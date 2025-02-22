Николай Азаров о сдвигах в международной политике, фронде глобалистов и условиях проведения выборов на Украине.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Экономические показатели и их значение:

– Николай Азаров подчеркивает, что ВВП по паритету покупательной способности (ППС) не является точным показателем для оценки экономики, так как он зависит от курсов валют и не учитывает структуру экономики. Более объективными он считает физические показатели, такие как производство стали, электроэнергии, цемента и т.д.

2. Политика США и глобализм:

– Азаров критикует политику демократов в США (Клинтон, Обама, Байден), которая, по его мнению, привела к глобализму, управляемому хаосу и цветным революциям. Он считает, что эта политика ослабила США и привела к росту напряжённости в мире.

– Трамп, по мнению Азарова, пытается изменить эту политику, делая акцент на суверенитете и национальных интересах США.

3. Европа и её проблемы:

– Азаров отмечает, что в Европе доминируют либеральные силы, которые поддерживают глобалистскую повестку. Он критикует миграционную политику Меркель и других европейских лидеров, которая, по его мнению, привела к кризису.

– Венгрия и Словакия выделяются как страны, проводящие национально ориентированную политику.

4. Украина и её политическая система:

– Азаров резко критикует Зеленского и его администрацию, называя их главным препятствием для мира в Украине. Он обвиняет Зеленского в коррупции, насилии и обмане, а также в препятствовании мирным переговорам.

– Он считает, что для достижения мира в Украине необходимо сменить политический режим и провести свободные выборы, которые будут проходить в нормальной демократической обстановке.

5. Роль США в Украине:

– Азаров утверждает, что посольство США в Украине фактически выполняет роль колониальной администрации, контролируя ключевые назначения в правоохранительных органах и судах. Он считает, что для изменений в Украине необходимо сменить эту администрацию.

6. Перспективы мирного урегулирования:

– Азаров выражает надежду, что переговоры между США и Россией могут привести к мирному урегулированию, но для этого необходимо сменить политический режим в Украине и провести реформы.

Вывод:

Николай Азаров в своей беседе делает акцент на необходимости изменения политического курса как в США, так и в Европе, чтобы снизить напряжённость в мире и достичь мирного урегулирования в Украине. Он критикует глобалистскую политику демократов в США и либеральные силы в Европе, считая, что они привели к хаосу и кризисам. В Украине он видит главное препятствие для мира в лице Зеленского и его администрации, называя их организованной преступной группировкой. Азаров считает, что для достижения мира необходимо сменить политический режим в Украине, провести свободные выборы и восстановить конституционный порядок. Он также подчеркивает важность роли США в этом процессе, указывая на необходимость смены колониальной администрации в Украине.