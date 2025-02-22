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На фоне укрепления рубля и роста российского фондового рынка обсуждаем экономические тренды с нашим дорогим другом, одним из ведущих российских экономистов Михаилом Хазиным.

Чем чревата трамповская экономическая политика тарифов и пошлин для США и мира? Как Департамент эффективности правительства (DOGE) Илона Маска разбирает «демократический бардак» американской бюрократии? Как реформа ФРС может изменить будущее доллара? Каким будет курс рубля в 2025 году? И когда ждать понижения ключевой ставки ЦБ?

Таймкоды:

00:00 Метаметрика в эфире

00:15 Михаил Хазин на связи

01:25 Диагноз и прогноз на 2025 год

04:49 Интеграция: туры на Вологодчину

07:09 Промышленность США неконкурентоспособна

09:26 Пошлинами Трамп пытается спасти экономику

11:52 Экономике нужны экономисты, а не финансисты

16:22 Обменный курс на фоне слома ФРС

18:44 «Золотой стандарт» рубля? Не верю!

20:05 «Про ЕС забудьте!»

23:19 О редкоземельных металлах

24:00 Трамп хочет убрать «клинтоновских». И в России тоже

27:36 Регионы по примеру Вологодчины меняют экономическую модель страны

31:25 Депозиты и золото для сбережения денег

33:25 Финал выпуска

Михаил Хазин:

Telegram – https://t.me/khazinml

Сайт – https://khazin.ru/

Фонд экономических исследований Михаила Хазина – https://fondmx.pro/

Дмитрий Егорченков:

Telegram – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Экономические изменения в мире:

– 2024 год стал годом осознания, что эпоха дешёвых банковских кредитов и единых мировых рынков закончилась.

– Россия и весь мир пытаются вернуться к старой системе хозяйствования, но понимают, что это невозможно.

– Михаил Хазин подчеркивает, что мир переживает фундаментальные изменения в экономике, которые уже невозможно игнорировать.

2. Ситуация в США:

– Американская промышленность теряет конкурентоспособность, что подтверждается ростом цен на промышленные товары и увеличением дефицита внешнеторгового баланса.

– Трамп пытается защитить внутреннего производителя через пошлины, но это противоречит правилам ВТО и может привести к разрушению мировой торговой системы.

– В США наблюдается снижение продолжительности рабочей недели, что указывает на сокращение производства.

– МВФ и Всемирный банк отмечают, что доля американской экономики в мировом ВВП упала ниже 15%, что является исторически низким показателем.

3. Проблемы инвестиций в США:

– Американские предприниматели не могут вкладывать деньги в промышленность из-за низкой рентабельности, предпочитая финансовые инструменты.

– Это создаёт проблему для экономики, так как инвестиции в реальный сектор необходимы для роста.

4. Планы Трампа и ФРС:

– Трамп и его команда рассматривают возможность замены доллара на цифровую валюту, что может привести к изменению роли ФРС.

– Возможен аудит ФРС, который может выявить нарушения, что приведёт к её приватизации и изменению статуса доллара.

5. Ситуация в Европе:

– В Евросоюзе идёт борьба между сторонниками Трампа и его противниками, что может привести к изменениям в структуре ЕС.

– Трамп может попытаться сократить финансирование НАТО и других европейских проектов, что ускорит изменения в Европе.

6. Россия и экономические изменения:

– В России происходит постепенный отказ от либеральной экономической модели, что проявляется в увеличении роли государственных инвестиций и поддержки реального сектора экономики.

– Михаил Хазин считает, что Путин использует глобальные изменения для продвижения российской экономики.

7. Советы для рядовых граждан:

– Для сохранения сбережений рекомендуется использовать банковские депозиты, особенно на долгий срок.

– Важно задавать себе вопрос "зачем?" перед тем, как совершать финансовые операции, чтобы избежать потерь.

Выводы:

1. Глобальные экономические изменения: Мир переживает фундаментальные изменения, связанные с окончанием эпохи дешёвых кредитов и глобализации. Это затрагивает как США, так и другие страны, включая Россию.

2. Проблемы США: Американская экономика сталкивается с серьёзными вызовами, включая потерю конкурентоспособности промышленности, рост дефицита торгового баланса и снижение доли в мировом ВВП. Трамп пытается решить эти проблемы через протекционизм, но это может привести к разрушению мировой торговой системы.

3. Россия и новые экономические модели: В России происходит постепенный отход от либеральной экономической модели в сторону увеличения роли государства и реального сектора экономики. Это может стать основой для нового этапа развития страны.

4. Советы для граждан: В условиях нестабильности важно сохранять сбережения в надёжных инструментах, таких как банковские депозиты, и тщательно обдумывать финансовые решения.

5. Будущее мировой экономики: В ближайшие годы можно ожидать радикальных изменений в мировой экономике, которые будут зависеть от политических решений в США, Европе и других регионах. Эти изменения могут привести к перераспределению сил и созданию новых экономических моделей.