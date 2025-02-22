Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Избицкое и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тополи, Кондрашовка, Голубовка, Новая Кругляковка, Боровая, Шийковка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая машина пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль «MaxxPro», пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктовМалая Токмачка, Щербаки, Лобковое Запорожской области, Садовое и Днепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 беспилотных летательных аппаратов, 596 зенитных ракетных комплексов, 21698 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России