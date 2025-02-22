Пензенский русский народный хор “Пою тебя, Родина” (1977)
Песню “Пою тебя, Родина” исполняет Пензенский русский народный хор.
Композитор Октябрь Гришин.
Автор слов Александр Куленко.
Фрагмент концертной программы “Заключительный концерт Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества трудящихся”.
Главная редакция народного творчества, 1977 г.
#ПензенскийРусскийНародныйХор #ПоюТебяРодина
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