Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены три контратаки противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Новенькое, Ободы и Юнаковка в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 62650 военнослужащих, 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 боевых бронированных машин, 2129 автомобилей, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 113 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России