Не Представляете Как Тем Кто,За Вами Наблюдают ПОФИГУ!!!
                ОНИ Помогают Тем ,Кто Решился!
                На Остальных На ..Ть.
                В Прямом Смысле Этого Слова!
                Нет Там “моралей” Только,Неотьемлимая Справедливая Необходимость.

                1
                -1
              • 4054 2825
                Voyager четыре часа назад

                  Любви в Вашем Понимании Там Тоже Нет.
                  Это Для Них Стандартное Состояние Единства!Не Более.
                  На Первом Месте МыслеТворчесто Которое ТАК ЖЕ!!
                  Создает Раздай В Высших Мирах не Лучше Вашего.Ибо Каждый Мыслит По Своему и Решает Как Кому Жить По Своему )))
                  Не Надейтесь На Что-то Справедливое и на Любовь В Лучших Мирах!
                  Клоуны.
                  Ваши Миры в Ваших Мыслях )))
                  Но,Не На долго Если Не Будете в Ритмах Создателя..
                  Пи..ц Кому Я это))))))))))))
                  Вот На … Мне Это надо.

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                  -1
                • 4054 2825
                  Voyager четыре часа назад

                    Вы не Представляете Какой МИЗЕР ИЗ Высших Цивилизаций Вам Двуногим Решили Помогать!
                    Блин как по мне то,На Хрен Вы Кому Нужны! Но,Правила Давят ..
                    И Хрен(по вашему) Куда Денешься.

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