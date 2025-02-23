В 2024 году вышло исследование армии США под названием «Война спутников». В нём эксперты Института Стратегических Исследований армии США пришли к выводу, что Starlink будучи сугубо коммерческой системой является «безальтернативным каналом связи» для ВСУ.

Starlink используется ВСУ для обмена данными, координации, отправки конфиденциальной и «чувствительной» информации. В числе прочего, он же используется для координации с военными советниками из США и НАТО за пределами Украины;

Starlink помог ВСУ сократить время на принятие решений по открытию артиллерийского огня примерно в 20 раз;

Низкоорбитальные спутники Starlink имеют более высокую задержку сети (пинг), однако их большого количества достаточно, чтобы обеспечивать КП трансляцией от нескольких подразделений одновременно.

(Этим, к слову, пользуются и в российской армии, а в некоторых случаях бойцы успевают даже играть в онлайн-игры в перерывах между боями);

Не обошлось и без подводных камней и сложностей.

Starlink для ВСУ отключили во время атак БЭКов и БПЛА на Крым из-за опасений, что операция подобного рода может спровоцировать РФ на применение ядерного оружия. Решение в этом случае принималось «в частном порядке» (то есть лично Маском или другим лицом, имевшим на то полномочия от него);

Ограничения на использование Starlink для ВСУ начинаются, когда терминал используется над водой или на скорости более 100 км/ч.;

Формальной причиной отключения любого терминала Starlink может быть сам факт использования терминала в качестве оружия (например на дронах типа «Баба-Яга» или БЭКах для атак на Крым). В этом случае терминал попадает под действие законов об экспортном контроле США (а поскольку все терминалы так или иначе задействованы для боевых действий, то гипотетически может быть отключен абсолютно любой из них);

В случае необходимости доступ может быть ограничен не только к терминалам Starlink, но и к некоторым видам разведданных, передаваемых по каналам связи этой системы. Иначе говоря, если США сочтут, что Киев превращается из контролируемой единицы в неуправляемого подопечного, весь поток важных данных могут перекрыть;

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Военная хроника

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. По исследованию армии США, Starlink является единственным эффективным каналом связи для ВСУ.

2. Основные способы применения Starlink ВСУ:

- Обмен данными и координация действий

- Связь с военными советниками США и НАТО

- Ускорение принятия решений по артиллерийскому огню (в 20 раз быстрее)

3. Ограничения и риски использования системы:

- Отключение во время атак на Крым из-за рисков эскалации

- Ограничения при использовании над водой и на высокой скорости

- Возможность отключения терминалов при использовании их как оружия

- Контроль США над потоком разведданных через систему

Вывод:

Starlink играет критически важную роль для ВСУ, обеспечивая быструю и надёжную связь, что значительно повышает эффективность боевых действий. Однако зависимость от этой коммерческой системы делает Украину уязвимой: её использование ограничено техническими, юридическими и политическими факторами, а контроль над системой остаётся в руках США и компании Илона Маска. Киев боится лишиться Starlink, так как это может парализовать координацию войск и лишить доступа к ключевым разведданным, особенно в случае разногласий с американскими партнёрами.