В зависимости от того, на каком из четырёх уровней: на уровне тела, ума, разума или души сосредоточено сознание человека, он развивает соответствующий тип психики: животный, демонический, человеческий или божественный, которые формируют определённый тип социальных устройств и хозяйственной деятельности. Возвышение сознания решает проблемы всех уровней жизни.Доклад Александра Евгеньевича Усанина на форуме «Возрождение Единства» 14 декабря 2024 г., Москва.12+Содержание видео:2:28 – Первый закон геополитики.3:30 – Мы заслуживаем то правительство, которое у нас есть.5:50 – Духовная экономика.6:44 – Что такое «хрематистика»?9:15 – Четыре типа психики.10:34 – О мудреце Чанакье.12:20 – Как люди используют своё свободное время в плане развития?15:28 – Система намеренного устаревания. Что это такое?18:07 – Как человек использует своё свободное время: для саморазвития, чтобы приносить больше пользы другим?19:43 – Высший тип наслаждения: мы развиваемся, чтобы БОГ был нами доволен!22:53 – Пример Генри Форда, который сделал много позитивных изменений.23:55 – Если человек думает о благе других, он не будет делать вещи некачественными!24:10 – Характеристика людей с демоническим и животным типами психики.25:31 – Характеристика человеческого типа психики.28:05 – Переход с платформы ума на уровень РАЗУМА.30:35 – Материальный мир – это школа.31:20 – Альтернативный глобализационный сценарий.

Благодарим Александра Павловича Силичева за монтаж видео!

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

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Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

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#психология #социум #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Хрематистика vs. Экономика:

– Хрематистика — это стремление к обогащению ради прибыли, где деньги становятся самоцелью. Это приводит к ухудшению качества товаров и услуг, так как производители намеренно делают вещи недолговечными, чтобы увеличить продажи.

– Экономика (по Аристотелю) — это обеспечение потребностей человека оптимальным образом, с акцентом на качество и долговечность. Экономика направлена на благо общества, а не на личное обогащение.

2. Типы психики:

– Животный тип: Люди сосредоточены на телесных удовольствиях (алкоголь, наркотики, развлечения). Они используют свободное время для деградации, не стремятся к саморазвитию.

– Демонический тип: Люди стремятся к обогащению и власти за счёт других. Они развиваются, но только для того, чтобы эксплуатировать окружающих. Их мотивация — пассивный доход и контроль над другими.

– Человеческий тип: Люди стремятся к саморазвитию и приносят пользу другим. Их наслаждение — в том, чтобы делать добро и улучшать мир вокруг себя.

– Божественный тип: Люди стремятся к духовному развитию и служению Богу. Их цель — изменить мир к лучшему, руководствуясь высшими духовными ценностями.

3. Зависимость типов психики:

– Люди с животным типом психики зависят от демонического типа, так как последние обеспечивают их деградацию (алкоголь, наркотики, развлечения).

– Люди с человеческим типом психики зависят от божественного типа, так как их мотивация — движение к духовному совершенству.

– Демонический тип не может обогащаться за счёт высших типов психики, поэтому они стремятся опустить всех до уровня животного типа.

4. Кризис современного общества:

– Современное общество основано на хрематистике, где главная цель — прибыль. Это приводит к ухудшению качества жизни, экологическим проблемам и духовной деградации.

– Люди на уровне ума (демонический тип) стремятся к обогащению и власти, но их развитие ограничено материальными интересами.

– Люди на уровне разума (человеческий тип) стремятся к саморазвитию и улучшению мира, но их развитие зависит от наличия высших духовных целей.

5. Роль России в глобальном контексте:

– Россия, как наследница Советского Союза, мыслит глобально и стремится к спасению человечества. Её миссия — предложить альтернативу западной модели потребления, основанной на духовных и нравственных ценностях.

– Прогресс человечества должен измеряться не экономическими показателями, а качеством отношений между людьми, количеством крепких семей и духовным развитием.

Выводы:

1. Духовная экономика — это альтернатива современной хрематистике. Она основана на качестве, долговечности и служении обществу, а не на погоне за прибылью.

2. Типы психики определяют, как люди используют своё свободное время и как они влияют на общество. Переход от животного и демонического типов к человеческому и божественному — ключ к улучшению мира.

3. Кризис современного общества связан с доминированием хрематистики и демонического типа психики. Для преодоления этого кризиса необходимо движение к духовным ценностям и саморазвитию.

4. Роль России — предложить миру новую модель развития, основанную на духовных и нравственных ценностях, а не на потребительстве. Россия может стать лидером в создании общества, где главная цель — улучшение качества жизни и отношений между людьми.

Таким образом, беседа поднимает важные вопросы о духовном и материальном развитии общества, предлагая альтернативу современной модели потребления и обогащения.