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Чистки в Пентагоне

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В руководстве Пентагона начались чистки.

Уволены начальник комитета начальников штабов, командующий ВСС и целый ряд генералов. И эти увольнения только начало. Анонсированы не только замены в военном руководстве (лояльные сменят нелояльных), но и будут вычищаться следы соучастиия в политики "гендерного равенства", всякие "первые трансгендеры в…", "первые черные в…", "первые гомосексуалисты в…" Все это идет под нож. Как и те, кто все это продвигал и лоббировал.

Трамп похвалил реформы Маска, но заявил, то он делает недостаточно и необходимо нарастить работы по урезанию бюджета.
На текущий момент Пентагон должен в течение 5 лет урезать ежегодно расходы на 8%.

Также идут чистки в министерство внутренней безопасности США – там уволено 400 человек.

На очереди чистки в ФБР, где давеча был утвержден директором Кэш Патель, который собирается зачищать лиц причастных к "глубинному государству" и раскрыть список Эпштйена.

Перестройка, гласность, новоые мышлеение….

PS. Макс еще раз публично обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Чистки в руководстве Пентагона:
   – Уволены ключевые фигуры: начальник Объединенного комитета начальников штабов, командующий Военно-сухопутными силами (ВСС) и ряд генералов.
   – Это лишь начало более масштабных изменений в военном руководстве.

2. Цели чисток в Пентагоне:
   – Замена нелояльных руководителей на лояльных.
   – Устранение следов политики «гендерного равенства» и связанных с ней назначений (трансгендеры, представители меньшинств и т.д.), а также тех, кто эту политику продвигал.

3. Реформы и бюджет:
   – Трамп поддержал реформы Маска, но считает их недостаточными, призывая ускорить работу по сокращению бюджета.
   – Пентагону предписано ежегодно сокращать расходы на 8% в течение 5 лет.

4. Чистки в других ведомствах:
   – В Министерстве внутренней безопасности США уволено 400 человек.
   – В ФБР новый директор Кэш Патель планирует зачистку лиц, связанных с «глубинным государством», и раскрытие списка Эпштейна.

5. Дополнительный контекст:
   – Маск публично обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.

Дополнение фактуры из источников:

1. Чистки в Пентагоне:
   – Посты на X подтверждают увольнение генерала Чарльза Брауна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, который ассоциируется с продвижением расово-гендерной повестки (например, поддержка BLM в 2020 году). Это соответствует тезису о ликвидации следов такой политики.

2. Реформы Маска и бюджет:
   – Веб-источники не дают конкретных данных о 8%-м сокращении бюджета Пентагона, но идея оптимизации расходов согласуется с общей риторикой Трампа и Маска о сокращении госрасходов. Маск, как глава департамента эффективности правительства США, активно выступает за финансовую дисциплину.

3. Кэш Патель и ФБР:
   – Назначение Кэша Пателя директором ФБР действительно произошло в декабре 2024 года (по данным на февраль 2025-го это уже факт). Его намерение бороться с «глубинным государством» и раскрыть список Эпштейна широко обсуждается в медиа и на X как часть антисистемной повестки Трампа.

4. Гонсало Лира:
   – Веб-источник (vz.ru) подтверждает, что Маск обвинял Зеленского в причастности к смерти Лиры, погибшего в украинской тюрьме в январе 2024 года. Это стало символом критики Украины со стороны американских консерваторов.

Вывод:

Статья описывает масштабную перестройку в американских силовых структурах, инициированную администрацией Трампа. Основной акцент делается на устранение влияния предыдущей политики «гендерного равенства» и «разнообразия» в Пентагоне, а также на сокращение бюджетов и борьбу с так называемым «глубинным государством» в других ведомствах, таких как ФБР и Министерство внутренней безопасности. Реформы поддерживаются Трампом, который, однако, требует более решительных действий от Маска. Упоминание обвинений Зеленского в убийстве Гонсало Лиры подчеркивает внешнеполитический контекст и критику текущих союзников США. В целом, речь идет о попытке радикального изменения внутренней и внешней линии через кадровые чистки и финансовую оптимизацию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9686427.html
Метки: илон маск, США, Трамп
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