Во второй серии мы с вами разберем мифологию и символику России и не только. Найдем массу загадок и постараемся их разобрать.

Что значат цвета государственного флага России и флагов других стран с точки зрения мифологии. Что означает его символика. Как и почему она менялась с течением времени в истории. Что означают гербовые орлы, полосы, их расположение и цвет. Откуда они на самом деле появились.

И конечно же начнем рассказ именно с мифологии.

Ну а какие выводы из всего этого последуют, вы узнаете в самом конце ролика.

Надеюсь вам понравится.

Комментарий редакции

Тезисы лекции

1. Богатства Сибири и Дальнего Востока: Территории Сибири, Дальнего Востока, приполярья и Заполярья обладают огромными запасами нефти, газа, золота, драгоценных камней и металлов, а также гигантскими лесными массивами. Эти ресурсы привлекают завоевателей на протяжении веков.

2. Сложности добычи и защиты территории: Добыча ресурсов в суровых полярных условиях крайне трудна, а территорию России защищают местные народы (русские, башкиры, татары, буряты и др.), что делает завоевание практически невозможным. Завоеватели либо терпят поражение, либо сами становятся «охранниками» этих земель.

3. Мистическая связь России с Тартаром: Россия ассоциируется с древнегреческим Тартаром — царством мертвых, покрытым вечной мерзлотой, что связывает её с Аидом, братом Зевса, правителем подземного мира.

4. Кощей как аналог Аида: Кощей Бессмертный из русских сказок интерпретируется как царь костей, управляющий царством мертвых, что делает его возможным воплощением Аида. Его бессмертие и связь с подземным миром усиливают эту параллель.

5. Шапка-невидимка: Этот артефакт, упоминаемый в русских сказках (Пушкин, Афанасьев) и греческой мифологии (атрибут Аида), служит ещё одним связующим звеном между Кощеем и Аидом.

6. Символика богов и государств: Орёл (символ Зевса и Прометея) и лев (возможный символ Геры) присутствуют в гербах многих стран. Россия с двуглавым орлом оказывается под влиянием Зевса и Прометея, а Британия — под покровительством Геры.

7. Этруски и Россия: Существует гипотеза, что этруски связаны с русскими, а их бог Аита (Аид) подтверждает эту связь. Этрусский язык якобы расшифрован через славянские языки, что намекает на историческое родство.

8. Памятник героям 1812 года: Композиция с двумя орлами и античным воином (возможно, этрусским или троянским) интерпретируется как символ противостояния Зевса, Прометея и древних сил, связанных с Тартаром.

9. Флаги и цвета богов: Цвета флагов связаны с богами: синий — Посейдон, белый — Зевс, красный — Аид. Чёрно-жёлто-белый флаг Анны Иоанновны интерпретируется как инверсия бело-сине-красного, символизирующая переворот и влияние Геры.

10. Кронос и СССР: Флаг СССР с красным цветом и серпом ассоциируется с Кроносом, чьё правление — Золотой век — перекликается с идеями коммунизма. Это намекает на временное «освобождение» идей Кроноса из Тартара.

11. Охота за наследием Кроноса: Зевс, Прометей и Гера стремятся захватить Тартар (Сибирь), где Кронос якобы спрятал древние технологии или артефакты, способные дать богам неограниченную власть.

12. Гренландия как земля Кроноса: Гренландия также рассматривается как потенциальное место хранения наследия Кроноса, что объясняет интерес США к её захвату.

13. Титаномахия и борьба богов: Конфликт между Зевсом, Кроносом и другими богами интерпретируется как борьба за контроль над древними технологиями и ресурсами, спрятанными в Тартаре.

Вывод

Лекция представляет собой фантастическую интерпретацию истории России и мира через призму греческой мифологии. Автор утверждает, что богатства Сибири и Дальнего Востока, ассоциируемые с Тартаром, охраняются Аидом (Кощеем), а Зевс, Прометей и Гера ведут многовековую борьбу за контроль над этими землями и наследием Кроноса — древними технологиями или артефактами, обещающими власть и процветание. Россия оказывается центральной ареной этого конфликта, а её символика (двуглавый орёл, цвета флагов) и исторические события (войны, революции) трактуются как проявления божественного противостояния. Гипотеза дополняется идеей, что Кронос, побеждённый Зевсом, оставил ключ к «Золотому веку» в Тартаре, что делает Россию и другие регионы (например, Гренландию) объектами охоты богов и их земных воплощений — государств и династий. Всё это, по словам автора, — плод воображения, но подкреплённый любопытными параллелями и символами.