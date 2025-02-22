4 Типа психики
В зависимости от того, на каком из четырёх уровней: на уровне тела, ума, разума или души сосредоточено сознание человека, он развивает соответствующий тип психики: животный, демонический, человеческий или божественный, которые формируют определённый тип социальных устройств и хозяйственной деятельности. Возвышение сознания решает проблемы всех уровней жизни.
Доклад Александра Евгеньевича Усанина на форуме «Возрождение Единства» 14 декабря 2024 г., Москва.
12+
Содержание видео:
2:28 – Первый закон геополитики.
3:30 – Мы заслуживаем то правительство, которое у нас есть.
5:50 – Духовная экономика.
6:44 – Что такое «хрематистика»?
9:15 – Четыре типа психики.
10:34 – О мудреце Чанакье.
12:20 – Как люди используют своё свободное время в плане развития?
15:28 – Система намеренного устаревания. Что это такое?
18:07 – Как человек использует своё свободное время: для саморазвития, чтобы приносить больше пользы другим?
19:43 – Высший тип наслаждения: мы развиваемся, чтобы БОГ был нами доволен!
22:53 – Пример Генри Форда, который сделал много позитивных изменений.
23:55 – Если человек думает о благе других, он не будет делать вещи некачественными!
24:10 – Характеристика людей с демоническим и животным типами психики.
25:31 – Характеристика человеческого типа психики.
28:05 – Переход с платформы ума на уровень РАЗУМА.
30:35 – Материальный мир – это школа.
31:20 – Альтернативный глобализационный сценарий.
Благодарим Александра Павловича Силичева за монтаж видео!
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
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#психология #социум #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Хрематистика vs. Экономика:
– Хрематистика — это стремление к обогащению ради прибыли, где деньги становятся самоцелью. Это приводит к ухудшению качества товаров и услуг, так как производители намеренно делают вещи недолговечными, чтобы увеличить продажи.
– Экономика (по Аристотелю) — это обеспечение потребностей человека оптимальным образом, с акцентом на качество и долговечность. Экономика направлена на благо общества, а не на личное обогащение.
2. Типы психики:
– Животный тип: Люди сосредоточены на телесных удовольствиях (алкоголь, наркотики, развлечения). Они используют свободное время для деградации, не стремятся к саморазвитию.
– Демонический тип: Люди стремятся к обогащению и власти за счёт других. Они развиваются, но только для того, чтобы эксплуатировать окружающих. Их мотивация — пассивный доход и контроль над другими.
– Человеческий тип: Люди стремятся к саморазвитию и приносят пользу другим. Их наслаждение — в том, чтобы делать добро и улучшать мир вокруг себя.
– Божественный тип: Люди стремятся к духовному развитию и служению Богу. Их цель — изменить мир к лучшему, руководствуясь высшими духовными ценностями.
3. Зависимость типов психики:
– Люди с животным типом психики зависят от демонического типа, так как последние обеспечивают их деградацию (алкоголь, наркотики, развлечения).
– Люди с человеческим типом психики зависят от божественного типа, так как их мотивация — движение к духовному совершенству.
– Демонический тип не может обогащаться за счёт высших типов психики, поэтому они стремятся опустить всех до уровня животного типа.
4. Кризис современного общества:
– Современное общество основано на хрематистике, где главная цель — прибыль. Это приводит к ухудшению качества жизни, экологическим проблемам и духовной деградации.
– Люди на уровне ума (демонический тип) стремятся к обогащению и власти, но их развитие ограничено материальными интересами.
– Люди на уровне разума (человеческий тип) стремятся к саморазвитию и улучшению мира, но их развитие зависит от наличия высших духовных целей.
5. Роль России в глобальном контексте:
– Россия, как наследница Советского Союза, мыслит глобально и стремится к спасению человечества. Её миссия — предложить альтернативу западной модели потребления, основанной на духовных и нравственных ценностях.
– Прогресс человечества должен измеряться не экономическими показателями, а качеством отношений между людьми, количеством крепких семей и духовным развитием.
Выводы:
1. Духовная экономика — это альтернатива современной хрематистике. Она основана на качестве, долговечности и служении обществу, а не на погоне за прибылью.
2. Типы психики определяют, как люди используют своё свободное время и как они влияют на общество. Переход от животного и демонического типов к человеческому и божественному — ключ к улучшению мира.
3. Кризис современного общества связан с доминированием хрематистики и демонического типа психики. Для преодоления этого кризиса необходимо движение к духовным ценностям и саморазвитию.
4. Роль России — предложить миру новую модель развития, основанную на духовных и нравственных ценностях, а не на потребительстве. Россия может стать лидером в создании общества, где главная цель — улучшение качества жизни и отношений между людьми.
Таким образом, беседа поднимает важные вопросы о духовном и материальном развитии общества, предлагая альтернативу современной модели потребления и обогащения.