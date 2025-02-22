Песню “Пою тебя, Родина” исполняет Пензенский русский народный хор.Композитор Октябрь Гришин.Автор слов Александр Куленко.Фрагмент концертной программы “Заключительный концерт Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества трудящихся”.Главная редакция народного творчества, 1977 г.#ПензенскийРусскийНародныйХор #ПоюТебяРодинаМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1